تغییر مسیر ۶ خط اتوبوسرانی تهران در تجمعات شبانه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای، جزئیات تغییر مسیر خطوط اتوبوسرانی در محدوده تجمعات شبانه مردمی را اعلام کرد. بر اساس این اطلاعیه، مسیر حرکت خطوط ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۷، ۹۱۰ و ۱۰۹ در محدوده‌های اعلام‌شده تغییر می‌کند و اتوبوس‌ها از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده خواهند کرد.

متن کامل اطلاعیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره تغییر مسیر خطوط اتوبوسرانی در تجمعات شبانه مردمی به شرح زیر است:

خط ۱۰۱

محدوده: میدان فردوسی تا میدان انقلاب

جایگزین مسیر: چهارراه ولیعصر به سمت جنوب ← خیابان جمهوری ← تقاطع نواب و بعثت

خط ۱۰۳

محدوده: میدان هفت‌حوض

مسیر رفت: اتوبان باقری ← تانی ← تلفن‌خانه ← خیابان آیت

مسیر برگشت: خیابان آیت ← تلفن‌خانه ← تانی ← مدائن ← اتوبان شهید سلیمانی ← پایانه علم و صنعت

خط ۱۰۴

محدوده: میدان جمهوری

جایگزین مسیر: نواب جنوب به شمال ← شکوفه ← اسکندری جنوبی ← خیابان آزادی ← نواب شمال ← میدان توحید

محدوده: قبل از تونل توحید

جایگزین مسیر: تردد از داخل تونل توحید در هر دو جهت

خط ۱۰۷

محدوده: میدان منیریه

جایگزین مسیر: میدان راه‌آهن ← کارگر ← لشگر ← جمهوری ← ولیعصر

محدوده: چهارراه ولیعصر

جایگزین گردش: چهارراه ولیعصر ← جمهوری ← میدان جمهوری ← سه‌راه جمهوری

محدوده: چهارراه ولیعصر

جایگزین مسیر: خیابان انقلاب ← میدان انقلاب ← کارگر شمالی ← کشاورز ← میدان ولیعصر

محدوده: میدان ونک

جایگزین مسیر: آفریقا ← جهان‌کودک ← میدان ونک؛ خلاف جهت با هماهنگی راهور و استفاده از خط ویژه

محدوده: چهارراه ولیعصر

جایگزین مسیر: میدان ولیعصر ← شهید هفت‌تیر ← جمهوری ← ولیعصر

خط ۹۱۰

محدوده: فلکه دوم صادقیه

جایگزین مسیر: اشرقی به جنوب ← سازمان آب ← کاشانی غرب ← دوربرگردان اباذر ← میدان صادقیه به سمت جنوب

خط ۱۰۹

محدوده: میدان نماز

جایگزین مسیر: دوربرگردان قبل از میدان نماز ← بزرگراه کریمی ← ادامه مسیر

توضیحات تکمیلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران:

- تغییر جزئی مسیر خطوط عادی نیز اعمال می‌شود.

- هماهنگی کامل با پلیس راهور برای بازگشت به مسیر اصلی پس از پایان تجمعات انجام خواهد شد.