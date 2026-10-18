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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

اختلاف اوقاف و ورزش بر سر کلینیک درمانی ابهر تعیین تکلیف شد

اختلاف اوقاف و ورزش بر سر کلینیک درمانی ابهر تعیین تکلیف شد

زنجان- مدیرکل حوزه استاندار زنجان از تعیین تکلیف اختلاف چند ساله اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه و اداره‌ کل ورزش و جوانان استان زنجان بر سر احداث کلینیک درمانی ابهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اندرزگو در جلسه مرجع رفع اختلاف دستگاه‌های اجرایی استان زنجان با هدف بررسی اختلاف این دو دستگاه و رفع موانع اجرای طرح احداث کلینیک درمانی ابهر، اظهار کرد: براساس توافق انجام‌شده، مقرر شد اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه استان در بهسازی و تجدید بنای ساختمان اداری اداره ورزش و جوانان شهرستان ابهر مشارکت کند، تصمیمی که با هدف حل اختلاف دو دستگاه و فراهم‌ کردن زمینه پیشبرد طرح سرمایه‌گذاری مجتمع درمانی اتخاذ شده است.

وی بیان کرد: طرح احداث کلینیک تخصصی درمانی ابهر با جذب سرمایه‌گذار از سوی اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان، در محدوده‌ای به مساحت حدود دو هزار و ۸۰۰ مترمربع از یک موقوفه در شهر ابهر و در محدوده مجموعه ورزشی وحدت پیش‌بینی شده است.

مدیرکل حوزه استاندار زنجان ادامه داد: این نشست در چارچوب ماده ۳ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکار داخلی قوه مجریه و بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج‌ ساله هفتم پیشرفت برگزار شد و تصمیماتی برای حل اختلاف و تعیین تکلیف اجرای طرح اتخاذ شد. براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مرکز در هفت طبقه احداث می‌شود و ظرفیت ارائه خدمات در ۳۰ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی را خواهد داشت. همچنین احداث چهار هزار مترمربع پارکینگ عمومی و اختصاصی برای تسهیل دسترسی و رفاه مراجعان در این طرح پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6981319

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