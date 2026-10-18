به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی صبح یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان اظهار کرد: راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات کردی از مطالبات فرهنگی استان است و برای تحقق آن پیگیری‌های لازم در حال انجام است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی کردستان افزود: این استان از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی برخوردار است و رهبر شهید نیز از کردستان به‌عنوان استانی فرهنگی یاد کرده بودند.

استاندار کردستان با اشاره به برگزاری رویدادهای فرهنگی در سال‌های اخیر عنوان کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری، تلاش شده است برنامه‌ها و رویدادهای فرهنگی در استان تداوم یابد و هر سال نیز رویدادهای جدیدی به مجموعه فعالیت‌های فرهنگی کردستان اضافه شود.

زره‌تن‌لهونی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأسیس بنیاد زبان و ادبیات کردی ادامه داد: در این زمینه مذاکرات و دیدارهایی انجام شده و امیدواریم با مساعدت و صدور مجوزهای لازم، زمینه راه‌اندازی این بنیاد در استان فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت این اقدام در تقویت هویت فرهنگی و ملی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی بنیاد زبان و ادبیات کردی می‌تواند در کنار پاسداشت ظرفیت‌های زبانی و فرهنگی استان، به تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی، افزایش سرمایه اجتماعی، ارتقای امید اجتماعی و گسترش مشارکت عمومی کمک کند.