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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

پورذهبی: ظرفیت دانشگاه‌ها و هنرمندان کردستان در جهاد تبیین فعال شود

پورذهبی: ظرفیت دانشگاه‌ها و هنرمندان کردستان در جهاد تبیین فعال شود

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی استان، بر بهره‌گیری از توان دانشگاهیان، فرهنگیان، ورزشکاران و هنرمندان در مسیر جهاد تبیین و روشنگری تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در یکصد و چهل‌وهفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با موضوع «برنامه جامع جهاد تبیین استان؛ روشنگری، اقناع‌سازی و تنویر افکار عمومی» در سنندج، اظهار کرد: کردستان از ظرفیت‌های گسترده علمی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است که باید در برنامه‌های جهاد تبیین مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط استان در جریان جنگ و آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌ها افزود: در آن مقطع، برخی زیرساخت‌های مهم از جمله صداوسیما و مراکز نظامی و امنیتی هدف حمله قرار گرفتند و استان شهدایی را تقدیم کرد؛ با این حال، مدیریت استان و تدابیر شورای تأمین نقش مهمی در کنترل شرایط و تأمین آرامش داشت.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین با اشاره به مدیریت حوادث دی‌ماه در استان گفت: با تدابیر اتخاذشده و تلاش مسئولان، شرایط استان به‌خوبی مدیریت شد و آرامش عمومی حفظ شد.

پورذهبی با بیان اینکه کردستان از ظرفیت انسانی قابل توجهی برخوردار است، عنوان کرد: جمعیت استان یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر است و بیش از ۴۰ هزار دانشجو، یک‌هزار و ۲۰۰ عضو هیئت علمی و ۲۵ هزار نفر از جامعه فرهنگیان، بخش مهمی از این ظرفیت را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به توانمندی‌های علمی و فرهنگی استان ادامه داد: دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و فعالان مدنی از ظرفیت‌های تأثیرگذار جامعه هستند و می‌توانند در تبیین مسائل و روشنگری افکار عمومی نقش‌آفرینی کنند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، ورزشکاران، هنرمندان، بازیگران، نوازندگان، کارگردانان و فعالان صنایع دستی را از دیگر گروه‌های مؤثر در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان این اقشار می‌تواند دامنه مخاطبان برنامه‌های جهاد تبیین را گسترش دهد و به افزایش اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی کمک کند.

کد مطلب 6981250

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