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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی و هنری در هفته فرهنگی اراک برگزار می‌شود

بیش از ۳۰ برنامه فرهنگی و هنری در هفته فرهنگی اراک برگزار می‌شود

اراک- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی از تدارک بیش از ۳۰ برنامه متنوع هنری، ادبی و قرآنی در هفته فرهنگی اراک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز رویداد ملی «ایران جان، مرکزی ایران» اظهار کرد: این رویداد با محوریت صداوسیما و مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادها و سازمان‌های استان در حال برگزاری است و تحقق اهداف آن به هم‌افزایی بخش‌های مختلف، به‌ویژه فعالان فرهنگ، هنر و رسانه، نیاز دارد.

وی افزود: همزمان با این رویداد و هفته فرهنگی استان مرکزی، برنامه‌های متنوعی در اراک و شهرستان‌های استان تدارک دیده شده که بخشی از آن‌ها به‌صورت مستقل و بخشی با همکاری فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌ها اجرا می‌شود.

ایزدی تصریح کرد: نمایش «قائم‌مقام فراهانی» به نویسندگی و کارگردانی اردشیر صالح‌پور و با حضور گروهی ۴۰ نفره تولید شده و ۲۸، ۲۹ و ۳۰ مهرماه در محوطه دبیرستان صمصامی اراک ساعت ۱۹ روی صحنه می‌رود.

وی ادامه داد: این نمایش پیش‌تر در باغ نگارستان تهران اجرا شده و با توجه به موضوع تاریخی آن و پیوندش با هویت منطقه، اجرای آن در اراک هم‌زمان با هفته فرهنگی و در آستانه سالروز صدارت امیرکبیر برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: برگزاری نمایشگاه گروهی خوشنویسی بانوان، محفل ادبی «ایران جان» در اراک و برنامه بزرگداشت حاتم عسکری در فراهان با عنوان «از علی‌اکبرخان تا حاتم» از دیگر برنامه‌های این هفته به شمار می رود.

وی افزود: محافل ادبی با گویش‌های محلی در آشتیان، روستای کردیجان، روستای وفس و دلیجان نیز برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی بیان کرد: بازگویی قصه‌های ایرانی، برنامه‌های هنری در خانه تاریخی امیرکبیر و مشارکت در جشنواره انگور از دیگر بخش‌های برنامه‌های فرهنگی استان است که با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازتاب گسترده این رویدادها در رسانه‌ها گفت: هفته فرهنگی و رویداد «ایران جان، مرکزی ایران» فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و هنری استان و شناساندن مفاخر و هنرمندان این منطقه به مخاطبان در سطح ملی است.

کد مطلب 6981279

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