از سوت فینال ناگویا تا رویای المپیک؛ مطالبه یک داور زن بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، مهسا کارگری، داور بسکتبال ایران، در روزهای اخیر تجربه حضور در دو رویداد مهم بین‌ المللی یعنی بازی‌ های آسیایی ۲۰۲۶ (ناگویا) و رقابت‌ های زیر ۱۸ سال دیویژن A آسیا (مالزی) را پشت سر گذاشت؛ حضوری که با قضاوت های متعدد و قابل قبول و از جمله قضاوت فینال هر دو رویداد همراه بود. این حضور، فرصتی ارزشمند برای نمایش توانمندی داوران ایرانی در سطح قاره‌ای و کسب تجربه در بالاترین سطوح رقابت‌های آسیایی به شمار می‌رود.

کارگری در گفتگو با خبرنگار مهر از تجربه این قضاوت‌ها، شرایط داوری در مسابقات بین‌المللی و مسیر پیش روی خود گفت و تاکید کرد که با وجود چالش هایی که با آنها مواجه بوده و هست، قصد دارد این مسیر را تا رسیدن به اهدافش که قضاوت در سطح جهانی و المپیک و حتی سوت زدن در مسابقات مردان است، ادامه دهد. وی در عین حال تاکید دارد که در این مسیر نیازمند حمایت وزارت ورزش است.

این داور بین المللی زن بسکتبال با تاکید بر اینکه به دعوت فیبا آسیا در جمع داوران حاضر در بازی های آسیایی و رقابت های زیر ۱۸ سال دیویژن A قرار گرفت، گفت: واقعا نمی دانم در هر یک از این دو رویداد یا مجموع آنها چه تعداد بازی را قضاوت کردم چون مسئله ای که بیشتر به ان توجه داشتم، این بود که در هر بازی قضاوت کم نقصی داشته باشم و برای یک دیدار مهمتر انتخاب شوم.

وی با اشاره به قضاوت دیدارهای نهایی در ناگویا و مالزی ادامه داد: فینال بازی های آسیایی میان دو تیم ژاپن و کره جنوبی برگزار شد، هر دو تیم هم عالی کار کردند، البته ژاپنی ها در غیاب برخی بازیکنان اصلی و با ترکیب جوان ترشان در بازی های آسیایی شرکت کرده بودند اما کره جنوبی ترکیب اصلی خود را در اختیار داشت و قهرمان هم شد.

کارگری خاطرنشان کرد: فینال رقابت های زیر ۱۸ سال دیویژن A هم میان استرالیا و ژاپن برگزار شد. استرالیا با یک اختلاف امتیاز آن بازی را برد و قهرمان شد. رقابت استرالیا و ژاپن خیلی نزدیک بود طوریکه در ۱۰ ثانیه پایانی بازی، ۳ بار تیم برنده تغییر کرد. همین نشان می دهد که قضاوت آن بازی چقدر سخت بود، ۱۰ ثانیه پایانی برای منِ داور به اندازه یک دقیقه گذشت، هر لحظه را باید با تمام تمرکز سپری می کردم تا سوت یا عدم سوت من روی جریان بازی و نتیجه آن تاثیری نگذارد.

این داور بین المللی زن بسکتبال در ادامه با یادآوری اینکه از ۱۰ سال پیش وارد عرصه قضاوت شد و ۴ سال است که در جمع داوران فیبا (فدراسیون جهانی بسکتبال) قرار گرفته است، تصریح کرد: پیش از ناگویا و مالزی هم رویدادهای مانند فینال زیر ۱۶ سال و رده بندی رقابت های دیویژن B را قضاوت کرده بودم اما بسکتبال به ویژه بحث قضاوت آن به خصوص در بخش بانوان کمتر مورد توجه است. با این حال همیشه مصمم بوده ام که در این مسیر با قدرت حرکت کنم و به اهدافم برسم.

