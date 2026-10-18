به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع رسانه ای رژیم صهیونیستی گزارش دادند که صهیونیست های موسوم به حریدی با برگزاری اعتراضات یکی از خیابان های اصلی اراضی اشغالی را بستند.

بر اساس این گزارش، حرکت خودروها در خیابان شماره 4 در منطقه یفنه در اعتراض به بازداشت فراریان از سربازی در ارتش رژیم صهیونیستی متوقف شد.

لازم به ذکر است که حریدی ها خود را معاف از حضور در ارتش رژیم صهیونیستی می دانند و همین موضوع باعث ایجاد اختلافات داخلی در رژیم شده چرا که ارتش در حال حاضر با کمبود شدید نیرو مواجه است.