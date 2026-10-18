به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «الکساندر نواک» معاون نخست‌وزیر روسیه اعلام کرد محموله‌های گازوئیل این کشور ۱۵ تا ۲۰ روز پس از انعقاد قرارداد به آمریکا ارسال خواهد شد و تحویل آن به سایر کشورها در مدت کوتاه‌تری انجام می‌شود.

معاون نخست‌وزیر روسیه همچنین اعلام کرد سهم این کشور از واردات گاز طبیعی مایع اتحادیه اروپا بین ۱۷ تا ۲۰ درصد است.

نواک از آمادگی روسیه برای افزایش صادرات گازوئیل خبر داد و گفت شرکت‌های نفتی این کشور می‌توانند پس از نهایی شدن قراردادهای تجاری، ارسال محموله‌ها را آغاز کنند.

معاون نخست‌وزیر روسیه پیش‌تر اعلام کرده بود که برای ارسال گازوئیل به آمریکا، علاوه بر انعقاد قرارداد، بارگیری سوخت و هماهنگی حمل دریایی نیز ضروری است و این روند حدود دو تا سه هفته زمان می‌برد.

مسکو پس از گفت‌وگوی تلفنی ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از آمادگی برای عرضه گازوئیل به بازارهای جهانی خبر داد. روسیه قصد دارد در ماه اکتبر بیش از ۳۰۰ هزار تن، در نوامبر ۵۰۰ هزار تن و پس از آن یک میلیون تن گازوئیل عرضه کند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اتحادیه اروپا در حال اجرای برنامه کاهش وابستگی به انرژی روسیه است.