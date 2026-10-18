به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اخلاقی کتابچی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در دفاع از برنامه‌های خود، اظهار کرد: به‌عنوان سربازی کوچک از ملت رشید ایران، در جایگاه رفیع خانه ملت، با ادای احترام به روح ملکوتی امام کبیر امت (ره)، یاد قائد شهید انقلاب اسلامی (رضوان‌الله‌علیه)، همه شهدای گرانقدر ایران اسلامی و جبهه پرافتخار مقاومت و وزرای شهید دفاع، به‌ویژه امیر شهید، سرلشکر نصیرزاده، را گرامی می‌دارم.



وی افزود: تأکید می‌کنم در صورت اعتماد نمایندگان محترم مجلس به اینجانب، ان‌شاءالله تداوم‌بخش راه و برنامه این شهیدان والامقام خواهم بود. خدمتگزاری به ملت مبعوث‌شده در نبرد با جبهه شیطانی صهیونیسم و استکبار جهانی، در قامت سربازی تحت فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، توفیقی الهی برای ادای تکلیف جهادی خواهد بود.



وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با قدردانی از رئیس‌جمهور و مقامات عالی نظامی اظهار کرد: از اعتماد ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان و حمایت مقامات عالی لشکری در معرفی اینجانب برای تصدی مسئولیت خطیر وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح قدردانی می‌کنم.



اخلاقی ادامه داد: همچنین از نمایندگان محترم مجلس که طی روزهای اخیر در ملاقات‌ها، نشست‌ها و کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن، با سعه‌صدر و حساسیت ارزشمند نسبت به حوزه دفاع، سوابق و برنامه‌های اینجانب را بررسی کردند و نقد و ارزیابی عالمانه و متعهدانه‌ای داشتند، تشکر می‌کنم.



وی همچنین از سرپرست وزارت دفاع، سردار ابن‌الرضا، مدیران پرتلاش و کارکنان جهادگر این وزارتخانه قدردانی کرد و گفت: پس از شهادت وزیر سرافراز دفاع، این عزیزان تا امروز با نقش‌آفرینی جهادی و هوشمندانه، روند پشتیبانی از رزمندگان نیروهای مسلح و عرصه‌های نبرد با دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را استمرار بخشیده‌اند که صمیمانه از همه آنان سپاسگزارم.



ضرورت شناخت دقیق تحولات محیط امنیتی و راهبردی کشور



وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به حساسیت مقطع کنونی و مسئولیت سنگین این وزارتخانه تصریح کرد: در صورت کسب رأی اعتماد مجلس، مسئولیت وزارت دفاع در شرایطی حساس بر عهده اینجانب قرار خواهد گرفت؛ شرایطی که محیط امنیتی و راهبردی کشور در سطح منطقه و جهان با تغییرات عمیق و شتابان و در برخی موارد با چالش‌های پیچیده مواجه است.



وی افزود: در چنین شرایطی، دفاع از کشور مستلزم شناخت دقیق محیط، درک منطق تحولات، تشخیص روندهای اثرگذار و آمادگی برای مواجهه با آینده‌های متفاوت است. باور من این است که قدرت دفاعی هر کشور، علاوه بر ظرفیت‌های عملیاتی آن، به کیفیت و میزان شناخت آن کشور از محیط راهبردی نیز وابسته است.



اخلاقی با بیان اینکه محیط منطقه‌ای و بین‌المللی دیگر از ثبات و قابلیت پیش‌بینی گذشته برخوردار نیست، اظهار کرد: امروز در عرصه منطقه و جهان با محیطی ایستا و قابل پیش‌بینی مواجه نیستیم. تغییر در ماهیت تهدیدات، منطق قدرت نظامی، محیط فناوری و نظم منطقه‌ای در حال وقوع است و این تحولات، ضرورت بازنگری مستمر در رویکردهای دفاعی را دوچندان می‌کند.



وی با اشاره به ماهیت جنگ‌های اخیر گفت: جنگ‌های امروز، جنگ‌هایی ترکیبی هستند که در آن‌ها درگیری نظامی با تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، نبرد سایبری، اخلال در زنجیره تأمین، جنگ اطلاعاتی و محدودسازی دسترسی به فناوری درهم آمیخته است. بنابراین، مواجهه مؤثر با این تهدیدات به شناخت همه‌جانبه محیط و آمادگی برای مقابله با ابعاد مختلف جنگ نیاز دارد.



وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر نقش تلاش‌های چندین‌ساله در شکل‌گیری توان دفاعی کشور اظهار کرد: طی چند دهه گذشته، مدیران، دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی، با مشارکت گسترده نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تحت رهبری حکیمانه قائد شهید انقلاب و با جانفشانی رزمندگان نیروهای مسلح، در شرایط تحریم و محدودیت‌های فراوان، قابلیت‌های دفاعی ارزشمندی را برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت ایجاد کرده‌اند.



وی افزود: این دستاوردها امروز دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را در جنگ اخیر به مرز استیصال رسانده و آن را در وضعیت بن‌بست راهبردی قرار داده است.



اخلاقی با اشاره به روند تکمیل و به‌روزرسانی توانمندی‌های دفاعی کشور پس از جنگ ۱۲روزه خاطرنشان کرد: در ادامه این تلاش‌ها، پس از جنگ ۱۲روزه، قابلیت‌های دفاعی کشور به‌گونه‌ای تکمیل و روزآمد شده‌اند که برآوردها و محاسبات دشمن را تغییر داده و تردیدی عمیق در میان دشمنان درباره امکان استمرار جنگ نظامی ایجاد کرده‌اند.



وی با تأکید بر نقش وحدت ملی و توان نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات افزود: ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت، با توکل به امداد الهی، برخورداری از رهبری حکیم و مقتدر، نقش‌آفرینی دولت خدمتگزار و اتکا به نیروهای مسلح شجاع، در نبرد با جبهه استکبار با تکیه بر اتحاد مقدس، ایستادگی ملی و فرهنگ و تفکر بسیجی، اهداف و آرمان‌های خود را پیش خواهند برد و به فضل الهی، طعم پیروزی نهایی را خواهند چشید.

برون‌سپاری تولیدات دفاعی در سال ۱۴۰۶ به بیش از ۸۵ درصد می‌رسد



اخلاقی با تشریح روند توسعه توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: طی چند دهه گذشته، مدیران، دانشمندان و متخصصان صنعت دفاعی، با مشارکت گسترده نخبگان دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تحت رهبری حکیمانه قائد شهید انقلاب و به پشتوانه فداکاری رزمندگان نیروهای مسلح، توانسته‌اند در شرایط تحریم و محدودیت، قابلیت‌های دفاعی ایران اسلامی و جبهه مقاومت را پایه‌گذاری کنند. این دستاوردها در جنگ اخیر، دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی را به مرز استیصال رسانده و در وضعیت بن‌بست راهبردی قرار داده است.



وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به روند تقویت این ظرفیت‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: در ادامه تلاش‌های گذشته، توانمندی‌های دفاعی کشور پس از این جنگ تکمیل و به‌روز شد؛ به‌نحوی که برآوردها و محاسبات دشمن را تغییر داد و تردیدهای جدی درباره تداوم جنگ نظامی در ذهن دشمنان به وجود آورد. تداوم این روند، مستلزم شناخت دقیق تحولات راهبردی، افزایش توان دفاعی و آمادگی برای مواجهه با تهدیدهای پیچیده و متغیر است.



وی با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به تهدیدهای احتمالی افزود: چنانچه دشمن آمریکایی بار دیگر مرتکب خطای محاسباتی شود، پاسخ ملت غیور ایران و رزمندگان اسلام، گسترده و غافلگیرکننده خواهد بود و مسئولیت پیامدهای منطقه‌ای و جهانی این اقدام بر عهده دولت تروریستی آمریکا و متحدان آن خواهد بود.



اخلاقی در تشریح برنامه‌های خود برای دوره پیش‌رو بیان کرد: با در نظر گرفتن فرصت ۲۲ ماهه باقی‌مانده تا پایان این دوره، برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت وزارت دفاع بر اساس تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، سیاست‌ها و اقدامات دفاعی ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) تنظیم شده است.



وی ادامه داد: تدوین این برنامه‌ها با تعامل و هماهنگی فرماندهان ارتش، فراجا و بسیج مستضعفین انجام شده است و در مرحله اجرا نیز هماهنگی‌های مدیریتی و برنامه‌ای با فرماندهان و همرزمان در نیروهای مسلح ادامه خواهد داشت. نسخه مکتوب برنامه پیش‌تر به نمایندگان ارائه شده و در این جلسه، اولویت‌ها و محورهای اساسی آن را به‌اختصار بیان می‌کنم.



