سلیمی: ۷۰ درصد برنامه وزیر پیشنهادی دفاع با اسناد بالادستی منطبق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس و در موافقت با مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، از محتوای برنامه‌های ارائه‌شده دفاع کرد و گفت: این برنامه از نظر انطباق با اسناد بالادستی، صراحت، شفافیت، انسجام، جامعیت و آینده‌نگری، ارزیابی مطلوبی داشته است؛ هرچند زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها نیازمند بازنگری است.



وی با بیان اینکه هیچ برنامه‌ای که از سوی انسان تدوین می‌شود، خالی از نقص نیست، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد، ارزیابی کلی و معدل برنامه است. یکی از نقاط قابل توجه در برنامه وزیر پیشنهادی دفاع، توجه به اسناد بالادستی است. در دوره‌های مختلف مجلس، کمتر شاهد ارائه برنامه‌ای از سوی وزرای پیشنهادی بوده‌ایم که همه محورهای این اسناد را در بر بگیرد، اما در برنامه حاضر، ۲۳ محور از اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس افزود: در برنامه‌های مشابهی که معمولاً به مجلس ارائه می‌شود، کمتر چنین توجه جامع و دقیقی به اسناد بالادستی و شاخص‌های گوناگون مشاهده شده است.



سلیمی با اشاره به بررسی‌های معاونت نظارت مجلس درباره برنامه وزیر پیشنهادی دفاع تصریح کرد: در این ارزیابی، شرایط محیطی به‌دقت بررسی شده و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی، تحلیل مناسبی از وضعیت حاکم بر زمان تدوین برنامه ارائه شده است.



وی با اشاره به ساختار و محتوای برنامه پیشنهادی گفت: این برنامه از دسته‌بندی مناسبی برخوردار است و موضوعاتی همچون روندهای دفاعی و امنیتی، مسائل اقتصادی، علم و فناوری، منابع انسانی، رفاه و تأمین اجتماعی، مأموریت‌های کلان وزارت دفاع، ساختار این وزارتخانه، بهره‌گیری از بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری، مسکن، دیپلماسی دفاعی، تعامل با مجلس، صادرات و مشارکت دفاعی، توسعه سرمایه انسانی و تحول را پوشش می‌دهد.



نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: بر اساس ارزیابی معاونت نظارت مجلس، تناسب برنامه با مأموریت‌های وزارتخانه، واقع‌گرایی، صراحت، شفافیت، انسجام میان فصل‌ها و بخش‌های مختلف، جامعیت، آینده‌نگری و سنجش‌پذیری آن در سطح مطلوبی قرار دارد.



وی تنها نقطه نیازمند اصلاح در این ارزیابی را زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها دانست و افزود: این بخش در سطح متوسط ارزیابی شده است و لازم است وزیر پیشنهادی دفاع بازنگری لازم را در آن انجام دهد.



سلیمی با اشاره به میزان انطباق برنامه با اسناد بالادستی خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد برنامه با این اسناد منطبق و ۲۲ درصد آن همسو ارزیابی شده است. درباره ۸ درصد باقی‌مانده نیز لازم است وزیر پیشنهادی توضیحات و شفاف‌سازی بیشتری ارائه کند. هرچند در برخی بخش‌ها به این موارد اشاره‌هایی شده است، اما برای حفظ صراحت، شفافیت و انسجام برنامه، ضروری است این موضوعات روشن‌تر تبیین شوند.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به بخش‌های مرتبط با تولید و ساخت تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح، تحقیقات صنعتی و توسعه فناوری گفت: در برنامه وزیر پیشنهادی، ۱۸ محور از بیانات و رهنمودهای امام شهید و مقام معظم رهبری استخراج شده و در بخش‌های مختلف کتابچه برنامه مورد توجه قرار گرفته است.



سلیمی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در این برنامه اظهار کرد: توان موشکی، پدافند هوایی، حوزه پهپادی، بخش‌های دریایی و فضایی، پشتیبانی هوایی، پشتیبانی امنیتی و نظامی و برنامه‌های دفاع ملی از جمله محورهایی هستند که در برنامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.



وی افزود: این موضوعات در صفحات مختلف برنامه، به‌ویژه از صفحه ۳۰ تا ۵۶، منعکس شده‌اند. همچنین در حوزه هماهنگی تحقیقات صنعتی دفاعی، توسعه اهداف و برنامه‌های دفاعی، آموزش و تربیت نیروهای متخصص و ارتقای سرمایه انسانی نیز برنامه‌های مناسبی ارائه شده است.



اصلاح برنامه هفتم توسعه باید هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه شود



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود، با تأکید بر لزوم انطباق برنامه‌های وزرا با قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از مشکلات موجود این است که برنامه‌های وزرا از برنامه هفتم توسعه عقب‌تر است؛ در حالی که قرار بود برش یک‌ساله این برنامه تهیه شود.



وی خطاب به نمایندگان دولت و مسئولان مربوطه تأکید کرد: دولت قرار است اصلاحیه‌ای برای برنامه هفتم توسعه ارائه کند، اما تاکنون این اصلاحیه به مجلس ارائه نشده است. اگر این موضوع به‌موقع تعیین تکلیف نشود، سال آینده نیز در زمینه انطباق بودجه با برنامه هفتم با مشکل مواجه خواهیم شد.

سلیمی با اشاره به بررسی احکام برنامه هفتم در برنامه وزیر پیشنهادی دفاع اظهار کرد: در این برنامه، ۱۴ محور مرتبط با احکام مختلف برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفته است. برای این محورها نیز جداول جداگانه‌ای تهیه شده که میزان انطباق، همسویی و مواردی را که در برنامه به آن‌ها اشاره نشده است، مشخص می‌کند.



درخواست از رئیس‌جمهور برای تعیین تکلیف وزارتخانه‌های نفت و اطلاعات



عضو هیئت‌رئیسه مجلس در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن قدردانی از رئیس‌جمهور به دلیل معرفی وزیر پیشنهادی دفاع، خواستار تعیین تکلیف سریع‌تر وضعیت وزارتخانه‌های نفت و اطلاعات شد.



وی گفت: از رئیس‌جمهور انتظار داریم هرچه سریع‌تر وضعیت وزارتخانه‌های نفت و اطلاعات را نیز مشخص کند.



سلیمی همچنین با اشاره به حمایت برخی فعالان حوزه دفاعی از وزیر پیشنهادی افزود: نامه‌هایی از سوی تعدادی از فعالان و رزمندگان حوزه هوافضا در حمایت از ایشان مشاهده کرده‌ام که این حمایت‌ها نیز قابل توجه است.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که مهرداد اخلاقی کتابچی بتواند با رأی بالای نمایندگان، اعتماد مجلس را برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به دست آورد.



وی تأکید کرد: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، امیدوارم با در نظر گرفتن ملاحظاتی که موافقان و مخالفان مطرح کرده‌اند، وزیر پیشنهادی دفاع بتواند با رأی بالایی از مجلس رأی اعتماد بگیرد.

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