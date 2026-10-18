به گزارش خبرنگار مهر، مریم حاتمی صبح یکشنبه در همایش هفته سلامت زنان که به همت جهاد دانشگاهی قزوین برگزار شد، با تأکید بر اهمیت سلامت زنان در خانواده و جامعه اظهار کرد: زنان محور سلامت خانواده هستند و بیماری‌های آنان می‌تواند بر نسل آینده و فرزندان، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، تأثیر بگذارد.

وی تشخیص زودهنگام بیماری‌ها را عاملی مهم در کاهش مرگ‌ومیر و عوارض ناشی از بیماری‌ها دانست و افزود: پیشگیری معمولاً هزینه کمتری نسبت به درمان دارد؛ بنابراین، آگاهی از عوامل خطر و انجام مراقبت‌های لازم در مراحل اولیه باید مورد توجه قرار گیرد.

کم‌تحرکی، چاقی و استرس؛ تهدیدهای سلامت زنان

این پزشک حوزه زنان با اشاره به سبک زندگی امروزی، کم‌تحرکی، چاقی، استرس مزمن، تغذیه ناسالم، کم‌خوابی و مصرف دخانیات را از عوامل تهدیدکننده سلامت زنان برشمرد و گفت: عادت‌های غذایی مادر خانواده و سایر اعضا نیز اهمیت دارد و می‌تواند بر سلامت عمومی خانواده اثر بگذارد.

حاتمی با اشاره به شیوع سرطان پستان در میان زنان، بر ضرورت آگاهی از عوامل خطر و پیگیری مراقبت‌های پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: توجه به سلامت زنان تنها به بیماری‌های جسمی محدود نیست و باید ابعاد مختلف سلامت، از جمله سلامت روان، خواب و سلامت جنسی نیز بررسی شود.

مراقبت‌های سلامت باید متناسب با سن زنان باشد

وی با تشریح ضرورت انجام مراقبت‌های دوره‌ای در سنین مختلف گفت: در زنان ۱۸ تا ۲۹ سال، بررسی منظم فشار خون، وزن، شاخص توده بدنی و دور کمر اهمیت دارد. همچنین وضعیت تغذیه، خواب، مصرف دخانیات و سایر عوامل مرتبط با سبک زندگی باید ارزیابی شود.

حاتمی ادامه داد: در افرادی که سابقه خانوادگی دیابت یا فشار خون دارند یا با چاقی و سایر عوامل خطر مواجه هستند، بررسی قند خون، چربی خون و وضعیت کم‌خونی نیز باید بر اساس نظر پزشک انجام شود.

این پزشک حوزه زنان با اشاره به اهمیت غربالگری سرطان دهانه رحم اظهار کرد: انجام آزمایش‌های غربالگری باید بر اساس سن، سابقه فرد و دستورالعمل‌های پزشکی صورت گیرد. همچنین واکسیناسیون علیه ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و آگاهی از راه‌های پیشگیری از ابتلا به عفونت‌های مرتبط، در مراقبت‌های سلامت زنان اهمیت دارد.

وی نامنظمی قاعدگی را از موارد نیازمند بررسی دانست و گفت: اختلالات تیروئید، افزایش پرولاکتین، سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و نارسایی زودرس تخمدان از جمله مشکلاتی هستند که ممکن است با اختلال در چرخه قاعدگی همراه باشند و تشخیص به‌موقع آن‌ها ضروری است.

حاتمی با اشاره به تغییرات جسمی و روانی زنان در سال‌های نزدیک به یائسگی بیان کرد: در این دوره ممکن است علائمی مانند اختلال خواب، گرگرفتگی، اضطراب، افزایش چربی شکمی و تغییرات وزن بروز کند؛ از این رو، آگاهی زنان از این تغییرات و مراجعه برای ارزیابی و دریافت توصیه‌های درمانی اهمیت دارد.

وی غربالگری سرطان روده بزرگ را نیز از مراقبت‌های مهم دانست و گفت: ارزیابی خطر ابتلا و انجام آزمایش‌های لازم باید با توجه به سن، سابقه خانوادگی و عوامل خطر هر فرد انجام شود. همچنین بررسی پوکی استخوان، به‌ویژه در زنان دارای سابقه یائسگی زودرس، وزن پایین یا شکستگی، باید متناسب با شرایط فرد مورد توجه قرار گیرد.

این پزشک حوزه زنان افزود: در سنین بالاتر، مراقبت‌ها باید علاوه بر بیماری‌های جسمی، وضعیت شناختی، حافظه، خطر سقوط و احتمال افسردگی را نیز دربر بگیرد. واکسیناسیون‌های ضروری و سایر مراقبت‌های پیشگیرانه نیز باید بر اساس سن و شرایط سلامت افراد پیگیری شود.

حاتمی با تأکید بر اینکه سلامت روان در تمام دوره‌های زندگی اهمیت دارد، اظهار کرد: مشکلات خانوادگی و اجتماعی می‌توانند زمینه‌ساز اضطراب، افسردگی و اختلالات خواب شوند؛ به همین دلیل، این مسائل باید جدی گرفته شوند و در صورت نیاز، فرد برای ارزیابی و درمان اقدام کند.

وی سلامت جنسی را نیز بخشی از مراقبت‌های سلامت زنان دانست و گفت: بررسی عفونت‌های منتقل‌شونده از راه جنسی، درد هنگام رابطه، خشکی واژن و سایر مشکلاتی که بر کیفیت زندگی و روابط فرد تأثیر می‌گذارند، باید در ارزیابی‌های پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

افزایش سن، یکی از عوامل مؤثر بر باروری زنان

این پزشک حوزه زنان در ادامه به اهمیت سلامت باروری اشاره کرد و گفت: سلامت باروری به توانایی برخورداری از بارداری ایمن و تولد نوزاد سالم مربوط است و سلامت جنسی، وضعیت مادر و جنین و پیشگیری از عوارض بارداری را نیز دربر می‌گیرد.

حاتمی با بیان اینکه افزایش سن بر باروری زنان اثر می‌گذارد، توضیح داد: با بالا رفتن سن، ذخیره تخمدان کاهش می‌یابد و کیفیت تخمک‌ها نیز می‌تواند افت کند؛ بنابراین، ارزیابی وضعیت باروری و آگاهی از تغییرات مرتبط با سن، به‌ویژه برای زنانی که قصد به تعویق انداختن بارداری دارند، اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: افزایش سن می‌تواند احتمال بروز برخی عوارض بارداری، از جمله دیابت و فشار خون بارداری را افزایش دهد؛ از این رو، آگاهی‌بخشی، مشاوره پیش از بارداری و مراقبت‌های پزشکی متناسب با شرایط هر فرد ضروری است.