به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز الیاسی با تشریح جزئیات توزیع نهاده‌ها از ابتدای شهریور ماه تا ۲۵ مهر ماه اظهار کرد: با آغاز عملیات کشت پاییزه و برنامه ریزی‌های انجام‌شده ۱۱ هزار و ۱۷۵ تن کود ازته، ۵۲۰ تن کود فسفاته و ۴۴۰ تن کود پتاسه میان بهره برداران بخش کشاورزی استان توزیع شده است.

وی با اشاره به ساز و کار توزیع این نهاده‌ها افزود: سهمیه کودهای شیمیایی براساس جدول تخصیصی سازمان جهاد کشاورزی استان برای هر شهرستان تفکیک شده و روند تحویل آن از طریق شبکه توزیع شامل ۱۰۵ کارگزار و عامل فروش رسمی در سراسر استان به انجام رسیده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با تبیین سیاست‌های تشویقی دولت برای بهبود تغذیه مزارع گفت: بر پایه مصوبه حمایتی دولت مبنی بر پرداخت مستقیم یارانه نقدی به خریداران کودهای فسفاته و پتاسه تا ۲۵ مهرماه مبلغ چهار میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال یارانه نقدی به صورت مستقیم به حساب کشاورزان استان واریز شده است.

الیاسی اثرگذاری این مشوق مالی را چشمگیر ارزیابی کرد و افزود: پیش از اجرای این سیاست حمایتی مصرف کودهای پایه فسفاته و پتاسه در مزارع استان در سطح بسیار پایینی قرار داشت اما با واریز یارانه نقدی حجم خرید و مصرف این نهاده‌های راهبردی به یک هزار و ۲۷۰ تن افزایش یافت که گامی موثر به منظور تعادل بخشی به تغذیه خاک و ارتقای راندمان تولید به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت اصول علمی تغذیه گیاهی خاطرنشان کرد: تامین متعادل عناصر ضروری نیتروژن، فسفر و پتاسیم نقش بنیادین در بهبود ریشه دوانی، بار دهی و افزایش مقاومت بوته‌ها در برابر تنش‌های محیطی و سرمازدگی دارد و تداوم آموزش بهره برداران، انجام منظم آزمون خاک و مصرف به موقع نهاده‌ها ضامن حفظ سلامت پایدار خاک و افزایش بهره‌وری اقتصادی کشاورزان است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان با ارائه آمار تجمیعی هفت ماهه ادامه داد: از ابتدای سال جاری تا ۲۵ مهرماه در مجموع بیش از ۳۵ هزار و ۸۴۰ تن انواع کودهای کشاورزی ازته، فسفاته و پتاسه تامین و در سطح مزارع و باغات استان همدان توزیع شده است.