دانشکده فنی دانشگاه یاسوج پس از ۱۰ سال همچنان در انتظار اعتبار تکمیل

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوری‌پور صبح یکشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد، از بلاتکلیفی اعتباری پروژه دانشکده فنی و مهندسی پس از ۱۰ سال خبر داد و خواستار بررسی دلایل حذف یا تغییر مصوبه اعتباری این طرح شد.

دانشکده فنی دانشگاه یاسوج در انتظار اعتبار ۳۵۰ میلیارد تومانی

نوری‌پور با تشریح وضعیت طرح‌های عمرانی دانشگاه اظهار کرد: بخش عمده پروژه‌های دانشگاه با اتکا به منابع داخلی در حال اجراست و تنها دو پروژه دانشکده فنی و مهندسی و خوابگاه‌های متأهلی از ردیف‌های اعتباری ملی و اختصاصی برخوردار بوده‌اند.

وی با بیان اینکه پروژه دانشکده فنی و مهندسی حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: این پروژه پس از ۱۰ سال اجرا، اکنون در آخرین سال ردیف اعتباری خود قرار دارد و برای تکمیل به بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند است.

رئیس دانشگاه یاسوج با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در جریان سفر ریاست‌جمهوری گفت: برای تأمین اعتبار این پروژه، جلسات متعددی با سازمان برنامه و بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد و در مقطعی نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن مطرح بود، اما در ادامه مشخص نشد چه روندی به تغییر یا حذف این موضوع از مصوبات منجر شده است.

نوری‌پور با اشاره به تخصیص ۲۹ میلیارد تومان اعتبار در سال گذشته و پیش‌بینی حدود ۶۹ میلیارد تومان برای سال جاری، تصریح کرد: این ارقام پاسخگوی نیازهای اساسی پروژه نیست و با توجه به پیشرفت فیزیکی موجود و هزینه‌های باقی‌مانده، ادامه روند فعلی می‌تواند تکمیل این طرح را با مشکل مواجه کند.

وی خواستار پیگیری تمدید ردیف اعتباری پروژه و بررسی دقیق دلایل تغییر مصوبه آن شد تا زمینه تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل دانشکده فنی و مهندسی فراهم شود.

خوابگاه‌های متأهلی؛ ضرورت شفاف‌سازی اعتبارات و تعهدات

رئیس دانشگاه یاسوج در بخش دیگری از این نشست، با تشریح وضعیت اعتبارات خوابگاه‌های متأهلی گفت: در مصوبات سفر استانی، برای بلوک نخست این مجموعه ۴۰ میلیارد تومان و برای بلوک دوم ۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی افزود: تاکنون ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در قالب اسناد خزانه به این پروژه اختصاص یافته که به‌طور کامل جذب و هزینه شده است؛ از این میزان، ۲۱ میلیارد تومان مربوط به بلوک نخست و ۲۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مربوط به بلوک دوم است.

نوری‌پور با اشاره به پیگیری مسیرهای تکمیلی تأمین مالی بیان کرد: دانشگاه برای پیشبرد پروژه، علاوه بر اعتبارات دولتی، از تسهیلات بانکی، منابع درآمد اختصاصی و مشارکت بنیاد برکت استفاده کرده است.

وی ادامه داد: در همین راستا، ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای پروژه در نظر گرفته شده که در مرحله نخست، پرداخت ۷ میلیارد تومان آن در آستانه انجام است. همچنین بنیاد برکت تاکنون حدود ۱۴ میلیارد تومان به این طرح کمک کرده است.

رئیس دانشگاه یاسوج با بیان اینکه عملیات اجرایی خوابگاه‌های متأهلی ادامه دارد، اظهار کرد: این پروژه متوقف نیست، اما برای مشخص شدن وضعیت نهایی منابع و تعهدات مالی، لازم است ارقام ثبت‌شده در جداول اعتباری استانداری و سازمان برنامه و بودجه با اسناد و پرداخت‌های واقعی تطبیق داده شود.

وی توضیح داد: تفاوت میان اعتبار اسمی اسناد خزانه و ارزش نقدی آن‌ها در زمان تأمین منابع، در کنار ضرورت محاسبه دقیق سهم دانشگاه و سایر منابع، ممکن است موجب مغایرت در ارقام ثبت‌شده شود؛ ازاین‌رو، مستندسازی دقیق اعتبارات و تعهدات ضروری است.

بررسی مشترک برای رفع مغایرت‌های مالی

در جریان این نشست، بر ضرورت تطبیق ارقام اعتباری خوابگاه‌های متأهلی و تعیین دقیق سهم منابع دولتی، تعهدات دانشگاه و پرداخت‌های انجام‌شده تأکید شد.

بر اساس جمع‌بندی مطرح‌شده، مقرر شد جلسه‌ای مشترک با حضور حوزه بودجه دانشگاه و دستگاه‌های ناظر استانی برگزار شود تا اسناد مالی، میزان تخصیص‌ها و تعهدات هر بخش به‌صورت دقیق بررسی و نهایی شود.

تعیین تکلیف ردیف اعتباری دانشکده فنی و مهندسی و شفاف‌سازی منابع مالی خوابگاه‌های متأهلی، دو موضوع مهم در مسیر تکمیل طرح‌های عمرانی دانشگاه یاسوج به شمار می‌روند که پیگیری آن‌ها می‌تواند در جلوگیری از طولانی‌تر شدن پروژه‌ها و تسریع روند اجرا مؤثر باشد.