به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس و به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با تأکید بر ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه از وزارت دفاع اظهار کرد: نکاتی که مطرح می‌کنم به معنای نادیده گرفتن توانایی‌ها و قابلیت‌های وزیر پیشنهادی نیست؛ چراکه معتقدم در دوران جنگ و دفاع مقدس، همه ما وظیفه داریم از مجموعه وزارت دفاع حمایت کنیم و هر فردی که موفق به کسب رأی اعتماد شود، خود را موظف به پشتیبانی از او می‌دانیم.



وی با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای، سرداران دفاع مقدس و به‌ویژه وزیر شهید دفاع، سردار نصیرزاده، افزود: با این وجود، در برنامه‌های ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی دفاع، برخی موضوعات وجود داشت که به نظر می‌رسید کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند و لازم است به آن‌ها پرداخته شود.



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آسیب‌های واردشده در جنگ و ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی پس از آن، بر لزوم توجه جدی‌تر به برون‌سپاری در وزارت دفاع تأکید کرد و گفت: باید نگاه جدی‌تری به مجموعه‌های دانش‌بنیان داشته باشیم. تفاوت دیدگاه من با رویکرد مطرح‌شده در برنامه‌های وزیر پیشنهادی این است که نباید شرکت‌های دانش‌بنیان را صرفاً پیمانکار وزارت دفاع بدانیم، بلکه باید آن‌ها را مغزافزار این وزارتخانه در نظر بگیریم.



یزدیان ادامه داد: لازم است تنوع دیدگاه‌ها و خلاقیت‌هایی را که خارج از مجموعه وزارت دفاع شکل می‌گیرند، بپذیریم و از این ظرفیت‌ها برای تقویت وزارت دفاع و نیروهای مسلح بهره ببریم. همچنین باید در برخی روش‌های موجود، زمینه بیشتری برای خلاقیت و نوآوری فراهم کنیم.



وی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به حوزه‌های راداری، پهپادی و موشکی اظهار کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی تمرکز بیشتری بر صنایع اپتیک و لیزر وجود دارد؛ در حالی که باید حوزه‌هایی مانند رادار، پهپاد و موشک نیز با جدیت بیشتری دنبال شوند. این موضوعات در مجموعه‌های دانش‌بنیان خارج از وزارت دفاع به‌طور جدی مورد توجه قرار دارند، اما متأسفانه در برخی موارد، آن‌گونه که باید به آن‌ها پرداخته نمی‌شود.



نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه جنگ‌های امروز ماهیتی چندبعدی و ترکیبی دارند، تصریح کرد: بخش عمده برنامه‌های وزیر پیشنهادی بر موضوعات نظامی متمرکز بود که با توجه به سوابق ایشان قابل انتظار است و از این بابت جای قدردانی دارد؛ با این حال، موضوعاتی همچون تأثیر رادارهای دشمن در کشورهای منطقه بر شرایط اقلیمی و بارش‌های کشور، جنگ سایبری و سایر ابعاد جنگ نیز وجود دارند که لازم است وزیر دفاع توجه جدی‌تری به آن‌ها داشته باشد.



یزدیان افزود: ممکن است به دلیل محدودیت زمان، فرصت پرداختن کافی به این مسائل فراهم نشده باشد، اما انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی در صورت کسب رأی اعتماد، این موضوعات را نیز در برنامه‌های خود لحاظ کند. اگر در عرصه نظامی به پیروزی برسیم، اما در سایر ابعاد نتوانیم به موفقیت دست پیدا کنیم و تاب‌آوری کشور کاهش یابد، با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.



وی در ادامه سخنان خود، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توان عملیاتی و انگیزه‌های معنوی نیروهای مسلح، گفت: مقام معظم رهبری در سخنان خود با نیروهای مسلح بارها بر ضرورت برخورداری از توان عملیاتی و انگیزه‌های معنوی تأکید کرده‌اند. ما به وزارت دفاعی با رویکرد صرفاً تکنوکراتیک نیاز نداریم؛ بلکه لازم است صلابت، اقتدار و نگاه ایدئولوژیک نیز در بیانات و مواضع وزیر دفاع نمود پیدا کند.



این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت توانمندی‌های فنی در موفقیت‌های موشکی کشور اظهار کرد: بدون تردید، مشخصات فنی و تکنیکی در اصابت موشک‌ها به اهداف از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما نباید فراموش کنیم که باور و اعتقاد نیروهای مسلح نیز یکی از عوامل مؤثر در این مسیر به شمار می‌رود.



یزدیان تأکید کرد: ضروری است این نگاه در بیانات و سخنان وزیر دفاع نیز برجسته‌تر باشد و در کنار توجه به سوابق و توانمندی‌های فنی، به انگیزه‌های نیروهای مسلح نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ارتقای توان فنی و بهبود وضعیت معیشتی نیروهای مسلح باید به‌صورت جدی دنبال شود، افزود: در حوزه معیشت نیروهای مسلح همچنان مسائل و مشکلاتی وجود دارد و گلایه‌هایی نیز در این زمینه مطرح می‌شود. در کنار رسیدگی به این مسائل، باید انگیزه‌های درونی، باورهای اعتقادی و روحیه مبتنی بر اعتقاد به دفاعی از کشور را در میان نیروهای مسلح تقویت کنیم؛ موضوعی که در سخنان وزیر پیشنهادی تا حدودی کم‌رنگ به نظر می‌رسید.



نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به اهمیت حمایت از جبهه مقاومت، خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع اظهار کرد: جبهه مقاومت در شرایط کنونی به حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد؛ همان‌طور که پشتیبانی از این جبهه در سال‌های گذشته نیز یکی از راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی بوده است.



وی در پایان با تأکید بر ضرورت اعلام موضع روشن و قاطع وزیر پیشنهادی دفاع در این زمینه، گفت: انتظار می‌رود ایشان در سخنان خود در مجلس، حمایت صریح خود را از جبهه مقاومت و نیروهای آن در لبنان، عراق و یمن اعلام کند؛ چراکه چنین موضعی برای دنیا پیام روشنی دارد و می‌تواند ضمن ناامید کردن دشمنان، به تقویت روحیه و امید در جریان مقاومت منجر شود.