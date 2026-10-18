جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع؛ موافقان و مخالفان چه گفتند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رای اعتماد به مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.

مهم‌ترین اظهارات مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل است:

پزشکیان: مقامات کشورها در برابر قدرت نیروهای مسلح ما تمکین می‌کنند

رئیس‌جمهور گفت: در سفرهای خارجی و نشست‌هایی که با وزیران و رؤسای کشورهای مختلف داریم، آن‌ها در برابر قدرت، عزت و سربلندی نیروهای مسلح ما تمکین می‌کنند.

قالیباف: شهدای وزارت دفاع پیش‌قراولان جهاد و شهادت بودند

رئیس مجلس گفت: شهید چمران، شهید نامجو، شهید فکوری، شهید شمخانی و شهید نصیرزاده از جمله وزیران دفاع ما بودند که این موضوع نشان می‌دهد این افراد در مسیر جهاد و شهادت پیش‌قراول بودند.

اخلاقی: به‌روزرسانی قدرت دفاعی کشور محاسبات دشمن را تغییر داده است

وزیر پیشنهادی دفاع گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، قابلیت‌های دفاعی به‌گونه‌ای روزآمد شده‌اند که برآوردها و محاسبات دشمن را تغییر داده و تردیدی عمیق در میان دشمنان درباره استمرار جنگ ایجاد کرده‌اند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع را تأیید کرد

مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تأیید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید.

کمیسیون امنیت ملی مجلس، مهرداد اخلاقی را واجد صلاحیت وزارت دفاع دانست

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ‌های ,d مهرداد اخلاقی کتابچی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت دفاع دانستند.

یزدیان: برنامه‌های دفاعی باید ابعاد مختلف جنگ ترکیبی را پوشش دهد

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به آسیب‌های واردشده در جنگ و ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی پس از آن، گفت: باید نگاه جدی‌تری به مجموعه‌های دانش‌بنیان داشته باشیم.

ایزدخواه: ساختار وزارت دفاع نیازمند بازنگری جدی است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ساختار وزارت دفاع به‌طور جدی به بازنگری نیاز دارد و باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.

سلیمی: ۷۰ درصد برنامه وزیر پیشنهادی دفاع با اسناد بالادستی منطبق است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در موافقت با وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به ارزیابی معاونت نظارت مجلس از برنامه‌های وی گفت: ۷۰ درصد این برنامه با اسناد بالادستی منطبق است.

نقدعلی: برنامه وزیر پیشنهادی دفاع باید متناسب با شرایط جنگی کشور باشد

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای متناسب با شرایط کنونی کشور اظهار کرد: وزیر پیشنهادی دفاع باید برنامه‌ای متناسب با دوران جنگ به مجلس ارائه می‌کرد.

قادری: اخلاقی از تجربه و توانمندی برای تقویت بنیه دفاعی برخوردار است

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: توسعه فناوری‌های دفاعی ضرورتی جدی است و آقای اخلاقی از جمله افرادی هستند که تجربه و توانمندی لازم را برای پیشبرد این هدف دارند.

عزیزی: اصلاح آمایش دفاعی و ایمن‌سازی تجهیزات در دستور کار اخلاقی باشد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات مهرداد اخلاقی در وزارت دفاع، اصلاح طرح آمایش دفاعی، ایمن‌سازی تجهیزات و تأسیسات و افزایش بهره‌وری را ازانتظارات مجلس دانست.

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