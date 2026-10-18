به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، زهرا شمس‌احسان، در چهارصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان این حق دسترسی برابر به شهر یک حق بنیادی است، اظهار کرد: افراد دارای معلولیت باید در زمینه تصمیم گیری برای فضاهایی که در آن حضور دارند، مشارکت داده شوند.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون یک فرد دارای معلولیت می تواند به عنوان مشاور در جلسات کمیته مناسب سازی حضور یابد. عدم حضور این افراد در کمیته‌ها حذف صدای آنهاست و بدون این صدا، کمیته مناسب سازی از پاسخگویی به نیاز عادلانه شهروندان فاصله می‌گیرد.

شمس احسان با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به بازنگری و ابلاغ مجدد آن اقدام کند، یادآور شد: هدف ما حضور یک فرد دارای معلولیت با حق رأی در کمیته مناسب سازی است. باید حرکتی را شروع کنیم که شهر پاسخگوی صدای شهروندان خود باشد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری صریح، خواستار بازگشت دستورالعمل تشکیل کمیته‌های مناسب‌سازی به چرخه اجرای مناطق ۲۲گانه شهرداری و ارتقای جایگاه نمایندگان افراد دارای معلولیت از عضویت مشورتی به عضویت دارای حق رأی شد.

وی با اشاره به اینکه حق دسترسی برابر به شهر برای گروه‌های خاص و افراد دارای معلولیت، یک حق بنیادین است، تأکید کرد: این حق تنها زمانی به طور کامل تحقق می‌یابد که خودِ این افراد در تصمیم‌گیری درباره فضاهایی که هر روز از آن‌ها استفاده می‌کنند، مشارکت مستقیم داشته باشند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با یادآوری اسناد بالادستی از جمله مصوبه مناسب‌سازی فضاهای شهر برای جانبازان و معلولین جسمی حرکتی (مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۲) و مصوبه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۲۶) تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل پیشین، پیش‌بینی شده بود که یک فرد دارای معلولیت به عنوان مشاور شهرداری در کمیته‌های مناطق حضور داشته باشد ؛ چرا که کسانی که روزانه با موانع معابر، پیاده‌روها و فضاهای عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بسیار بهتر از هر کارشناسی نقاط ضعف و اصلاحات لازم را تشخیص می‌دهند.

شمس‌احسان با انتقاد از خروج تدریجی این دستورالعمل از چرخه اجرا بدون لغو رسمی قانونی، این خلأ اداری را غیرقابل پذیرش خواند و افزود: پیامد این غفلت، حذف صدای مستقیم ذی‌نفعان واقعی از فرآیند تصمیم‌گیری است که موجب می‌شود مناسب‌سازی به اقدامی صرفاً فنی ، از بالا به پایین و دور از نیازهای واقعی شهروندان تبدیل شود.

وی از شهرداری تهران و معاونت‌های ذی‌ربط خواست تا این موضوع را به عنوان یک اولویت فوری در دستور کار قرار داده و ظرف مدت یک ماه نسبت به بازنگری و ابلاغ مجدد دستورالعمل مذکور با شرط اعطای حق رأی به نماینده دارای معلولیت در کمیته‌های مناطق اقدام کنند.

بر اساس این گزارش تعیین سازوکار شفاف برای انتخاب این نماینده با مشارکت تشکل‌ها و کانون‌های معتبر معلولان و تأمین امکانات لازم برای ایفای مؤثر نقش آنان، از دیگر مطالبات صریح این تذکر بود تا شهر در عمل شنوای صدای تمامی شهروندان خود باشد.