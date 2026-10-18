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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

فرماندار گناوه: رفع نقاط حادثه‌خیز در اولویت مدیریت بحران قرار دارد

فرماندار گناوه: رفع نقاط حادثه‌خیز در اولویت مدیریت بحران قرار دارد

بوشهر- فرماندار گناوه گفت: رفع نقاط حادثه‌خیز و ایمن‌سازی مسیرهای عبور آب برای پیشگیری از خسارت‌های احتمالی بارندگی‌های فراتر از نرمال پیش‌رو در اولویت مدیریت بحران شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح یکشنبه در نشست وبیناری ستاد مدیریت بحران با استاندار بوشهر اظهار کرد: رفع نقاط حادثه‌ خیز، ایمن‌سازی مسیرهای عبور آب و تکمیل اقدامات حفاظتی با هدف پیشگیری از خسارت‌های احتمالی ناشی از بارندگی های فراتر از نرمال پیشرو و تأثیرگذاری پدیده ال نینو ، در اولویت برنامه‌های ستاد مدیریت بحران شهرستان قرار دارد.

فرماندار گناوه افزود: بارندگی مایه خیر و برکت، طراوت و شادابی طبیعت است، اما در صورت غفلت از ملاحظات پیشگیرانه و آمادگی لازم، می‌تواند به خسارت و آسیب برای مردم و زیرساخت‌های شهرستان منجر شود.

وی با قدردانی از هماهنگی و همدلی دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی و پیگیری‌های حوزه عمرانی فرمانداری در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای تمهیدات پیشگیرانه افزود: برخی از نقاطی که در سال‌های گذشته موجب بروز خسارت به مردم شده بود، امسال با تدبیر و برنامه‌ریزی مناسب مدیریت شده‌اند و در برخی نقاط نیز اقدامات اصلاحی و حفاظتی انجام شده یا در دست اجرا است.

فرماندار گناوه ادامه داد:باید با اشرافیت میدانی و پیش‌بینی تمهیدات لازم، مشکلات موجود در نقاط پرخطر باقیمانده برطرف شود تا در صورت وقوع بارندگی شدید، کمترین آسیب متوجه مردم و زیرساخت‌ها شود.

ضرورت پاکسازی پل‌ها و ابنیه فنی و باز نگه‌داشتن مسیر عبور آب

وی پاکسازی پل‌ها و ابنیه فنی و باز نگه‌داشتن مسیر عبور آب را از اولویت‌های مهم مدیریت بحران دانست و افزود: با توجه به ورود روان‌آب‌ها از مناطق بالادست، وضعیت مسیرهای عبور آب و حاشیه روستاهای در معرض خطر باید با حساسیت بیشتری بررسی و مسدودیت مسیرها برطرف شود.

اسفندیاری افزود: در محدوده برخی مسیرهای کنارگذر و ساخت‌وسازهای انجام‌شده در محدوده روستاهای مال خلیفه، مال قاید و سربست، احتمال انحراف آب و آبگرفتگی در این روستاها وجود دارد که لازم است برای هدایت ایمن روان‌آب‌ها برنامه‌ریزی و اقدامات لازم تا پیش از شروع بارندگی ها انجام‌ شود.

فرماندار گناوه از عملیات پاکسازی نخاله‌ها و مصالح انباشته‌شده در اطراف پل‌ها و مسیر پل‌های در حال احداث جاده ساحلی خبر داد و خواستار تداوم این روند تا حصول اطمینان از بازبودن مسیر جریان آب شد.

فرماندار گناوه همچنین به اقدامات حفاظتی در محدوده روستای احشام احمد اشاره کرد و گفت: عملیات نوسازی دایک حفاظتی این محدوده با تدابیر اتخاذشده انجام شده است و امیدواریم با تکمیل اقدامات لازم، احتمال بروز خسارت در این منطقه کاهش یابد.

وی اظهار کرد: با توجه به طغیان‌های سالانه رودخانه شور ، ترمیم دایک حفاظتی با همکاری اداره منابع آب و سایر دستگاه‌های مرتبط در دستور کار قرار دارد و باید اقدامات لازم برای کاهش خطر سرریز و جلوگیری از آسیب به مناطق پیرامونی آن همچنان دنبال شود.

لزوم پاکسازی کانال‌های هدایت آب در شهرهای گناوه و بندر ریگ

فرماندار گناوه پاکسازی کانال‌های هدایت آب در شهرهای گناوه و بندرریگ‌ را از دیگر اقدامات ضروری برشمرد و بر لزوم پیگیری مستمر این موضوع از سوی شهرداری های این مناطق تأکید کرد.

فرماندار گناوه ، رزمایش آمادگی در برابر سیلاب و نجات غریق را اقدامی مؤثر در ارزیابی توان عملیاتی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دانست و گفت: این رزمایش، آمادگی و ظرفیت نیروهای امدادی و اجرایی را برای مواجهه با حوادث احتمالی به نمایش گذاشت.

وی خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی باید با هماهنگی مستمر، وفاق و استفاده از تمام ظرفیت‌ها ، برای بارندگی‌های پیش‌رو آمادگی کامل داشته باشند تا با پیشگیری به‌ موقع، از بروز خسارت و آسیب به مردم و زیرساخت‌های شهرستان جلوگیری شود.

کد مطلب 6981243

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