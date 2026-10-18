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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

انتقاد از عدم برگزاری جلسات هیئت رئیسه شورای شهر تهران

انتقاد از عدم برگزاری جلسات هیئت رئیسه شورای شهر تهران

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما هر سال هیئت رئیسه انتخاب می‌کنیم که باید جلساتی تشکیل دهند و روند تذکرات را مشخص کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی در چهارصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مدیریت صحن به هیئت رئیسه واگذار شده است، اظهار کرد: ما هر سال هیئت رئیسه انتخاب می کنیم که باید جلساتی تشکیل دهند و روند تذکرات را مشخص کنند. در طول این پنج سال هیئت رئیسه جلسه ای در این زمینه تشکیل نداده است.

وی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون هیئت رئیسه می تواند موارد را بررسی کند؛ وقتی بحث قانون در شورا به میان آمد، نیاز بود که این موضوع را مطرح کنیم.

سید احمد علوی با بیان اینکه باید کمک کنیم که هیئت های مذهبی برای ایام فاطمیه برنامه‌های منسجمی داشته باشند، اظهار کرد: رهبر شهید ما تأکید داشتند که ایام فاطمیه همچون ایام محرم باید پرشکوه برگزار شود.

وی افزود: به رغم تمام تهدیدات باید شهر تهران را در ایام فاطمیه به شکلی مدیریت کنیم که مورد تأیید رهبر شهیدمان باشد.

کد مطلب 6981285
محدثه رمضانعلی

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