کارگری تاکید کرد: از روز اول که وارد بازی های اسیایی ناگویا شدم، با خودم عهد بسته بودم که باید فینال این بازی ها را قضاوت کنم. تمام تلاشم در طول بازی ها بر مبنای رسیدن به همین هدف بود. یک سری دیدارها که قضاوت کردم به خاطر مدعی بودن هر دو تیم، سطح بالا بود اما به نظرم سخت دیدارهایی که قضاوت کردم، دیدارهایی بود که به نوعی یک طرفه دنبال می شدند.

وی در توضیح بیشتر این موضوع گفت: در کل اینکه در یک دیدار یک طرفه، قضاوت داور هم یک طرفه و حوصله سربر نشود، خیلی سخت است. مهم است که در چنین دیدارهایی، داور تحت شرایط یک طرفه بازی قرار نگیرد و قضاوت را درست و اصولی پیش ببرد. همین موضوع قضاوت در چنین دیدارهایی را بعضا نسبت به دیدارهای سطح بالا که هر دو تیم مدعی هستند، سخت تر می کند. تمام تلاشم این بود که در این دیدارها هم به قول معروف صد خودم را بگذارم. فکر می کنم همه اینها کمک کرد تا برای فینال انتخاب شوم.

این داور بین المللی زن بسکتبال در مورد آماده سازی که پیش از بازی های آسیایی و رقابت های دیویژن A داشته است، خاطرنشان کرد: از سه چهار ماه قبل از این دو رویداد، خود را برای قضاوت در انها آماده کردم. مطلاعات لازم را داشتم و بسیار زیاد روی حفظ آمادگی جسمانی ام تاکید داشتم. اینها کمک حال من در قضاوت هایم بودند.

کارگری همچنین اشاره ای به قضاوت هایش در رقابت های دیویژن A که تا فینال ادامه داشت، کرد و گفت: قضاوت در این مسابقات نسبت به بازی های آسیایی چالش ها و البته جذابیت های خودش را داشت. در مالزی بر خلاف ناگویا، همه تیم ها خوب و یکدست بودند. خیلی از دیدارهای ماقبل فینال مانند خودِ دیدار فینال با اختلاف امتیاز کم تمام شدند. با این در این مسابقات هم از روز اول به فکر قضاوت فینال بودم. البته بعید است داوری وارد رویدادی شود و نخواهد فینال آن را قضاوت کند اما من واقعا روی این موضوع تمرکز داشتم چون برای آن تلاش داشتم.

وی در پسخ به این پرسش که « در دورانی که وارد عرصه قضاوت شده اید مهمترین چالشی که با آن مواجه بوده اید، چه بوده است؟»، گفت: مسائل مالی چالش همیشگی بوده که با آن مواجه بوده ام. دریافتی منِ داور به اندازه ای نیست که بتوانم به عنوان شغل روی ان حساب کنم. زمانی که برای قضاوت صرف می کنم دقیقا به اندازه یک شغل تمام وقت است اما دریافتی اصلا در این حد نیست. منِ داور یک بیستم مربی و بازیکن دریافتی داریم.

این داور بین المللی زن بسکتبال تاکید کرد: شاید به همین دلیل خیلی از داوران به شغل های دیگر هم روی می آوردند. خود من هم سعی می کنم کار آزاد داشته باشم اما باعث نمی شود از تلاش برای بهتر شدن در قضاوت و رسیدن به اهدافم در این زمینه غافل شوم.

کارگری در مورد اهدافی که در عرصه قضاوت در بسکتبال دارد، گفت: اسیا و فینال آن برای من یک شروع بوده است، باید تا آنجا ادامه دهم که بتوانم در مسابقات جهانی و المپیک هم قضاوت داشته باشم. حتی به قضاوت در مسابقات مردان هم فکر می کنم. فقط اینکه برای رسیدن به این اهداف به کمک و حمایت فدراسیون و حتی وزارت ورزش خیلی زیاد نیاز هست. باید همانگونه که از داوران زن برای قضاوت در مسابقات جهانی فوتبال و فوتسال حمایت شد، از داوران بسکتبال هم حمایت شود تا به اهداف مان برسیم.