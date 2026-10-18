بازآفرینی بافت فرسوده ومهار سوداگری زمین اولویت توسعه شهری زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید شاهین‌فر صبح یکشنبه در نشست صنعت ساختمان استان زنجان، گفت: محیط شهری و کیفیت فضاهای زندگی از مؤلفه‌های مهم سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند و نمی‌توان بدون توجه به شرایط محیطی، زیرساخت‌ها و نیازهای شهروندان، به توسعه پایدار شهری دست یافت.

وی با اشاره به تفاوت مسائل و نیازهای بخش‌های مختلف شهر زنجان افزود: بافت مرکزی، محدوده‌های پیرامونی و اراضی الحاق‌شده به شهر و همچنین پهنه‌های صیانتی و حفاظتی حریم، هرکدام با مسائل متفاوتی مواجه هستند و برای ساماندهی آن‌ها باید برنامه‌ریزی متناسب با ویژگی‌های هر محدوده انجام شود.

بافت مرکزی زنجان نیازمند بازآفرینی و تقویت خدمات محله‌ای است

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به مشکلات موجود در بافت مرکزی شهر، فرسودگی زیرساخت‌ها، کمبود فضاهای عمومی و سرانه‌های شهری، محدودیت دسترسی در برخی محلات و مشکلات ترافیکی را از مهم‌ترین مسائل این محدوده برشمرد.

شاهین‌فر ادامه داد: معابر باریک در بخش‌هایی از بافت قدیمی، محدودیت در ارائه خدمات شهری و فرسودگی شبکه‌های آب و فاضلاب، ضرورت اجرای برنامه‌های بازآفرینی و بهسازی را دوچندان کرده است.

وی بازسازی برخی مدارس، بهبود دسترسی شهروندان به خدمات محله‌ای و تأمین فضاهای عمومی مورد نیاز را از دیگر محورهای قابل پیگیری در این بخش عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های بافت مرکزی زنجان برای بازآفرینی و جذب گردشگر، ارتقای کیفیت محیط و فراهم کردن دسترسی مناسب به خدمات باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همچنین پروژه سبزه‌میدان را از طرح‌های شاخص شهری دانست و افزود: این پروژه با ارزشی بیش از ۱۵ همت در حال اجراست و ظرفیت آن را دارد که به یکی از نمادهای شهری زنجان تبدیل شود.

شاهین‌فر با اشاره به توسعه محدوده شهری زنجان در دهه‌های گذشته و الحاق اراضی جدید در جریان اجرای طرح‌های مسکن، از جمله نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: تأمین خدمات روبنایی در این مناطق یکی از موضوعات مهمی است که باید هم‌زمان با توسعه سکونتگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی کمبود سرانه‌های آموزشی، درمانی و ورزشی را از چالش‌های این محدوده‌ها دانست و افزود: توسعه مسکن بدون پیش‌بینی و تأمین خدمات مورد نیاز، پاسخگوی نیازهای واقعی شهروندان نخواهد بود و برنامه‌ریزی شهری باید میان توسعه کالبدی و فراهم کردن امکانات عمومی تناسب برقرار کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به وجود اراضی خالی در برخی محدوده‌های الحاق‌شده و افزایش قیمت زمین تحت تأثیر فعالیت‌های سوداگرانه، بر ضرورت اصلاح رویکردها در حوزه زمین و مسکن تأکید کرد.

شاهین‌فر تصریح کرد: در نظام مطلوب حکمرانی زمین و مسکن، زمین باید در خدمت تأمین نیازهای واقعی جامعه و شهروندان باشد و نباید سوداگری، مسیر استفاده از این ظرفیت را تحت تأثیر قرار دهد.

وی همچنین از فراهم شدن زمینه الحاق سه تعاونی به محدوده شهر با همکاری دستگاه‌های تصمیم‌گیر، نهادهای نظارتی و شهرداری خبر داد و گفت: این موضوع در ارتباط با الزامات توسعه شهری و اجرای طرح‌های مصوب دنبال شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با اشاره به اهمیت اجرای کمربندی شمالی زنجان اظهار کرد: احداث این مسیر از الزامات و احکام طرح جامع شهر است و موضوع الحاق اراضی تعاونی‌ها نیز با اجرای این طرح ارتباط دارد.

وی افزود: در این زمینه تفاهم‌هایی با تعاونی‌ها انجام شده است و امیدواریم اجرای پروژه، علاوه بر کمک به بهبود شرایط شهری و ساماندهی تردد، در تأمین بخشی از نیازهای آبی زنجان نیز مؤثر باشد.

شاهین‌فر تصرف و تجاوز به حریم شهر، حفاظت از باغ‌ها و اراضی ملی و جلوگیری از استقرار فعالیت‌های ناسازگار با محیط زیست را از دیگر موضوعات مهم در مدیریت محدوده‌های پیرامونی و حفاظتی شهر دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مسئول برای صیانت از این پهنه‌ها تأکید کرد.

