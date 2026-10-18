خسروپناه: جهاد تبیین در کردستان با تکیه بر هویت فرهنگی دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه صبح یکشنبه در یکصد و چهل‌وهفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با موضوع «برنامه جامع جهاد تبیین استان؛ روشنگری، اقناع‌سازی و تنویر افکار عمومی» که با حضور مسئولان و مدیران حوزه فرهنگی و اجتماعی در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: برنامه‌های جهاد تبیین باید با شناخت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی هر استان و متناسب با نیازها و ویژگی‌های بومی آن طراحی و اجرا شود.

وی با اشاره به جایگاه هویت ایرانی ـ اسلامی در تاریخ کردستان افزود: مردم این استان همواره از وفاداری، اقتدار و روحیه مقاومت برخوردار بوده‌اند و با وجود تجربه برخی مظلومیت‌ها، نقش مهمی در پاسداری از ارزش‌ها و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی داشته‌اند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه کردستان از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی برخوردار است، بر ضرورت توجه به این سرمایه‌ها در تدوین برنامه‌های فرهنگی تأکید کرد و گفت: هویت فرهنگی مردم استان و نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های مختلف باید در برنامه‌های جهاد تبیین مورد توجه قرار گیرد.

خسروپناه با تأکید بر لزوم هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی با اسناد بالادستی کشور عنوان کرد: برنامه‌های مرتبط با جهاد تبیین باید در چارچوب برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی تعریف شوند تا اقدامات فرهنگی و اجتماعی از انسجام و هدفمندی لازم برخوردار باشند.

وی مشارکت مردم را یکی از الزامات موفقیت برنامه‌های فرهنگی دانست و تصریح کرد: اجرای طرح‌ها بدون همراهی و حضور مؤثر مردم نمی‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود؛ از این رو، باید زمینه مشارکت حداکثری اقشار مختلف جامعه در طراحی و اجرای برنامه‌های جهاد تبیین فراهم شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به مطالبات مطرح‌شده در حوزه فرهنگ استان اشاره کرد و ادامه داد: موضوعاتی از جمله تشکیل بنیاد زبان کردی و بومی‌گزینی در کنکور از جمله دغدغه‌هایی بود که در این نشست مطرح شد و مقرر است برای بررسی و پیگیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

خسروپناه در پایان بر اهمیت هم‌افزایی میان مسئولان فرهنگی و اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی تأکید کرد تا برنامه جامع جهاد تبیین در کردستان با رویکردی منسجم و متناسب با ویژگی‌های فرهنگی استان دنبال شود.