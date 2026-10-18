نوذری: گالری تخصصی خوشنویسی و المان ورودی قزوین باید ساخته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری همزمان با هفته خوشنویسی و در ادامه برنامه «یکشنبه‌های فرهنگی»، پیش از ظهر یکشنبه از انجمن خوشنویسان استان بازدید کرد و با اشاره به پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های هنری قزوین، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و بازتاب هویت هنری شهر در سیمای شهری تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قزوین فراتر از یک استان صنعتی، از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری برخوردار است، اظهار کرد: جایگاه تاریخی این شهر در هنر خوشنویسی باید در زیرساخت‌های فرهنگی و فضای شهری آن نمود بیشتری پیدا کند.

قزوین به گالری تخصصی خوشنویسی نیاز دارد

استاندار قزوین با اشاره به پیشینه چندصدساله خوشنویسی در این شهر گفت: حضور خوشنویسان برجسته از سده سوم هجری، نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن این هنر در قزوین است و جایگاه این شهر به‌عنوان پایتخت خوشنویسی ایران، میراثی تاریخی و ارزشمند به شمار می‌رود.

نوذری با بیان اینکه مرکز استان از وجود تالار هنری مناسب محروم است، افزود: شهری با چنین پیشینه فرهنگی باید فضاهای شایسته‌ای برای برگزاری رویدادهای هنری و نمایش آثار هنرمندان داشته باشد؛ از این رو، ایجاد گالری تخصصی خوشنویسی از ضرورت‌های فرهنگی قزوین است.

پیش‌بینی اعتبار المان خوشنویسی در ورودی شهر

وی همچنین بر طراحی و احداث المانی متناسب با هویت خوشنویسی قزوین در ورودی شهر تأکید کرد و گفت: ورودی شهر باید معرف هویت فرهنگی و هنری آن باشد و لازم است ساخت المانی در شأن پایتخت خوشنویسی ایران در ردیف بودجه سال آینده پیش‌بینی شود.

استاندار قزوین با قدردانی از تلاش هنرمندان و پیشکسوتان این عرصه خاطرنشان کرد: قزوین از هنرمندان بزرگ و ارزشمندی برخوردار است و مدیریت استان در حد توان از فعالیت‌ها و مطالبات جامعه هنری حمایت می‌کند.

نوذری بهره‌گیری از ظرفیت خوشنویسی را فرصتی برای معرفی بیشتر پیشینه تاریخی و فرهنگی قزوین دانست و بر تقویت زیرساخت‌های هنری و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی استان تأکید کرد.