محسن غلام‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ارزیابی خود از عملکرد سپهر اعتمادپور در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: سطح این رقابت‌ها مشخص است و بهترین بازیکنان آسیا با تمام توان خود در مسابقات حاضر می‌شوند. پیش از اعزام نیز به رئیس فدراسیون گفته بودم که قرعه‌ای که برای سپهر در نظر گرفته شده احتمالاً یکی از دشوارترین قرعه‌های ممکن خواهد بود چراکه تقریباً تمام حریفان او از بازیکنان برتر آسیا بودند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نداشتن رنکینگ مناسب باعث شده است بازیکنان ما در همان دورهای ابتدایی با حریفانی روبه‌رو شوند که جزو ۴۰ یا ۵۰ بازیکن برتر جهان هستند درحالی‌ که بازیکنان ما از نظر رنکینگ فاصله زیادی با آن‌ها دارند. پیش‌بینی من این نبود که سپهر بتواند حریفانش را شکست دهد اما انتظار داشتم عملکرد بهتری از خود نشان دهد. اگر او با وجود ارائه یک بازی خوب شکست می‌خورد باز هم می‌توانستیم از عملکردش رضایت داشته باشیم اما به نظر من نمایش او در این مسابقات با انتظاراتمان فاصله داشت.

سرمربی تیم ملی اسکواش مردان درباره شرایط سپهر اعتمادپور در این رقابت‌ها گفت: او با یک مصدومیت خفیف نیز مواجه بود و روز قبل از مسابقه اقدامات درمانی لازم برایش انجام شد. از طرف دیگر حریف او بازیکن بزرگی بود که در سطح آسیا و جهان شناخته‌شده است. بااین‌حال معتقدم یکی از دلایل اصلی فاصله عملکرد بازیکنان ما با سطح مورد انتظار کمبود مسابقات و تجربه بین‌المللی است.

وی با اشاره به فشار روانی ناشی از محدود بودن فرصت‌های رقابت برای ملی‌پوشان ایران تصریح کرد: بازیکنان ما در طول سال شاید فقط دو یا سه مسابقه مهم داشته باشند. همین موضوع فشار روانی زیادی به آن‌ها وارد می‌کند؛ زیرا احساس می‌کنند این مسابقه تنها فرصتشان است و شاید تا ۶ ماه یا یک سال دیگر چنین فرصتی به دست نیاورند. بسیاری از تجربه‌هایی که بازیکن باید به‌تدریج در میدان‌های مختلف کسب کند در اختیار او قرار نمی‌گیرد و همین مسئله کار را دشوار می‌کند.

غلام‌نژاد در پاسخ به پرسشی درباره رویکرد حمایتی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نسبت به رشته‌هایی که شانس قطعی مدال ندارند، اظهار کرد: اصل حمایت از این رشته‌ها قابل تقدیر است و باید از مسئولان تشکر کنیم اما معتقدم اگر قرار بود از اسکواش حمایت شود بهتر بود تیم ما به‌صورت کامل و در بخش تیمی به بازی‌های آسیایی اعزام می‌شد. پیش از اعزام نیز تأکید کرده بودم که در بخش انفرادی شانس زیادی نداریم ولی در بخش تیمی شرایط متفاوت بود و می‌توانستیم با ترکیب کامل عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت بازیکنان تیم معتقدم امکان کسب جایگاهی در حدود رتبه ششم وجود داشت. قطر و کویت در جمع تیم‌های برتر قرار گرفتند و تصورم این بود که می‌توانستیم برابر این دو تیم نتیجه بگیریم. بنابراین اگر هدف حمایت از اسکواش بود اعزام کامل تیم می‌توانست فرصت مناسب‌تری برای کسب نتیجه و تجربه‌اندوزی فراهم کند.

سرمربی تیم ملی اسکواش مردان با اشاره به فاصله امکانات و شرایط آماده‌سازی ایران با قدرت‌های آسیا خاطرنشان کرد: بازیکنانی مانند نمایندگان برتر مالزی و دیگر کشورهای صاحب‌نام آسیا در سطح بالایی از رنکینگ جهانی قرار دارند. بسیاری از این بازیکنان حدود یک سال و نیم در اردوهای آماده‌سازی حضور داشته‌اند در مسابقات بین‌المللی متعددی شرکت می‌کنند و از امکانات تمرینی و پشتیبانی گسترده‌تری برخوردارند. وقتی شرایط آن‌ها را با بازیکنان خودمان مقایسه می‌کنیم متوجه می‌شویم که فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

وی افزود: بخشی از این کاستی‌ها قطعاً خارج از اختیار بازیکنان و مربیان است. وقتی حریفان از امکانات بیشتر، اردوهای منظم‌تر و مسابقات بین‌المللی پرتعدادتری برخوردارند طبیعی است که فاصله میان تیم‌ها بیشتر شود. متأسفانه این اختلاف روزبه‌روز در حال افزایش است و اگر نتیجه‌ای هم به دست می‌آوریم بخش مهمی از آن حاصل سخت‌کوشی و تلاش خود بازیکنان است.

غلام‌نژاد با تأکید بر ضرورت واقع‌بینی در برنامه‌ریزی برای ورزش قهرمانی گفت: امیدوارم مسئولان با نگاهی واقع‌بینانه شرایط ما را ببینند. با شعار و اینکه بگوییم «ایشالا و ماشالا» به جایی نمی‌رسیم. هرچقدر هم برنامه خوبی داشته باشیم وقتی امکانات کافی و تعداد مناسبی مسابقه در اختیار بازیکنان نباشد نمی‌توان انتظار رسیدن به نتایج مطلوب را داشت. شرایط کشور و محدودیت‌های مالی و اجرایی را درک می‌کنم و می‌دانم که امکان حضور در بسیاری از کشورها و مسابقات برای ما فراهم نیست اما در مقابل انتظار دارم کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیز شرایطی را که در آن فعالیت می‌کنیم را درک کنند.