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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع؛ موافقان و مخالفان چه گفتند؟

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع؛ موافقان و مخالفان چه گفتند؟

جلسه رای اعتماد به مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رای اعتماد به مهرداد اخلاقی کتابچی وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد.

مهم‌ترین اظهارات مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل است:

پزشکیان: مقامات کشورها در برابر قدرت نیروهای مسلح ما تمکین می‌کنند

پزشکیان: مقامات کشورها در برابر قدرت نیروهای مسلح ما تمکین می‌کنند

رئیس‌جمهور گفت: در سفرهای خارجی و نشست‌هایی که با وزیران و رؤسای کشورهای مختلف داریم، آن‌ها در برابر قدرت، عزت و سربلندی نیروهای مسلح ما تمکین می‌کنند.

قالیباف: شهدای وزارت دفاع پیش‌قراولان جهاد و شهادت بودند

قالیباف: شهدای وزارت دفاع پیش‌قراولان جهاد و شهادت بودند

رئیس مجلس گفت: شهید چمران، شهید نامجو، شهید فکوری، شهید شمخانی و شهید نصیرزاده از جمله وزیران دفاع ما بودند که این موضوع نشان می‌دهد این افراد در مسیر جهاد و شهادت پیش‌قراول بودند.

اخلاقی: به‌روزرسانی قدرت دفاعی کشور محاسبات دشمن را تغییر داده است

اخلاقی: به‌روزرسانی قدرت دفاعی کشور محاسبات دشمن را تغییر داده است

وزیر پیشنهادی دفاع گفت: پس از جنگ ۱۲روزه، قابلیت‌های دفاعی به‌گونه‌ای روزآمد شده‌اند که برآوردها و محاسبات دشمن را تغییر داده و تردیدی عمیق در میان دشمنان درباره استمرار جنگ ایجاد کرده‌اند.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع را تأیید کرد

کمیسیون صنایع و معادن مجلس صلاحیت وزیر پیشنهادی دفاع را تأیید کرد

مهرداد اخلاقی کتابچی برای تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تأیید کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسید.

کمیسیون امنیت ملی مجلس، مهرداد اخلاقی را واجد صلاحیت وزارت دفاع دانست

کمیسیون امنیت ملی مجلس، مهرداد اخلاقی را واجد صلاحیت وزارت دفاع دانست

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پس از بررسی سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی و استماع پاسخ‌های ,d مهرداد اخلاقی کتابچی را واجد صلاحیت برای تصدی وزارت دفاع دانستند.

یزدیان: برنامه‌های دفاعی باید ابعاد مختلف جنگ ترکیبی را پوشش دهد

یزدیان: برنامه‌های دفاعی باید ابعاد مختلف جنگ ترکیبی را پوشش دهد

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به آسیب‌های واردشده در جنگ و ضرورت تقویت ظرفیت‌های داخلی پس از آن، گفت: باید نگاه جدی‌تری به مجموعه‌های دانش‌بنیان داشته باشیم.

ایزدخواه: ساختار وزارت دفاع نیازمند بازنگری جدی است

ایزدخواه: ساختار وزارت دفاع نیازمند بازنگری جدی است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ساختار وزارت دفاع به‌طور جدی به بازنگری نیاز دارد و باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.

سلیمی: ۷۰ درصد برنامه وزیر پیشنهادی دفاع با اسناد بالادستی منطبق است

سلیمی: ۷۰ درصد برنامه وزیر پیشنهادی دفاع با اسناد بالادستی منطبق است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در موافقت با وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به ارزیابی معاونت نظارت مجلس از برنامه‌های وی گفت: ۷۰ درصد این برنامه با اسناد بالادستی منطبق است.

نقدعلی: برنامه وزیر پیشنهادی دفاع باید متناسب با شرایط جنگی کشور باشد

نقدعلی: برنامه وزیر پیشنهادی دفاع باید متناسب با شرایط جنگی کشور باشد

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای متناسب با شرایط کنونی کشور اظهار کرد: وزیر پیشنهادی دفاع باید برنامه‌ای متناسب با دوران جنگ به مجلس ارائه می‌کرد.

قادری: اخلاقی از تجربه و توانمندی برای تقویت بنیه دفاعی برخوردار است

قادری: اخلاقی از تجربه و توانمندی برای تقویت بنیه دفاعی برخوردار است

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: توسعه فناوری‌های دفاعی ضرورتی جدی است و آقای اخلاقی از جمله افرادی هستند که تجربه و توانمندی لازم را برای پیشبرد این هدف دارند.

عزیزی: اصلاح آمایش دفاعی و ایمن‌سازی تجهیزات در دستور کار اخلاقی باشد

عزیزی: اصلاح آمایش دفاعی و ایمن‌سازی تجهیزات در دستور کار اخلاقی باشد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تجربیات مهرداد اخلاقی در وزارت دفاع، اصلاح طرح آمایش دفاعی، ایمن‌سازی تجهیزات و تأسیسات و افزایش بهره‌وری را ازانتظارات مجلس دانست.

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کد مطلب 6981304
محسن صمیمی

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