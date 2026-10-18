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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

مهدی تاج خبر داد؛

فدراسیون فوتبال به «شستا» بدهی ندارد؛ ۵ هزار میلیارد از فیفا طلب داریم

فدراسیون فوتبال به «شستا» بدهی ندارد؛ ۵ هزار میلیارد از فیفا طلب داریم

رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد که این فدراسیون هیچ بدهی به شرکت شستا ندارد و مالکیت ساختمان فدراسیون نیز به این نهاد بازگشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، با اشاره به برگزاری کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) در روز سه شنبه گفت: در این کنگره باید دید آیا عربستان سعودی صلاحیت میزبانی جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ را دارد یا خیر.

وی در رابطه با بازی های تدارکاتی تیم ملی فوتبال گفت: قرار است در تورنمنت کشور عراق در ماه آبان حضور پیدا کنیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه درباره وضعیت بدهی‌ها به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) اظهار کرد: ما هیچ‌گونه بدهی به شرکت شستا نداریم و نظر دادگاه نیز همین است. تمام دیون را پرداخت کرده‌ایم و مالکیت ساختمان باشگاه پرسپولیس و ساختمان فدراسیون فوتبال نیز به ما بازگشته است.

تاج در پایان با اشاره به مطالبات فدراسیون فوتبال در فیفا گفت: نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان در فیفا داریم که باید آن را به داخل کشور بیاوریم.

کد مطلب 6981240

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