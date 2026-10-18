به گزارش خبرنگار مهر، انسان‌ها ممکن است با یک واقعیت روبه‌رو شوند، اما برداشت‌های متفاوتی از آن داشته باشند؛ تفاوتی که گاه نه در خود واقعیت، بلکه در زاویه نگاه، پیش‌فرض‌ها و شیوه تفسیر افراد ریشه دارد. کتاب «تفاوت نگاه‌ها؛ نگاهی قرآنی به نگاه‌های متفاوت به حقایق جهان هستی و آثار آن» نوشته دکتر حمید محمدقاسمی، این مسئله را با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم بررسی می‌کند.

این کتاب که از سوی نشر بین‌الملل منتشر شده، در پنج بخش به موضوعاتی از جمله حقیقت نگاه، مسائل اعتقادی، موضوعات اخلاقی، مباحث عبادی و اجتماعی و سیاسی و همچنین نگاه به تاریخ می‌پردازد.

نویسنده در بخش نخست، ضمن بررسی مفهوم نگرش و اهمیت آن در زندگی انسان، به عواملی می‌پردازد که می‌توانند بر شکل‌گیری نگاه افراد اثر بگذارند؛ از حب‌وبغض، هوای نفس، دنیاطلبی و غرور گرفته تا تقلید کورکورانه، تعصب و تبلیغات. همچنین آسیب‌هایی مانند سطحی‌نگری، یک‌سویه‌نگری، منفی‌نگری و وارونه‌نگری در این بخش مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در ادامه، کتاب تفاوت نگاه‌ها را در حوزه‌های مختلف زندگی دنبال می‌کند؛ از برداشت انسان از خداوند، جهان، مرگ و آخرت گرفته تا مواجهه با رنج و شادی، نعمت‌ها، گناه، فرصت‌های زندگی و روابط با دیگران. موضوعاتی مانند عبادت، دستورات الهی، تفاوت‌های اجتماعی، فقر و ثروت، دشمن، جهاد، پیروزی و شکست نیز در بخش‌های بعدی بررسی شده‌اند.

یکی از محورهای قابل توجه کتاب، پیوند میان نوع نگاه و پیامدهای عملی آن است؛ اینکه نگرش انسان صرفاً به برداشت ذهنی او محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در انتخاب‌ها، قضاوت‌ها و شیوه زندگی‌اش نمود پیدا کند. از این منظر، بازنگری در نگرش‌ها می‌تواند مقدمه‌ای برای اصلاح رفتار و تغییر در سبک زندگی باشد.

کتاب «تفاوت نگاه‌ها» در ۴۵۰ صفحه از سوی نشر بین‌الملل منتشر شده است.