به گزارش خبرنگار مهر، رضا شیردره صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت ساماندهی استفاده از شبکه توزیع برق و مقابله با برق های غیرمجاز، اظهار کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق علاوه بر تضییع حقوق عمومی و تحمیل هزینه به شبکه می‌تواند موجب بروز حوادث ناگوار، برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی و اختلال در پایداری شبکه توزیع برق شود.

وی با بیان اینکه با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح و در چارچوب دستور صادر شده از سوی دادستان ملایر اقدامات لازم برای شناسایی اتصالات غیر مجاز و جمع‌آوری آن‌ها با جدیت پیگیری خواهد شد، ادامه دااد: تامین برق مورد نیاز برای تمامی مشترکین باید از مسیرهای مجاز و با رعایت الزامات فنی و ایمنی انجام شود و هیچ مشترکی مجاز نیست بدون سپری کردن مراحل قانونی و دریافت مجوزهای لازم از شبکه توزیع برق اتصال غیرمجاز داشته باشد.

قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرستان ملایر با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در استفاده از انرژی برق از شهروندان خواست ضمن رعایت مقررات و پرهیز از هرگونه دستکاری کنتورهای لوازم اندازه گیری و اتصال غیرمجاز به شبکه برق در حفظ ایمنی عمومی، صیانت از تاسیسات برق و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی همکاری لازم را داشته باشند.

شیردره در ادامه از صدور اخطار جدی به پر مصرف‌های روشنایی در ملایر خبر داد و افزود: مدیریت برق ملایر با ابلاغ تذکرات به مشترکین پرمصرف، واحدهای مشمول ساماندهی ریسه‌های روشنایی تجاری و نور پردازی‌های خارج از ضوابط را دنبال می‌کند.

دستور دادستان ملایر برای برخورد با مصارف نامتعارف برق و نور پردازی‌های تزئینی

وی افزود: در راستای اجرای دستور دادستان ملایر شناسایی و رسیدگی به مصارف نامتعارف برق در واحدهای تجاری و ساختمان‌ها به‌ویژه استفاده خارج از ضوابط از ریسه‌های روشنایی و تجهیزات نورپردازی تزئینی در دستور کار این مدیریت قرار گرفته است.

قائم‌مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق ملایر با تاکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از استفاده غیر ضروری از انرژی برق، اظهار کرد: روشنایی‌های گسترده و پرمصرف در سر در و ویترین مغازه‌ها، ریسه‌های نوری و چراغ‌های تبلیغاتی و همچنین تجهیزات نورپردازی تزئینی ساختمان‌ها در صورت استفاده نامتعارف و خارج از ضوابط نیازمند اصلاح و ساماندهی هستند.

وی افزود: براساس دستور صادرشده از سوی دادستان ملایر به واحدهای مشمول تذکرات لازم ابلاغ می‌شود تا نسبت به اصلاح الگوی مصرف و رفع موارد اعلام‌شده اقدام کنند و در صورت بی‌توجهی به تذکرات ابلاغی، عدم اصلاح الگوی مصرف و استمرار استفاده نامتعارف از برق، برق واحدهای متخلف مطابق دستور قضایی قطع خواهد شد.

شیردره با اشاره به اهمیت مدیریت بهینه انرژی، تصریح کرد: هدف از اجرای این اقدام جلوگیری از مصارف غیرضروری، کاهش فشار بر شبکه توزیع و فراهم کردن زمینه تامین برق مطمئن و پایدار برای همه مشترکان است.

قائم مقام مدیرعامل در توزیع نیروی برق شهرستان ملایر از تمامی مشترکین، صاحبان واحدهای صنفی و مالکان ساختمان‌ها خواست با توجه به تذکرات ابلاغی نسبت به اصلاح و تعدیل روشنایی‌های غیرضروری اقدام کرده و از تداوم مصارف نامتعارف و خارج از ضوابط خودداری کنند تا ضمن پیشگیری از اعمال محدودیت‌های قانونی پایداری شبکه برق و حقوق سایر مشترکان نیز حفظ شود.