وزیر پیشنهادی دفاع با تأکید بر اینکه برون‌سپاری تولیدات دفاعی به یکی از ضرورت‌های این وزارتخانه تبدیل شده است، اظهار کرد: شرایط موجود و تعهداتی که بر عهده وزارت دفاع قرار دارد، ایجاب می‌کند از ظرفیت‌های برون‌سپاری استفاده کنیم؛ بنابراین، این موضوع دیگر صرفاً یک گزینه انتخابی نیست، بلکه ضرورتی برای انجام مأموریت‌های وزارت دفاع محسوب می‌شود.



اخلاقی با اشاره به اهداف تعیین‌شده در برنامه ابلاغی سال ۱۴۰۵ گفت: طبق این برنامه، سهم برون‌سپاری در تولیدات باید به ۷۵ درصد افزایش یابد؛ در حالی که این میزان در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۵ درصد بوده است. همچنین برای سال ۱۴۰۶، افزایش سهم برون‌سپاری به بیش از ۸۵ درصد هدف‌گذاری شده است.



وی درباره نحوه اجرای این سیاست توضیح داد: این برنامه بر اساس ابلاغیه‌های ستاد کل نیروهای مسلح پیگیری می‌شود. در همین راستا، نیازمندی‌ها و محصولات دفاعی با دریافت اطلاعات از بخش‌های عملیاتی مختلف سپاه، ارتش و فراجا مورد بررسی قرار گرفته‌اند و محصولاتی که در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه کارآمدی خود را به اثبات رسانده‌اند، شناسایی شده‌اند.



وزیر پیشنهادی دفاع تصریح کرد: محصولاتی که دارای طبقه‌بندی امنیتی «سری» و بالاتر هستند، به‌عنوان خطوط قرمز وزارت دفاع، در سازه‌های امن تولید خواهند شد؛ اما تولید محصولاتی با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» و سطوح پایین‌تر، در شبکه تولیدی کشور دنبال می‌شود.



اخلاقی با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌های امروز و ضرورت آمادگی برای مقابله با جنگ ترکیبی اظهار کرد: در وزارت دفاع، تیم‌هایی برای بررسی و پیگیری این موضوع تشکیل شده‌اند و فعالیت می‌کنند؛ با این حال، ارائه جزئیات بیشتر درباره این برنامه‌ها در جلسه علنی را به مصلحت امنیت کشور نمی‌دانم.



وی اعلام کرد: در صورت کسب رأی اعتماد نمایندگان، آمادگی دارم جزئیات برنامه‌ها را همراه با زمان‌بندی مشخص، در جلسات محدود و تخصصی در اختیار نمایندگان قرار دهم.



وزیر پیشنهادی دفاع با تأکید بر اینکه برنامه‌های ارائه‌شده بر پایه بررسی‌های تخصصی و امکان‌سنجی تدوین شده‌اند، گفت: چگونه ممکن است فردی بدون برخورداری از برنامه‌ای دقیق، زمان‌بندی‌شده و متناسب با توانمندی‌های موجود، برای تصدی وزارتخانه به مجلس معرفی شود و برنامه خود را ارائه کند؟ این برنامه‌ها باید در فضای تخصصی و متناسب با ملاحظات مربوط به آن‌ها بررسی شوند و ما آمادگی داریم آن‌ها را برای تیم‌های مورد نظر مجلس تشریح کنیم.



اخلاقی در ادامه با اشاره به سوابق فعالیت خود در حوزه جبهه مقاومت اظهار کرد: به تعداد سال‌های خدمتم، تا امروز ارتباط مستقیم با جبهه‌های مختلف مقاومت در کشورهای گوناگون داشته‌ام و در این زمینه خدماتی ارائه کرده‌ام که به دریافت تقدیرنامه‌هایی از رهبران جبهه مقاومت به زبان خودشان منجر شده است.



وی افزود: با توجه به ملاحظات امنیتی و اینکه سال‌هاست در فهرست ترور قرار داریم، امکان تشریح تمامی جزئیات این فعالیت‌ها در فضای عمومی وجود ندارد؛ اما تقویت بیش از پیش جبهه مقاومت، یکی از مهم‌ترین اقداماتی خواهد بود که در وزارت دفاع دنبال خواهم کرد.



