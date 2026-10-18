هنرمند تئاتر: تنگه هرمز و خلیج فارس را با زبان هنر روایت کردیم

یونس ابولمعصومی، هنرمند شرکت‌کننده از استان یزد در هفتمین جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم»، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش «تنگه در تنگه» با محوریت تنگه هرمز و خلیج فارس، به تصویرسازی نمایشی از رویارویی میان کشتی‌های آمریکایی و موشک‌های ایرانی در این منطقه می‌پردازد و تلاش می‌کند بخشی از این تقابل را از دریچه هنر روایت کند.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز و خلیج فارس افزود: این منطقه به دلیل موقعیت ویژه و جایگاه مهمی که در معادلات منطقه‌ای دارد، از موضوعاتی است که می‌توان از جنبه‌های مختلف به آن پرداخت. در این نمایش نیز تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت هنرهای نمایشی، موضوع مقاومت و اهمیت این منطقه را برای مخاطبان بازگو کنیم.

این هنرمند با بیان اینکه تئاتر می‌تواند مفاهیم مهم را در قالبی قابل‌درک به جامعه منتقل کند، ادامه داد: تئاتر خیابانی به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و اجرا در فضاهای عمومی، فرصت مناسبی برای طرح موضوعات روز و جلب توجه مخاطبان به مسائل مختلف فراهم می‌کند.

سومین حضور در جشنواره «تبریزیم»

ابولمعصومی با اشاره به حضور خود در جشنواره سراسری تئاتر خیابانی «تبریزیم» گفت: این سومین دوره‌ای است که در این جشنواره شرکت می‌کنم و حضور در چنین رویدادی را تجربه‌ای ارزشمند در مسیر فعالیت‌های هنری خود می‌دانم.

وی با اشاره به دستاوردهای خود در دوره‌های گذشته این جشنواره بیان کرد: در یکی از دوره‌ها عنوان بهترین بازیگر مرد را کسب کردم و در دوره‌ای دیگر نیز در بخش کارگردانی به‌عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدم. این تجربه‌ها برای من ارزشمند بوده و انگیزه بیشتری برای ادامه فعالیت در حوزه تئاتر ایجاد کرده است.

این بازیگر تئاتر با تأکید بر نقش جشنواره‌های هنری در رشد گروه‌های نمایشی اظهار کرد: جشنواره‌ها فرصتی برای گردهمایی هنرمندان از استان‌های مختلف کشور فراهم می‌کنند تا آثار خود را ارائه دهند، با شیوه‌های اجرایی یکدیگر آشنا شوند و تجربه‌هایشان را به اشتراک بگذارند.

وی افزود: این رویدادها علاوه بر ایجاد انگیزه در میان هنرمندان، به معرفی ظرفیت‌های نمایشی استان‌ها و تقویت ارتباط میان گروه‌های تئاتری کمک می‌کنند. حضور هنرمندان با دیدگاه‌ها و تجربه‌های متفاوت نیز می‌تواند زمینه آشنایی با شیوه‌های تازه اجرا و شکل‌گیری تعاملات هنری را فراهم کند.

هنر؛ ابزاری برای انتقال پیام مقاومت

بازیگر نمایش «تنگه در تنگه» با تأکید بر مسئولیت اجتماعی هنرمندان در شرایط حساس جامعه گفت: هنرمندان می‌توانند از ظرفیت هنر برای انتقال پیام‌ها، بازتاب دغدغه‌های مردم و تقویت همبستگی اجتماعی استفاده کنند. در روزهایی که موضوع مقاومت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، نقش و مسئولیت اجتماعی هنرمندان نیز برجسته‌تر می‌شود.

ابولمعصومی ادامه داد: هنر این توانایی را دارد که مفاهیم مهم را به شکلی تأثیرگذار و قابل‌فهم به مخاطبان منتقل کند. تئاتر نیز به دلیل ارتباط نزدیک با مردم، به‌ویژه در قالب اجراهای خیابانی، می‌تواند در آگاهی‌بخشی، ایجاد همدلی و تقویت انسجام اجتماعی نقش داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت انتخاب موضوعات متناسب با شرایط روز جامعه اظهار کرد: هنرمندان با پرداخت هنرمندانه به مسائل روز می‌توانند بخشی از احساسات و دغدغه‌های مردم را بازتاب دهند و پیام خود را به شیوه‌ای روشن و اثرگذار منتقل کنند.

این هنرمند افزود: در روزهای مقاومت، همراهی هنرمندان با جامعه اهمیت بیشتری دارد و هنر می‌تواند بستری برای بیان احساسات جمعی و تقویت روحیه همبستگی باشد. تئاتر خیابانی نیز با حضور در فضاهای عمومی، امکان ارتباط مستقیم با مخاطبان و طرح موضوعات مورد توجه جامعه را فراهم می‌کند.

ابولمعصومی خاطرنشان کرد: تئاتر تنها به اجرای یک نمایش محدود نمی‌شود، بلکه فرصتی برای گفت‌وگو با جامعه و انتقال مفاهیمی است که می‌توانند بر ذهن و نگاه مخاطب تأثیر بگذارند. هنرمندان با انتخاب موضوعات مرتبط با دغدغه‌های جامعه و بهره‌گیری از ابزارهای هنری می‌توانند در مسیر افزایش آگاهی و تقویت همدلی اجتماعی گام بردارند.