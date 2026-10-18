ایزدخواه: ساختار وزارت دفاع نیازمند بازنگری جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با تشریح دلایل مخالفت خود با برنامه‌های ارائه‌شده، تأکید کرد که انتقاد وی متوجه شخص وزیر پیشنهادی نیست، بلکه به برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های مطرح‌شده بازمی‌گردد.



وی اظهار کرد: مخالفت با وزیر پیشنهادی گاهی متوجه شخص و شخصیت اوست و گاهی نیز برنامه‌ها و جهت‌گیری‌های وی را در بر می‌گیرد. مخالفت بنده قطعاً از نوع دوم است و نکاتی که مطرح می‌کنم، به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی ایشان مربوط می‌شود.



نماینده مردم تهران با اشاره به سوابق مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: ایشان سابقه درخشانی در وزارت دفاع دارند و طی ۴۳ سال فعالیت در بدنه این وزارتخانه، از سطح پروژه تا مدیریت ارشد، تجربیات ارزشمندی کسب کرده‌اند. همچنین دو بار در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند و در زمینه ساخت انواع موشک‌ها، از جمله اختراع الگوریتم هدایت موشک‌های بالستیک، سوابق درخشانی دارند. ایشان از همرزمان شهدای بزرگ صنایع دفاعی و هوافضا بوده‌اند.



ایزدخواه با بیان اینکه عناوین کلی مطرح‌شده در برنامه‌های وزیر پیشنهادی متناسب است، افزود: با این حال، سه مسئله مهم در حوزه وزارت دفاع وجود دارد که در برنامه‌های ایشان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر این، درباره نحوه اجرا و چگونگی تحقق این موضوعات نیز توضیحات کافی ارائه نشده است؛ این در حالی است که کشور در شرایطی خاص و در میانه جنگی نابرابر و همه‌جانبه قرار دارد و وزارت دفاع در خط مقدم دفاع از کشور فعالیت می‌کند.



این نماینده مجلس، نخستین محور مورد تأکید خود را «مردمی‌سازی صنایع دفاعی» عنوان کرد و گفت: بر اساس منویات امام شهید که از سال ۱۳۸۰ نیز بر آن تأکید داشتند، صنایع دفاعی باید به سمت صنایع غیردفاعی، دانشگاه‌ها و دیگر حوزه‌های مرتبط گسترش پیدا کنند. تحقق این هدف مستلزم تغییر الگوی کنونی و بازنگری در نظام کارفرما و پیمانکار است.



وی با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ اخیر تصریح کرد: در این جنگ مشاهده کردیم که صنایع مختلف دشمن نیز به میدان آمده‌اند. به تعبیر دوستان فعال در حوزه دفاعی، اگر تاکنون با ۸۰ شرکت همکاری می‌کردیم، از این پس باید دامنه همکاری‌ها را به ۸۰ هزار شرکت گسترش دهیم. دستیابی به چنین هدفی بدون تغییر نظام بسته، قدیمی و منسوخ کارفرمایی و پیمانکاری امکان‌پذیر نیست.



ایزدخواه با تأکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه مشارکت مردم و بخش خصوصی در تولید تسلیحات اظهار کرد: باید امکان ورود مردم و بخش خصوصی به عرصه سلاح‌سازی فراهم شود و حتی صادرات سلاح از سوی این مجموعه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. این شرکت‌ها باید بتوانند به‌عنوان شرکای وزارت دفاع در این صنعت بزرگ فعالیت کنند.



وی ادامه داد: از این منظر، ضروری است الگوها، الگوریتم‌ها و پروتکل‌های قدیمی وزارت دفاع اصلاح شوند. این موضوع در برنامه‌های مهندس اخلاقی به‌صورت پررنگ مشاهده نشد و امیدوارم ایشان در توضیحات خود به این مسئله بپردازند.



نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فناورانه کشور، بر ضرورت واگذاری مأموریت‌های دفاعی به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های فناوری تأکید کرد و گفت: همان‌طور که مردم با وجود بمباران‌ها آمادگی دارند در خیابان‌ها حضور پیدا کنند و از حیثیت نظام و کشور جانانه دفاع کنند، شمار زیادی از نخبگان کشور نیز برای حضور در عرصه دفاعی آمادگی دارند؛ اما استفاده از این ظرفیت گسترده، مستلزم تغییر الگوهای قدیمی و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت آن‌هاست.



وی دومین مسئله مهم در برنامه‌های وزیر پیشنهادی را تعیین تکلیف شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت دفاع دانست و اظهار کرد: وضعیت شرکت‌های اقتصادی زیان‌ده وزارت دفاع باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین شرکت‌هایی که ممکن است سودده باشند، اما فعالیت آن‌ها بر پایه خام‌فروشی است یا با بخش خصوصی رقابت ناسالم دارند، باید تعیین تکلیف شوند.



این نماینده مجلس با اشاره به تذکرات پیشین امام شهید درباره این مسائل افزود: این موضوعات بارها مورد تأکید قرار گرفته‌اند و انتظار می‌رود مهندس اخلاقی نیز برنامه‌ای مشخص و شفاف برای ساماندهی شرکت‌های اقتصادی وزارت دفاع ارائه کند.



ایزدخواه، سومین محور مورد نظر خود را اصلاح ساختار وزارت دفاع عنوان کرد و گفت: ساختار این وزارتخانه به‌طور جدی به بازنگری نیاز دارد و باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.



وی با اشاره به تجربه‌های موفق در پشتیبانی از جبهه‌ها خاطرنشان کرد: در مسیر بازنگری ساختاری، لازم است.

ایزدخواه با اشاره به تجربه‌های موفق در پشتیبانی از جبهه‌ها خاطرنشان کرد: در مسیر بازنگری ساختاری، لازم است الگوی پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی که الگویی بسیار کارآمد و چابک بود، احیا شود.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی دفاع در برنامه‌های خود به هر سه محور مردمی‌سازی صنایع دفاعی، تعیین تکلیف شرکت‌های اقتصادی وزارت دفاع و بازنگری اساسی در ساختار این وزارتخانه توجه جدی داشته باشد.