وزیر پیشنهادی دفاع همچنین با تأکید بر تقدم تحقیقات و توسعه فناوری در مسیر تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: کشوری که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر استقلال از شرق و غرب تأکید داشته است، نمی‌تواند بدون انجام تحقیقات در حوزه‌های مختلف، از خاک و آب و دریا گرفته تا زمین و تسلیحات، از خود در عرصه بین‌المللی دفاع کند.



اخلاقی ادامه داد: در طول سال‌های فعالیت خود در وزارت دفاع، مراکز تحقیقاتی و دفاتر طراحی متعددی ایجاد کرده‌ام و طی سال‌های گذشته نیز ده‌ها مرکز تحقیقاتی در سازمان صنایع دفاع راه‌اندازی شده است.



وی با اشاره به سوابق کاری خود توضیح داد: فعالیت من از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۳ عمدتاً در حوزه تحقیقات متمرکز بود و پس از آن وارد بخش تولید شدم. از نظر من، تحقیقات و تولید باید در کنار یکدیگر مدیریت شوند؛ با این حال، اهمیت تحقیقات را حتی فراتر از تولید می‌دانم.



اخلاقی با اشاره به ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در مراکز تحقیقاتی گفت: در یکی از موارد، پس از آنکه نگرانی‌هایی درباره حضور تعدادی از افراد دارای گرین‌کارت در یک پژوهشکده مطرح شد، ارتباط با آن مجموعه را تا زمان روشن‌شدن کامل موضوع قطع کردم.



وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در تشریح برنامه‌ها و اولویت‌های خود، بر ضرورت اصلاح ساختار وزارت دفاع، ساماندهی شرکت‌های اقتصادی وابسته، تقویت روحیه جهادی کارکنان، ارتقای آمادگی نیروهای مسلح و توسعه توانمندی‌های دفاعی کشور تأکید کرد.



وی با اشاره به ضرورت متناسب‌سازی ساختار وزارت دفاع با اهداف و مأموریت‌های پیش‌رو اظهار کرد: با توجه به شرایط کنونی، باید ساختاری متناسب با اهداف تعیین‌شده طراحی و پس از بررسی به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح برسد. بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این فرایند باید تا پایان سال ۱۴۰۵ به سرانجام برسد و اجرای ساختار جدید نیز با اخذ مصوبات لازم در سال ۱۴۰۶ دنبال شود.



اخلاقی در پاسخ به مباحث مطرح‌شده درباره شرکت‌های اقتصادی وابسته به وزارت دفاع گفت: پس از پذیرش مسئولیت، ابتدا باید وضعیت موجود به‌دقت بررسی و سپس درباره نحوه مدیریت این شرکت‌ها تصمیم‌گیری شود؛ همان‌گونه که پزشک پیش از معاینه بیمار، نسخه‌ای برای او تجویز نمی‌کند.



وزیر پیشنهادی دفاع افزود: تلاش خواهم کرد از ظرفیت‌های اقتصادی موجود برای تأمین اعتبارات مورد نیاز نیروهای مسلح و کمک به دولت استفاده کنم، اما این اقدام باید با حفظ سلامت اقتصادی مجموعه‌ها همراه باشد. در شرکت‌هایی که وزارت دفاع تنها بخشی از سهام آن‌ها را در اختیار دارد، از جمله برخی شرکت‌های پتروشیمی که سهم این وزارتخانه در آن‌ها ۲۰ یا ۳۰ درصد است، لزومی ندارد مدیریت شرکت حتماً در اختیار وزارت دفاع باشد. در چنین مواردی می‌توان مدیریت را به دستگاه تخصصی مربوط واگذار کرد و وزارت دفاع نیز متناسب با میزان سهام خود از سود شرکت بهره‌مند شود.



وی تصریح کرد: پذیرش مدیریت این شرکت‌ها با هدف کمک به دولت انجام شده است، اما سلامت اقتصادی نیروهای مسلح اهمیت بسیار زیادی دارد و نباید نسبت به نگرانی‌های موجود در این حوزه بی‌تفاوت بود.



اخلاقی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ارتقای روحیه جهادی کارکنان وزارت دفاع اظهار کرد: روز گذشته دیداری با آقای طائب داشتیم و توافق‌نامه‌ای برای همکاری متقابل میان وزارت دفاع و سازمان بسیج مستضعفین تنظیم و ارائه شد تا دو مجموعه بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر، روحیه جهادی کارکنان را تقویت کنند.



