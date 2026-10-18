به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» اظهار کرد: این رویداد با محوریت صداوسیما و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های استان در حال برگزاری است و تحقق اهداف آن به هم‌افزایی بخش‌های مختلف، به‌ویژه فعالان فرهنگ، هنر و رسانه، نیاز دارد.

وی افزود: همزمان با این رویداد و هفته فرهنگی استان مرکزی، برنامه‌های متنوعی در اراک و شهرستان‌های استان تدارک دیده شده که بخشی از آن‌ها به‌صورت مستقل و بخشی با همکاری فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌ها اجرا می‌شود.

ایزدی تصریح کرد: نمایش «قائم‌مقام فراهانی» به نویسندگی و کارگردانی اردشیر صالح‌پور و با حضور گروهی ۴۰ نفره تولید شده و ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مهرماه در محوطه دبیرستان صمصامی اراک ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود.

وی ادامه داد: این نمایش پیش‌تر در باغ نگارستان تهران اجرا شده و با توجه به موضوع تاریخی آن و پیوندش با هویت منطقه، اجرای آن در اراک هم‌زمان با هفته فرهنگی و در آستانه سالروز صدارت امیرکبیر برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه گروهی خوشنویسی بانوان، محفل ادبی «ایران جان» در اراک و برنامه بزرگداشت حاتم عسکری در فراهان با عنوان «از علی‌اکبرخان تا حاتم» از دیگر برنامه‌های این هفته به شمار می رود.

وی افزود: محافل ادبی با گویش‌های محلی در آشتیان، روستای کردیجان، روستای وفس و دلیجان نیز برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: بازگویی قصه‌های ایرانی، برنامه‌های هنری در خانه تاریخی امیرکبیر و مشارکت در جشنواره انگور از دیگر بخش‌های برنامه‌های فرهنگی استان است که با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازتاب گسترده این رویدادها در رسانه‌ها گفت: هفته فرهنگی و رویداد «ایران جان، مرکزی ایران» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان و شناساندن مفاخر و هنرمندان این منطقه به مخاطبان در سطح ملی است.