به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، در بیست‌وپنجمین مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن که در سال ۲۰۲۵ با موضوع «بیایید به صدای زمین گوش کنیم» برگزار شد، ۹هزار و ۹۰۷ اثر از ۷۲ کشور جهان شرکت داشتند و هشت عضو مراکز فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخش بین‌الملل این رویداد موفق به کسب جایزه شدند.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارسال ۲۸۰ اثر نقاشی اعضای مراکز فرهنگی‌هنری خود در این دوره از مسابقه حضور داشت.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، آیلین جوانبخت، ۹ ساله از کانون آغاجاری استان خوزستان، موفق به دریافت جایزه ویژه یونیسف در بخش بین‌الملل این مسابقه شد.

همچنین بنیتا علی‌یاری، ۹ ساله از مرکز شماره ۴۰ کانون تهران، علی‌صدرا قدیری، ۱۰ ساله از مرکز شماره ۲ کانون اردبیل و نغمه محمدنژاد، ۱۴ ساله از کانون استان ایلام، هر سه جایزه اول بخش بین‌الملل را به دست آوردند.

در بخش دیپلم افتخار بین‌الملل نیز ساناز گرجی، ۹ ساله از کانون استان یزد، فاطیما فتحی، ۱۴ ساله از مرکز شماره ۲ خرم‌آباد کانون استان لرستان، ال‌آی ابراهیمی، ۱۳ ساله و سارا شکوری، ۱۵ ساله، هر دو از مرکز ماکو کانون پرورش فکری استان آذربایجان غربی، موفق به دریافت دیپلم افتخار شدند.

مسابقه بین‌المللی نقاشی محیط زیست «جی‌کیوای» ژاپن با هدف جلب توجه کودکان و نوجوانان به مسائل زیست‌محیطی و تشویق آنان به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود درباره زمین و حفاظت از محیط زیست از طریق هنر نقاشی برگزار می‌شود.