وی ادامه داد: در این زمینه، موضوع جذب نیروهای جدید و ارتقای نیروهای موجود نیز مورد گفت‌وگو قرار گرفته است تا زمینه لازم برای تقویت روحیه جهادی در مجموعه وزارت دفاع فراهم شود.



وزیر پیشنهادی دفاع با تأکید بر ضرورت توجه به خانواده کارکنان گفت: کارکنان وزارت دفاع گاهی ساعت پنج یا پنج‌ونیم صبح از منزل خارج می‌شوند، ساعت هفت کار خود را آغاز می‌کنند و تا شب درگیر فعالیت هستند. در چنین شرایطی، فرصت کافی برای حضور در کنار خانواده ندارند.



اخلاقی افزود: باید برای همسران و فرزندان کارکنان نیز برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم تا علاوه بر تقویت باورهای اعتقادی و روحیه جهادی، خانواده‌های آنان در برابر جنگ ترکیبی و فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای دشمن از حمایت لازم برخوردار شوند. این اقدامات نباید صرفاً به ارسال پیامک یا فعالیت در فضای مجازی محدود شود، بلکه باید از طریق برنامه‌های مؤثر فرهنگی و اجتماعی، به تقویت فرهنگ جامعه کمک کرد.



آمادگی کامل نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات احتمالی



وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به تقسیم‌بندی برنامه‌های خود به دو بازه زمانی شش‌ماهه و ۲۲ماهه اظهار کرد: برنامه‌ها در دو بخش زمانی تنظیم شده‌اند تا در فرصت باقی‌مانده، اقدامات مورد نظر با زمان‌بندی مشخص دنبال شوند.



وی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با تهدیدات احتمالی گفت: نیروهای مسلح در آمادگی کامل قرار دارند. از شب گذشته به‌طور مستمر اخبار و اطلاعات را دریافت می‌کردیم و به‌محض نزدیک‌شدن هواپیما به مرز، اطلاعات لازم در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. ما از مدت‌ها قبل در آمادگی کامل بوده‌ایم و نیروهای مسلح برای مقابله با رژیم صهیونیستی آماده هستند.



اخلاقی خاطرنشان کرد: اطمینان می‌دهم که فرزندان ملت در نیروهای مسلح برای دفاع از کشور و تعیین تکلیف تهدیدات، حتی برای لحظه‌ای از آمادگی خود غافل نخواهند شد.



وی با اشاره به طبقه‌بندی امنیتی اطلاعات عملیاتی و جزئیات نحوه مقابله با تهدیدات افزود: مسئولیت طراحی عملیات و حفاظت از اطلاعات مربوط به آن بر عهده فرماندهان عملیاتی است و وزارت دفاع نیز در چارچوب وظایف پشتیبانی خود، تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز را بر اساس نیازمندی‌های ابلاغ‌شده تأمین می‌کند.

اخلاقی درباره برنامه‌های توسعه صنایع دفاعی اظهار کرد: در احداث کارخانه‌ها و مراکز تولیدی جدید، نباید صرفاً به محل استقرار فعلی صنایع اکتفا کرد، بلکه باید مجموعه‌ای از ملاحظات، از جمله وجود کوهستان و شرایط مناسب برای ایجاد سازه‌های امن، دسترسی به نیروی انسانی، محرومیت‌زدایی و امکانات استان‌ها را در نظر گرفت.



وی افزود: این برنامه‌ریزی با توجه به دیدگاه‌ها و تدابیر مقام معظم رهبری، دولت و مجلس انجام می‌شود و پس از بررسی‌های لازم، برای تصویب به ستاد کل نیروهای مسلح ارائه خواهد شد.



وزیر پیشنهادی دفاع ادامه داد: هدف آن است که در برنامه‌ریزی بلندمدت صنایع دفاعی، شرایط مناطق مرزی، ظرفیت‌های بومی استان‌ها و ضرورت محرومیت‌زدایی نیز مورد توجه قرار گیرد تا توسعه زیرساخت‌های دفاعی با نیازهای کشور و الزامات امنیتی هماهنگ باشد.



اخلاقی با اشاره به ضرورت تداوم برنامه‌های شهید نصیرزاده، وزیر پیشین دفاع، اظهار کرد: برنامه‌های وزارت دفاع در دولت چهاردهم تدوین شده و به تأیید نمایندگان مجلس رسیده است؛ بنابراین موظفیم این برنامه‌ها را ادامه دهیم.



