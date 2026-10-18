پرداخت بیش از ۳۷هزارمیلیاردریال وام ازدواج توسط بانک مسکن در ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا؛ این بانک در راستای عمل به تکالیف قانونی، مسئولیت‌های اجتماعی و حمایت از تشکیل و تعالی نهاد خانواده، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را همواره در صدر اولویت‌های برنامه‌های اعتباری خود قرار داده است.

پرداخت این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط و بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌پذیرد.

بر همین اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۶ مهرماه، تعداد ۱۱ هزار و ۲۰ متقاضی موفق به دریافت مجموعاً ۳۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه ازدواج از شعب بانک مسکن در سراسر کشور شده‌اند.

بیش از ۱۷۰۰۰ نفر تعیین شعبه شدند

همچنین طبق آخرین آمارهای ثبتی، از ابتدای سال جاری تا تاریخ مورد اشاره، تعداد ۱۷ هزار و ۳۹۱ فقره پرونده متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در شعب بانک مسکن تعیین شعبه شده است که فرآیند پذیرش و پرداخت آن‌ها در حال انجام و پیگیری است.

بر این اساس، زوج‌هایی که تاکنون تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی، از سقف فردی این تسهیلات با دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه (۱۰ ساله) و نرخ کارمزد ۴ درصد بهره‌مند شوند.

سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سال ۱۴۰۵

سقف فردی این تسهیلات برای هر یک از زوجین مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان است که در صورت مشمول بودن زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال، این سقف به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد. همچنین مشمولان قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، به میزان ۲ برابر افراد عادی (متناسب با سن زوج در زمان عقد، ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان) از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.

شایان ذکر است، متقاضیان پس از تعیین شعبه و مراجعه ظرف حداکثر ۱۲ روز کاری، تا ۶۰ روز کاری مهلت دارند نسبت به تکمیل پرونده، ارائه مدارک و اخذ تسهیلات اقدام کنند.