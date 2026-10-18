به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، علیرضا انجلاسی، به مناسبت ۲۶ مهر روز تربیت بدنی و ورزش، با اشاره به جایگاه ورزش در ارتقای سلامت جسمی و روانی و افزایش مشارکت اجتماعی، گفت: ورزش در سازمان بهزیستی صرفاً یک فعالیت تفریحی نیست، بلکه ابزاری مؤثر برای توانمندسازی، امیدآفرینی، تقویت خودباوری و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف و کارکنان سازمان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به مأموریت‌های اداره تربیت بدنی و فوق‌برنامه سازمان بهزیستی کشور افزود: این اداره، علاوه بر برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های ورزشی کارکنان، مسئولیت مهم توسعه فرصت‌های ورزشی برای افراد دارای معلولیت، مددجویان و فرزندان تحت پوشش را نیز بر عهده دارد. در این مسیر، پیگیری و مطالبه‌گری برای فراهم‌سازی امکانات ورزشی متناسب با نیازهای جامعه هدف، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی با اشاره به فعالیت‌های ورزشی سازمان در سطح کشور تصریح کرد: برنامه‌ریزی و هدایت تمرینات ورزشی کارکنان و جامعه هدف با همکاری کارشناسان و متخصصان ورزشی در ادارات کل بهزیستی استان‌ها انجام می‌شود و برگزاری سالانه ۱۵ رویداد ورزشی سراسری نیز از جمله اقدامات شاخص این حوزه است.

انجلاسی ادامه داد: این مسابقات با رویکرد همگانی و با هدف افزایش مشارکت، ایجاد شور و نشاط و ترغیب کارکنان و افراد تحت پوشش به فعالیت بدنی برگزار می‌شود. همچنین، برای حفظ ماهیت همگانی رقابت‌ها و فراهم‌کردن فرصت حضور گسترده‌تر شرکت‌کنندگان، قهرمانان ورزشی سطح کشور و مسابقات برون‌مرزی امکان حضور در این رویدادها را ندارند.

وی برگزاری برنامه‌های اردویی و فوق‌برنامه در سطوح استانی و کشوری را از دیگر اقدامات این حوزه دانست و بر اهمیت توسعه فرصت‌های مشارکت ورزشی برای گروه‌های مختلف جامعه هدف تأکید کرد.

حمایت از قهرمانان و شناسایی استعدادهای ورزشی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به ورزش همگانی و قهرمانی اظهار کرد: تقدیر از قهرمانان پارالمپیک و پاراآسیایی، از جمله اقداماتی است که با هدف ارج نهادن به تلاش ورزشکاران و تقویت انگیزه و امید در میان افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های هدف انجام می‌شود.

وی همچنین توسعه همکاری با فدراسیون‌های ورزشی را گامی مهم در مسیر شناسایی استعدادها و ارتقای توانمندی‌های ورزشی جامعه هدف دانست.

انجلاسی در تشریح این اقدامات گفت: تعامل با فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانیابان با هدف برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای مربیان مراکز تحت نظارت بهزیستی و اجرای تمرینات ورزشی متناسب‌سازی‌شده، همچنین همکاری در زمینه استعدادیابی ورزشی، در دستور کار قرار دارد. همکاری با فدراسیون‌های فوتبال و والیبال نیز با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی در میان فرزندان مقیم مراکز و فرزندان تحت پوشش حوزه امور اجتماعی دنبال می‌شود.

«فرزندان مهر»؛ بستری برای نشاط و مشارکت اجتماعی

وی با اشاره به برگزاری مسابقات فوتسال «فرزندان مهر» در سال جاری افزود: این رقابت‌ها در دو رده سنی ۱۱ تا ۱۴ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال، به‌صورت منطقه‌ای در سطح کشور برگزار شد و فرصتی برای افزایش نشاط، تقویت روحیه همکاری و تجربه رقابت سالم در میان فرزندان تحت پوشش سازمان فراهم آورد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی با تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و محلی خاطرنشان کرد: توسعه ورزش محله‌محور یکی از رویکردهای نوین سازمان در مسیر تسهیل دسترسی جامعه هدف به فرصت‌های ورزشی و تقویت مشارکت اجتماعی است.

به گفته وی، جلب مشارکت ساکنان محلات، خیرین، داوطلبان و نهادهای محلی می‌تواند زمینه گسترش فعالیت‌های ورزشی متناسب با نیازهای افراد دارای معلولیت، فرزندان تحت پوشش و سایر گروه‌های هدف را فراهم کند.

انجلاسی با اشاره به هم‌افزایی این رویکرد با طرح «سلام محله» افزود: استفاده از ظرفیت‌های اجتماع‌محور، شناسایی نیازهای ورزشی محلات و فعال‌سازی امکانات موجود، زمینه طراحی برنامه‌هایی متناسب با شرایط و نیازهای ساکنان را فراهم می‌کند. این اقدامات می‌تواند در افزایش تعاملات اجتماعی، کاهش انزوای اجتماعی و تقویت نشاط و سلامت عمومی نقش مؤثری داشته باشد.

ورزش؛ سرمایه‌ای برای سلامت و کیفیت زندگی

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی در پایان تأکید کرد: نگاه سازمان بهزیستی به ورزش، نگاهی فراتر از فعالیت‌های مناسبتی و رقابتی است. توسعه فرصت‌های ورزشی، تقویت همکاری با نهادهای تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، زمینه‌ساز افزایش مشارکت اجتماعی، تقویت خودباوری و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌ریزی‌ها و گسترش زیرساخت‌ها و فرصت‌های ورزشی، زمینه حضور فعال‌تر افراد تحت پوشش سازمان در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی بیش از پیش فراهم شود.