«طرز تازه» به «سحرخوانی» رسید؛ هم نوازان چندمضراب در تالار رودکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در یازدهمین رویداد «طرز تازه»، کنسرت «سحرخوانی» با اجرای همنوازان چندمضراب به سرپرستی آرمین جوانبخت و خوانندگی مجتبی عسگری هفتم و هشتم آبان‌ در تالار رودکی برگزار می‌شود.

این کنسرت با محوریت اجرای بخش عمده‌ای از آلبوم «سحرخوانی» که سال ۱۳۹۱ از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری ماهور منتشر شده است، در قالب طرح «طرز تازه» روی صحنه می‌رود.

در این برنامه آثاری از آرمین جوانبخت، آرش سعیدیان و هامان منصوری اجرا می‌شود. بخش عمده اشعار این کنسرت از سروده‌های شیون فومنی است و تنها تصنیف «خلوت خاموش» با شعری از امید جوانبخت اجرا خواهد شد.

مقدمه ابوعطا از آرش سعیدیان، تصنیف «تالار تنهایی» از آرمین جوانبخت، ساز و آواز ابوعطا، قطعه ضربی «رقص برگ» از هامان منصوری، ساز و آواز نوا با فرود به ابوعطا، تصنیف «خلوت خاموش» از آرمین جوانبخت، دونوازی عود و تمبک، تصنیف «ناکجاآباد» از پرویز مشکاتیان، ساز و آواز افشاری، دونوازی دف و تصنیف «سحرخوانی» از آرمین جوانبخت، قطعات اجرایی این کنسرت را تشکیل می‌دهند.

نبیل یوسف شریداوی (دف)، آرش سعیدیان (عود)، هامان منصوری (تار)، میلاد بیات (کمانچه)، سیاوش طاهریان (کمانچه)، امیر یاراحمدی (نی)، امیرعلی لطفی (تار)، آزاد جعفری (بم‌تار)، الیاس کریمی (عود)، مرتضی زارعی (تمبک)، جاوید داوری (دف) و آرمین جوانبخت (سنتور) نوازندگان این برنامه هستند.

طرح «طرز تازه» پروژه ای از بنیاد رودکی است که با هدف حمایت از ایده‌های نو در عرصه موسیقی و فراهم‌کردن زمینه ارائه تجربه‌های متفاوت هنری در سبک‌های گوناگون، از موسیقی ردیف‌ دستگاهی و موسیقی نواحی تا موسیقی کلاسیک غربی، برگزار می‌شود.

پیش از این، اجراهایی همچون «تریو + یک»، «ننشیند خموش»، «چهارگان»، «نغمه‌های ناگهان»، «آنسامبل نیواک»، ارکستر «دیالوگ»، «ارکستر جوانان میترا»، «صبا به روایت سایه»، «عشق سعدی» و «ارکستر جوانان پارس زمین» در قالب این طرح در تالارهای وحدت و رودکی روی صحنه رفته‌اند.

کنسرت «سحرخوانی» به‌عنوان یازدهمین اجرای طرح «طرز تازه»، هفتم و هشتم آبان‌ ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در تالار رودکی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سایت ایران‌کنسرت تهیه کنند.