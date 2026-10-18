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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

توزیع ۱۲ هزار تن کود یارانه‌ای در همدان همزمان با آغاز کشت پاییزه

توزیع ۱۲ هزار تن کود یارانه‌ای در همدان همزمان با آغاز کشت پاییزه

همدان- مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی همدان از توزیع ۱۲ هزار و ۱۳۵ تن انواع کودهای کشاورزی یارانه‌ای همزمان با آغاز کشت پاییزه از ابتدای شهریور تا ۲۵ مهرماه سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی با تشریح جزئیات توزیع نهاده‌ها از ابتدای شهریور ماه تا ۲۵ مهر ماه اظهار کرد: با آغاز عملیات کشت پاییزه و برنامه ریزی‌های انجام‌شده ۱۱ هزار و ۱۷۵ تن کود ازته، ۵۲۰ تن کود فسفاته و ۴۴۰ تن کود پتاسه میان بهره برداران بخش کشاورزی استان توزیع شده است.

وی با اشاره به ساز و کار توزیع این نهاده‌ها افزود: سهمیه کودهای شیمیایی براساس جدول تخصیصی سازمان جهاد کشاورزی استان برای هر شهرستان تفکیک شده و روند تحویل آن از طریق شبکه توزیع شامل ۱۰۵ کارگزار و عامل فروش رسمی در سراسر استان به انجام رسیده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با تبیین سیاست‌های تشویقی دولت برای بهبود تغذیه مزارع گفت: بر پایه مصوبه حمایتی دولت مبنی بر پرداخت مستقیم یارانه نقدی به خریداران کودهای فسفاته و پتاسه تا ۲۵ مهرماه مبلغ چهار میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال یارانه نقدی به صورت مستقیم به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

الیاسی اثرگذاری این مشوق مالی را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: پیش از اجرای این سیاست حمایتی مصرف کودهای پایه فسفاته و پتاسه در مزارع استان در سطح بسیار پایینی قرار داشت اما با واریز یارانه نقدی حجم خرید و مصرف این نهاده‌های راهبردی به یک هزار و ۲۷۰ تن افزایش یافت که گامی موثر به منظور تعادل بخشی به تغذیه خاک و ارتقای راندمان تولید به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت اصول علمی تغذیه گیاهی خاطرنشان کرد: تامین متعادل عناصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم نقش بنیادین در بهبود ریشه دوانی، بار دهی و افزایش مقاومت بوته‌ها در برابر تنش‌های محیطی و سرمازدگی دارد و تداوم آموزش بهره برداران، انجام منظم آزمون خاک و مصرف به موقع نهاده‌ها ضامن حفظ سلامت پایدار خاک و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشاورزان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان با ارائه آمار تجمیعی هفت ماهه ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مهرماه در مجموع بیش از ۳۵ هزار و ۸۴۰ تن انواع کودهای کشاورزی ازته، فسفاته و پتاسه تامین و در سطح مزارع و باغات استان همدان توزیع شده است.

کد مطلب 6981298

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