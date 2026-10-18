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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

آغاز به کار نمایشگاه خوشنویسی «مشق مشتاقان» در مشهد

آغاز به کار نمایشگاه خوشنویسی «مشق مشتاقان» در مشهد

مشهد- نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان خوشنویس حوزه هنری خراسان رضوی با عنوان «مشق مشتاقان» در نگارخانه اشراق مشهد برپا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با گرامیداشت هفته خوشنویسی، نمایشگاه گروهی آثار هنرمندان خوشنویس حوزه هنری خراسان رضوی با عنوان «مشق مشتاقان» در نگارخانه اشراق مشهد برپا می‌شود

این رویداد هنری با هدف نمایش تازه‌ترین آثار اساتید و هنرمندان خوشنویس استان و با حضور استاد پیشکسوت، علی‌اکبر اسماعیلی قوچانی افتتاح خواهد شد.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار برگزیده با مضامین ادبی، معرفتی و قرآنی در معرض دید علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی و فرهنگ ایرانی اسلامی قرار می‌گیرد تا فرصتی برای بازخوانی این هنر اصیل و تبادل تجربه میان نسل‌های مختلف خوشنویسان فراهم شود.

آیین گشایش این رویداد، عصر یکشنبه ۲۶ مهرماه ساعت ۱۷ در نگارخانه اشراق واقع در حوزه هنری خراسان رضوی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند تا روز پنجشنبه ۳۰ مهرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و عصرها از ۱۶ تا ۲۰ برای بازدید به نشانی مشهد، بین هاشمیه ۲۰ و ۲۲، حوزه هنری خراسان رضوی (طبقه منفی یک) مراجعه کنند.

کد مطلب 6981258

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      1 0
      پاسخ
      بسیار عالی
    • واعظی IR ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۶
      0 0
      پاسخ
      سلام.جای ماخالی درنمایشگاه کاش نزدیک بود منم شرکت میکردم.موفق باشید

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