ظرفیت اراضی شمال شرق زنجان برای توسعه گردشگری

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری زنجان و ضرورت فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در این حوزه گفت: واگذاری زمین برای احداث هتل و توسعه فعالیت‌های گردشگری باید در چارچوب ضوابط قانونی و با رعایت فرآیندهای تعیین‌شده انجام شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود: واگذاری اراضی مورد نیاز نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداری و بنیاد مسکن، در چارچوب ضوابط مربوط و با قیمت کارشناسی امکان‌پذیر است و برای سرمایه‌گذاران حوزه هتلداری نیز امکان واگذاری زمین با رعایت مقررات و قیمت کارشناسی وجود دارد.

شاهین‌فر با اشاره به پیش‌بینی پهنه‌های گردشگری در شمال شرق زنجان و محدوده گاوازنگ و الداغی اظهار کرد: در این مناطق، اراضی قابل‌توجهی برای استقرار فعالیت‌های گردشگری و احداث هتل پیش‌بینی شده است و متقاضیان می‌توانند درخواست‌های خود را برای بررسی و طی مراحل قانونی ارائه دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش وابستگی به خودروهای شخصی را از ضرورت‌های مدیریت ترافیک شهری دانست و گفت: افزایش ظرفیت معابر، احداث پارکینگ و اجرای پروژه‌های عمرانی بخشی از راهکارهای مدیریت ترافیک است، اما این اقدامات به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات تردد در شهرهای بزرگ باشد.

وی با تأکید بر لزوم توجه هم‌زمان به راهکارهای عمرانی و اصلاح الگوهای جابه‌جایی افزود: کاهش استفاده از خودروهای تک‌سرنشین، تقویت حمل‌ونقل عمومی و ترویج فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها دنبال شود.

شاهین‌فر حرکت به سمت پیاده‌محوری را از رویکردهای مهم در طراحی شهری برشمرد و اظهار کرد: در برخی طرح‌های نهضت ملی مسکن، ایجاد پیاده‌راه و کاهش تردد خودروها در طراحی محلات مورد توجه قرار گرفته است و تقویت این رویکرد در سایر طرح‌های شهری نیز می‌تواند به بهبود کیفیت محیط زندگی کمک کند.

وی با اشاره به قرار گرفتن بازنگری طرح تفصیلی شهر زنجان در دستور کار، از کارشناسان، متخصصان و صاحب‌نظران حوزه طراحی شهری دعوت کرد پیشنهادهای خود را درباره طرح‌های موضعی، موضوعی و تفصیلی ارائه دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تأکید کرد: بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی می‌تواند به کاهش مغایرت‌ها، افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌ها و ارتقای کیفیت طرح‌های شهری کمک کند.

شاهین‌فر همچنین با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان استانی در اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: تلاش می‌شود از ظرفیت پیمانکاران بومی استفاده شود، اما تولیدکنندگان نیز باید برای معرفی محصولات، توسعه بازاریابی، ارائه خدمات پس از فروش و رقابت با تولیدکنندگان سایر استان‌ها فعال‌تر عمل کنند.

وی رعایت ضوابط فنی و استانداردهای لازم در استفاده از محصولات ساختمانی را ضروری دانست و افزود: تأییدیه‌های مرتبط با مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و استانداردهای ملی باید مورد توجه قرار گیرد و کیفیت محصولات نیز از سوی مراجع مسئول کنترل شود.

صیانت از هویت تاریخی زنجان در ضوابط ساخت‌وساز

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر ضرورت حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر اظهار کرد: توسعه شهری نباید به تضعیف ارزش‌های تاریخی و منظر شهری منجر شود و تعیین محدودیت‌های ساخت‌وساز در محدوده‌های تاریخی باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و متناسب با ویژگی‌های هر محدوده صورت گیرد.

شاهین‌فر با اشاره به اهمیت رعایت محدودیت‌های ارتفاعی در محدوده بازار تاریخی زنجان افزود: ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در مجاورت بافت‌های تاریخی می‌تواند منظر و هویت این محدوده‌ها را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، تدوین و اجرای ضوابط ساخت‌وساز باید با مشارکت کارشناسان و مشاوران شهری و با بررسی دقیق پیامدهای طرح‌ها انجام شود.

وی در پایان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و مشارکت متخصصان در تصمیم‌گیری‌های شهری تأکید کرد و گفت: دستیابی به توسعه متوازن در زنجان مستلزم توجه هم‌زمان به بازآفرینی بافت‌های فرسوده، تأمین خدمات در مناطق جدید، توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از حریم و هویت تاریخی شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.