وی افزود: نمایندگان مجلس با رأی بالای خود به شهید نصیرزاده، زمینه فعالیت ایشان در وزارت دفاع را فراهم کردند و ما نیز وظیفه داشتیم برای تقویت نیروهای مسلح، ارتقای جایگاه وزارت دفاع و پیشبرد برنامه‌های این مجموعه از ایشان حمایت کنیم.



وزیر پیشنهادی دفاع درباره افق زمانی برنامه‌های خود گفت: بخشی از برنامه‌ها در دوره ۲۲ماهه پیش‌رو به پایان می‌رسد و بخش دیگری برای دولت آینده باقی خواهد ماند. بر همین اساس، برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را در نظر گرفته‌ایم.



وی جهش در تولید و تأمین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح متناسب با جنگ‌های آینده، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و ملی، پشتیبانی پایدار و مؤثر از محور مقاومت و رسیدگی به معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح را از مهم‌ترین محورهای برنامه خود برشمرد.



توجه به معیشت کارکنان، بازنشستگان و نخبگان نیروهای مسلح



اخلاقی با تأکید بر ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت بازنشستگان اهمیت زیادی دارد؛ چراکه آنان آینده کارکنان شاغل را شکل می‌دهند و نحوه برخورد با بازنشستگان می‌تواند بر انگیزه و ماندگاری نیروهای متخصص در مجموعه تأثیرگذار باشد.



وی افزود: برای حفظ نخبگان، علاوه بر اقدامات مرتبط با ارتقای توان تخصصی آنان، باید در حوزه‌هایی مانند مسکن، حقوق و سایر حمایت‌های مورد نیاز نیز اقدامات مؤثری انجام شود.



وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای حمایت معیشتی از کارکنان گفت: وزارت دفاع ۳۰۰ میلیون دلار برای تثبیت قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز خانواده‌های تحت پوشش خود هزینه می‌کند و قرار است دولت این منابع را تا پایان سال بازگرداند تا بتوانیم در ماه‌های پیش‌رو نیز با وجود تورم، به تثبیت قیمت این اقلام برای کارکنان و بازنشستگان کمک کنیم.



اخلاقی همچنین درباره محدودیت‌های پوشش بیمه‌ای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح اظهار کرد: برای رفع این مشکلات راهکارهایی داریم که پیش‌تر در سازمان صنایع دفاع، هم برای نیروهای شرکتی و هم برای نیروهای پایور، اجرا کرده‌ام و امیدوارم بتوانم این اقدامات را در سطح وزارت دفاع نیز دنبال کنم.



ارتقای توان موشکی و تقویت بازدارندگی دفاعی کشور



وزیر پیشنهادی دفاع در تشریح برنامه‌های میان‌مدت خود برای ارتقای توان دفاعی کشور گفت: ارتقای مستمر تسلیحات و تجهیزات پیشرفته با تأکید بر سامانه‌های هوشمند از اولویت‌های ماست. در حوزه موشک‌های زمین‌به‌زمین و کروز باید از نظر دقت، قدرت تخریب و برد به سطحی برسیم که بازدارندگی کشور تقویت شود و دشمن حتی در فاصله‌های دور نیز به حمله به ایران فکر نکند.



وی با اشاره به تحولات مربوط به استقرار نیروهای دریایی آمریکا در منطقه افزود: باید توانمندی‌های خود را به‌گونه‌ای ارتقا دهیم که دشمن ناچار شود فاصله خود را از مرزهای کشور بیشتر کند. امروز دشمن می‌داند که از داخل خاک کشور و تا چه بردی می‌توانیم ناوهای آن‌ها را هدف قرار دهیم. پیش‌تر ناوهای خود را در فاصله ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتری مستقر می‌کردند، اما اکنون این فاصله به ۷۰۰ تا ۸۰۰ کیلومتر رسیده است. هدف ما این است که آن‌ها را وادار کنیم ناوهای خود را به فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری منتقل کنند.



اخلاقی تقویت پدافند هوایی را از دیگر محورهای مهم برنامه‌های وزارت دفاع دانست و تأکید کرد: در این حوزه جدی‌تر از برنامه‌های گذشته وارد خواهیم شد.



