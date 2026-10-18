نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری را تا پایان هفته در استان انتظار داریم و برای امشب تا فردا بعدازظهر در بعضی ساعت‌ها افزایش موقت ابر و در ارتفاعات مه رقیق پدیده غالب خواهد بود.

وی در ادامه افزود: سه‌شنبه در اغلب ساعت‌ها آسمان استان صاف همراه با غبار صبحگاهی و در بعدازظهر افزایش وزش باد، در بخش‌هایی از سملقان، گرمه و جاجرم گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از نظر دمایی تغییرات جزئی دما را برای دوشنبه و از سه‌شنبه تا صبح پنج‌شنبه کاهش نسبی دما را انتظار داریم.

داداشی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق استان گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۸ و ۲۷ درجه سانتی‌گراد بود.

وی در پایان افزود: در بین مراکز شهرستان‌های استان، شیروان و فاروج با کمینه دمای ۶ درجه سانتی‌گراد سردترین و آشخانه با بیشینه دمای ۳۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.