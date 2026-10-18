به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی، صبح یکشنبه در نشست با میثم لشکری، قهرمان مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان، و قمرنیا، مربی کشتی فرنگی و رئیس هیئت کشتی شهرستان، با حضور رئیس اداره ورزش و جوانان بیجار، بر اهمیت حمایت از ورزشکاران و تقویت ظرفیت‌های ورزشی شهرستان تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به قهرمانی میثم لشکری در رقابت‌های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان اظهار کرد: موفقیت ورزشکاران در عرصه‌های بین‌المللی، علاوه بر افتخارآفرینی برای شهرستان، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ورزشی منطقه را معرفی می‌کند و می‌تواند انگیزه نسل جوان را برای ورود به عرصه ورزش افزایش دهد.

وی ورزش را از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت جسمی و روحی جامعه دانست و بر ضرورت توجه به توسعه فعالیت‌های ورزشی، فراهم‌کردن زمینه حضور جوانان در رشته‌های مختلف و حمایت از استعدادهای ورزشی تأکید کرد.

فرماندار بیجار همچنین نقش مربیان و هیئت‌های ورزشی را در شناسایی و پرورش استعدادها مهم برشمرد و افزود: آموزش اصولی، هدایت ورزشکاران و حمایت مستمر از آنان می‌تواند زمینه حضور موفق‌تر نمایندگان شهرستان را در رقابت‌های استانی، ملی و بین‌المللی فراهم کند.

میثم لشکری در مسابقات کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان که به میزبانی کشور اردن برگزار شد، در وزن ۱۲۰ کیلوگرم به عنوان قهرمانی دست یافت و افتخاری بین‌المللی برای ورزش بیجار رقم زد.

در این نشست، از تلاش‌های قمرنیا، مربی کشتی فرنگی و رئیس هیئت کشتی شهرستان، در آموزش و هدایت کشتی‌گیران، پرورش استعدادها و حمایت از ورزشکاران این رشته نیز قدردانی شد.

در پایان، کاظم کاظمی با اهدای لوح تقدیر از میثم لشکری به پاس کسب عنوان قهرمانی مسابقات جهانی پیشکسوتان و از قمرنیا به پاس تلاش‌های وی در عرصه مربیگری و توسعه کشتی شهرستان تجلیل کرد.