اطلاعیه علوم پزشکی همدان درباره ابتلای دانشجویان به علائم گوارشی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد: در پی بروز علائم گوارشی در تعدادی از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا تیم‌های واکنش سریع معاونت بهداشتی این دانشگاه و مرکز بهداشت شهرستان همدان برای بررسی‌های میدانی، پایش مواجهه‌های احتمالی مشترک، شناسایی کانون آلودگی و اعمال تدابیر کنترلی سلامت محیط در کوتاه‌ترین زمان در محل مستقر شدند.

براساس این اطلاعیه این مداخلات بهداشتی با هدف تعیین الگوی انتشار بیماری، پایش و ارتقای روندهای بهداشتی و ممانعت از بروز موارد جدید به اجرا درآمد و خوشبختانه هیچ مورد حاد یا وخیمی در میان مبتلایان مشاهده نشد و وضعیت سلامت تمامی افراد رو به بهبود و مساعد گزارش شده است؛ همچنین با توجه به سیر نزولی و محسوس مراجعات و عدم ثبت موارد ابتلای جدید پایان طغیان بیماری رسما اعلام می‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره منش بیماری تشریح کرد که پایش‌های میدانی و شواهد اپیدمیولوژیک فرضیه مسمومیت غذایی را در تاریخ ۱۹ مهرماه محتمل نشان می‌دهد؛ با این وجود به علت بروز هم‌زمان برخی علائم تنفسی در روزهای پس از آن، امکان هم پوشانی این پدیده با عفونت‌های ویروسی و تنفسی فصلی نیز دور از ذهن نیست و از سویی دیگر به دلیل در دسترس نبودن باقیمانده مواد غذایی مصرف‌شده به منظور ارزیابی‌های دقیق آزمایشگاهی و کشت میکروبی تعیین علت قطعی بروز این رخداد از نظر علمی میسر نیست.

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر لزوم رعایت پیوسته استانداردهای بهداشت مواد غذایی بر تشدید نظارت‌ها بر چرخه‌های تهیه، نگهداری، طبخ و توزیع غذا در سلف‌های دانشجویی و همچنین پایبندی دقیق کارکنان و دانشجویان به شیوه نامه‌های بهداشت فردی تاکید داشته و تداوم این پایش‌ها را عاملی کلیدی در پیشگیری از رخدادهای مشابه و صیانت از سلامت جامعه دانشگاهی می‌داند.