به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح یکشنبه در نشست وبیناری ستاد مدیریت بحران با استاندار بوشهر اظهار کرد: رفع نقاط حادثه‌ خیز، ایمن‌سازی مسیرهای عبور آب و تکمیل اقدامات حفاظتی با هدف پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از بارندگی های فراتر از نرمال پیشرو و تأثیرگذاری پدیده ال نینو ، در اولویت برنامه‌های ستاد مدیریت بحران شهرستان قرار دارد.

فرماندار گناوه افزود: بارندگی مایه خیر و برکت، طراوت و شادابی طبیعت است، اما در صورت غفلت از ملاحظات پیشگیرانه و آمادگی لازم، می‌تواند به خسارت و آسیب برای مردم و زیرساخت‌های شهرستان منجر شود.

وی با قدردانی از هماهنگی و همدلی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی و پیگیری‌های حوزه عمرانی فرمانداری در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای تمهیدات پیشگیرانه افزود: برخی از نقاطی که در سال‌های گذشته موجب بروز خسارت به مردم شده بود، امسال با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب مدیریت شده‌اند و در برخی نقاط نیز اقدامات اصلاحی و حفاظتی انجام شده یا در دست اجرا است.

فرماندار گناوه ادامه داد:باید با اشرافیت میدانی و پیش‌بینی تمهیدات لازم، مشکلات موجود در نقاط پرخطر باقیمانده برطرف شود تا در صورت وقوع بارندگی شدید، کمترین آسیب متوجه مردم و زیرساخت‌ها شود.

ضرورت پاکسازی پل‌ها و ابنیه فنی و باز نگه‌داشتن مسیر عبور آب

وی پاکسازی پل‌ها و ابنیه فنی و باز نگه‌داشتن مسیر عبور آب را از اولویت‌های مهم مدیریت بحران دانست و افزود: با توجه به ورود روان‌آب‌ها از مناطق بالادست، وضعیت مسیرهای عبور آب و حاشیه روستاهای در معرض خطر باید با حساسیت بیشتری بررسی و مسدودیت مسیرها برطرف شود.

اسفندیاری افزود: در محدوده برخی مسیرهای کنارگذر و ساخت‌وسازهای انجام‌شده در محدوده روستاهای مال خلیفه، مال قاید و سربست، احتمال انحراف آب و آبگرفتگی در این روستاها وجود دارد که لازم است برای هدایت ایمن روان‌آب‌ها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم تا پیش از شروع بارندگی ها انجام‌ شود.

فرماندار گناوه از عملیات پاکسازی نخاله‌ها و مصالح انباشته‌شده در اطراف پل‌ها و مسیر پل‌های در حال احداث جاده ساحلی خبر داد و خواستار تداوم این روند تا حصول اطمینان از بازبودن مسیر جریان آب شد.

فرماندار گناوه همچنین به اقدامات حفاظتی در محدوده روستای احشام احمد اشاره کرد و گفت: عملیات نوسازی دایک حفاظتی این محدوده با تدابیر اتخاذشده انجام شده است و امیدواریم با تکمیل اقدامات لازم، احتمال بروز خسارت در این منطقه کاهش یابد.

وی اظهار کرد: با توجه به طغیان‌های سالانه رودخانه شور ، ترمیم دایک حفاظتی با همکاری اداره منابع آب و سایر دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد و باید اقدامات لازم برای کاهش خطر سرریز و جلوگیری از آسیب به مناطق پیرامونی آن همچنان دنبال شود.

لزوم پاکسازی کانال‌های هدایت آب در شهرهای گناوه و بندر ریگ

فرماندار گناوه پاکسازی کانال‌های هدایت آب در شهرهای گناوه و بندرریگ‌ را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و بر لزوم پیگیری مستمر این موضوع از سوی شهرداری های این مناطق تأکید کرد.

فرماندار گناوه ، رزمایش آمادگی در برابر سیلاب و نجات غریق را اقدامی مؤثر در ارزیابی توان عملیاتی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: این رزمایش، آمادگی و ظرفیت نیروهای امدادی و اجرایی را برای مواجهه با حوادث احتمالی به نمایش گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی باید با هماهنگی مستمر، وفاق و استفاده از تمام ظرفیت‌ها ، برای بارندگی‌های پیش‌رو آمادگی کامل داشته باشند تا با پیشگیری به‌ موقع، از بروز خسارت و آسیب به مردم و زیرساخت‌های شهرستان جلوگیری شود.