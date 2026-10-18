فدراسیون فوتبال به «شستا» بدهی ندارد؛ ۵ هزار میلیارد از فیفا طلب داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به برگزاری کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در روز سه شنبه گفت: در این کنگره باید دید آیا عربستان سعودی صلاحیت میزبانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ را دارد یا خیر.

وی در رابطه با بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال گفت: قرار است در تورنمنت کشور عراق در ماه آبان حضور پیدا کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره وضعیت بدهی‌ها به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اظهار کرد: ما هیچ‌گونه بدهی به شرکت شستا نداریم و نظر دادگاه نیز همین است. تمام دیون را پرداخت کرده‌ایم و مالکیت ساختمان باشگاه پرسپولیس و ساختمان فدراسیون فوتبال نیز به ما بازگشته است.

تاج در پایان با اشاره به مطالبات فدراسیون فوتبال در فیفا گفت: نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان در فیفا داریم که باید آن را به داخل کشور بیاوریم.