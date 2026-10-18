به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سیدمحمد آقامیری، در چهارصد و سی و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه روز گذشته پروژه بزرگراه امیر سپهبد شهید سید عبدالحریم موسوی به بهره برداری رسید، اظهار کرد: این پروژه در سال ۱۳۹۳ در سه فاز تعریف شده بود که در روز گذشته فاز اول و سوم آن به بهره برداری رسید.

وی افزود: فاز اول حدفاصل بلوار کرمان خودرو به موازات بزرگراه شهید لشکری به طول ۸۵۰ متر اجرا شد. فاز دوم آن نیز در امتداد بزرگراه شهید همدانی است که معارضین آن در حال رفع است و تا ۶ ماه آینده به بهره برداری می رسد. فاز سوم نیز حدفاصل بزرگرتاه شهید همدانی و خرازی است که به طول سه کیلومتر به بهره برداری رسید.

آقامیری با بیان اینکه ۱۱ دستگاه پل در این محدوده ساخته شده که زنجیره دسترسی محلی را کامل می کند، یادآور شد: ایمنی عبور و مرور با افتتاح این پل ها ارتقاء پیدا می‌کند و از سویی دیگر زمان سفرها را کاهش می‌دهد.

وی با اعلام اینکه این پروژه به نام سرلشکر شهید موسوی نامگذاری شد، خاطرنشان کرد: افتتاح این پروژه در زمان تهدیدهای آمریکا و اسرائیل نشان می دهد که تمدن کهن ایران محکم ایستاده و تودهنی محکمی به دشمنان خواهد زد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران با بیان اینکه در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه پروژه‌های عمرانی شهر متوقف نشد، تصریح کرد: تا پایان سال ۱۴ پروژه عمرانی به بهره برداری خواهد رسید. طرح‌های عمرانی و تخصصی ما تعطیل نشده و نیروهای ما قدرتمند پای کار ایستاده اند.

وی اعلام کرد: طرح تورم صفر دشمنان داخلی و خارجی زیادی پیدا کرده اما به کوری چشم دشمنان این طرح با قدرت پیش می رود و موفق خواهد شد.

وی با تشریح مشخصات این پروژه که عملیات اجرایی آن از مرداد ۱۴۰۳ آغاز شده بود، افزود: فاز نخست این بزرگراه در حدفاصل بلوار کرمان‌خودرو تا آزادراه شهید فهمیده واقع شده که طول آن حدود ۸۵۰ متر است. فاز دوم حد فاصل آزادراه شهید فهمیده تا بزرگراه شهید همدانی قرار دارد که با رفع موانع و معارضین ملکی تا شش ماه دیگر به‌زودی افتتاح می‌شود و فاز سوم نیز در محدوده حدفاصل بزرگراه شهید همدانی تا بزرگراه شهید خرازی به طول ۱.۳ کیلومتر اجرا شده که افتتاح و به بهره‌برداری رسید.



رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا با اشاره به آثار ترافیکی این پروژه تصریح کرد: احداث ۱۱ پل و ایجاد دسترسی‌های کندرو بزرگراه در این مسیر، علاوه بر تکمیل زنجیره دسترسی‌های محلی، به توزیع متوازن بار ترافیکی، ایجاد ارتباط ایمن میان تقاطع‌ها و کاهش محسوس زمان سفر کمک می‌کند. همچنین جداسازی جریان ترافیک محلی از مسیر اصلی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی تردد خواهد داشت.



آقامیری با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی در شرایط بحرانی، اظهار داشت: افتتاح پروژه‌ها در شرایطی که با تهدیدهای آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی مواجه هستیم، نشان می‌دهد ایران متمدن و پرافتخار حتی در شرایط جنگی نیز مسیر تخصصی آبادانی و پیشرفت را ادامه می‌دهد و در برابر تهدیدها سر خم نمی‌کند.



وی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های عمرانی در دوران «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ ۴۰ روزه» متوقف نشد و نیروهای فنی و اجرایی با قدرت به کار خود ادامه دادند. در همین راستا، بخش دیگری از پروژه بزرگراه یادگار امام نیز در آینده‌ای نزدیک افتتاح خواهد شد و در مجموع ۱۴ پروژه عمرانی دیگر تا پایان سال در برنامه قرار دارند.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا در پایان، از تلاش‌های کارکنان بخش‌های مختلف شهرداری تهران، به‌ویژه نیروهای خدمات شهری که اجازه ندادند آثار جنگ در چهره شهر نمایان شود، قدردانی کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات جدید شهرداری در حوزه معیشت مردم، این برنامه‌ها را ابزاری برای تقویت همگرایی و کمک به شهروندان دانست و ابراز امیدواری کرد که این روند با قدرت ادامه یابد.