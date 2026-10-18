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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳

گلوگاه‌های استان بوشهر به تجهیزات پیشرفته مجهز شد

گلوگاه‌های استان بوشهر به تجهیزات پیشرفته مجهز شد

بوشهر- دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر گفت: پایش هوشمند گلوگاه‌های استان بوشهر با تجهیزات مدرن و پیشرفته در دستور کار قرار رفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر خدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران ستاد مبارزه با قاچاق در استان اظهار کرد: در این راستا امسال در مبارزه قاطع با قاچاق کالا و سوخت اقدامات مهمی انجام شده و کشفیات حاصل‌شده در این حوزه بسیار قابل توجه و اثرگذار است.

وی با اشاره به هوشمندسازی فرآیندهای بازرسی در محورهای مواصلاتی افزود: راه‌اندازی دستگاه آشکارساز کامیونی و کانتینری (ایکس‌ری) در محور مواصلاتی دشتستان و مرکز ایست و بازرسی شهید صلاحی، با حمایت ویژه استاندار بوشهر و تعامل فرماندهی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی استان محقق شده و این اقدام نقش مهمی در مقابله مؤثر با قاچاق و تسریع در بازرسی محموله‌های تجاری و قانونی ایفا می‌کند.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بوشهر با تأکید بر استمرار طرح‌های ضربتی در زمینه مبارزه با قاچاق سوخت خاطرنشان کرد: صیانت از سرمایه‌های ملی، انسداد گلوگاه‌های انحراف فرآورده‌های نفتی در استان و اجرای دقیق تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی، با جدیت تمام در دستور کار کمیسیون قرار دارد و اجازه داده نخواهد شد عده‌ای با تاراج سوخت و کالاهای اساسی، به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب وارد کنند.

کد مطلب 6981310

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