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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۱

پرواز هواپیمای عکسبرداری سازمان نقشه‌برداری کشور پس از هشت سال

پرواز هواپیمای عکسبرداری سازمان نقشه‌برداری کشور پس از هشت سال

در راستای تقویت ناوگان تخصصی و ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور، هواپیمای عکسبرداری سازمان نقشه‌برداری کشور پس از هشت سال به پرواز درآمد و رسماً عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نقشه‌برداری کشور، در راستای تقویت ناوگان تخصصی و ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی کشور، هواپیمای عکسبرداری سازمان نقشه‌برداری کشور پس از انجام تعمیرات اساسی، پشت سر گذاشتن موفقیت آمیز تست‌های فنی و اخذ مجوزهای لازم به پرواز درآمد و رسماً عملیاتی شد.

این دستاورد ارزشمند که با تکیه بر دانش فنی، تخصص کارشناسان داخلی و همکاری نهادهای مرتبط محقق شده است، گامی استراتژیک در جهت تأمین داده‌های پایه مکانی، تسریع در فرآیندهای تولید نقشه‌های ملی و پایش تغییرات عوارض زمینی در سراسر کشور به‌شمار می‌رود.

انجام موفقیت‌آمیز پرواز آزمایشی و عملیاتی این هواپیما، توانمندی سازمان نقشه‌برداری کشور را در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی طرح‌های عمرانی، آمایش سرزمین، مدیریت بحران و مطالعات منابع طبیعی به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

مدیران و کارشناسان ارشد سازمان نقشه‌برداری کشور ضمن قدردانی از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران این پروژه ملی، ابراز امیدواری نمودند با فعالیت مستمر این ناوگان، سرعت و دقت تولید محصولات مکانی کشور با بالاترین استانداردهای جهانی پیگیری شود.

کد مطلب 6981318
طیبه بیات

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