توسعه انواع پهپادها و پیگیری برنامه‌های فضایی نظامی



وی با اشاره به برنامه‌های وزارت دفاع در حوزه پهپادی اظهار کرد: توسعه انواع پهپادهای پنهان‌کار، دوربرد، انتحاری، شناسایی و تصویربرداری، پهپادهای پدافندی و سامانه‌های مقابله پهپاد با پهپاد، از جمله برنامه‌هایی است که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی ما در دوره پیش‌رو به آن اختصاص خواهد یافت.



وزیر پیشنهادی دفاع درباره برنامه‌های فضایی نظامی نیز گفت: تزریق ماهواره‌های مناسب برای کاربردهای نظامی از دیگر اهداف ماست. ماهواره‌های کشاورزی و غیرنظامی با ماهواره‌های نظامی تفاوت دارند و باید بتوانیم ماهواره‌های نظامی را در داخل کشور بسازیم و پرتاب کنیم. این برنامه از گذشته آغاز شده و آن را ادامه خواهیم داد.



پیش‌بینی پرواز جنگنده سنگین ساخت داخل در سال آینده



اخلاقی با اشاره به برنامه‌های وزارت دفاع در حوزه رزم هوایی اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در این زمینه انجام شده است و امیدواریم سال آینده جنگنده سنگین جمهوری اسلامی ایران به پرواز درآید. مراحل اولیه آزمایش و حرکت این جنگنده در سال جاری دنبال می‌شود و پرواز آن برای سال آینده پیش‌بینی شده است.



وی توسعه شناورهای سرنشین‌دار و بدون سرنشین در سطح و زیر آب و تقویت توانمندی‌های مخابراتی زیر دریا را از دیگر برنامه‌های حوزه رزم دریایی برشمرد.



وزیر پیشنهادی دفاع افزود: حوزه‌های جنگ الکترونیک، ارتباطات، اطلاعات، رادار و فناوری‌های نوین زیستی و شناختی نیز در برنامه‌های وزارت دفاع قرار دارند.



تأمین امنیت غذایی نیروهای مسلح و توسعه تولیدات غیرنظامی



اخلاقی با اشاره به اهمیت امنیت غذایی نیروهای مسلح اظهار کرد: در این حوزه باید به سمت تولید غذاهای کم‌حجم و پرانرژی حرکت کنیم تا نیروها بتوانند در شرایط عملیاتی به‌راحتی از آن استفاده کنند.



وی با تأکید بر اینکه فعالیت‌های وزارت دفاع تنها به تأمین نیازهای نیروهای مسلح محدود نمی‌شود، گفت: این وزارتخانه در حوزه‌هایی مانند تولید تجهیزات صنعتی و پشتیبانی از بخش نفت و گاز نیز فعالیت دارد.

وزیر پیشنهادی دفاع افزود: وزارت دفاع در زمینه تولید تجهیزات و کالاهایی که پیش‌تر از خارج وارد می‌شدند، ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کرده است و این مسیر را ادامه خواهیم داد.



بازسازی زیرساخت‌های تولیدی و حمایت از نقش‌آفرینی بسیج مردمی



اخلاقی بازسازی زیرساخت‌های تولیدی بر مبنای آمایش استقرار و پدافند غیرعامل، افزایش پشتیبانی از نقش‌آفرینی بسیج مردمی در عرصه‌های گوناگون و بازآفرینی ساختار وزارت دفاع متناسب با نیازهای آینده را از دیگر محورهای برنامه‌های خود عنوان کرد.



وی تصریح کرد: وزارت دفاع در حوزه مدیریت بسیج برنامه‌ای برای ورود مستقیم ندارد، اما در زمینه پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های این مجموعه اقدام خواهد کرد.



وزیر پیشنهادی دفاع، دستیابی مستمر به فناوری‌های بدیع و نوظهور، مولدسازی اراضی و املاک مازاد، تأمین منابع پایدار، تخصیص بهینه منابع متناسب با اولویت‌های جنگ، تقویت تعاملات دفاعی با کشورهای هدف و توسعه صادرات دفاعی را از دیگر برنامه‌های خود برشمرد.



اخلاقی ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، مشارکت‌های دفاعی ملی در طرح‌های پیشران، ارتقای بهره‌وری سازمان‌های صنعتی و خدماتی وزارت دفاع و تأمین مسکن نیروهای مسلح را نیز از دیگر محورهای برنامه خود دانست.

وزیر پیشنهادی دفاع در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به الزامات اجرای برنامه‌های ارائه‌شده اظهار کرد: اجرای موفق این برنامه‌ها به دو عامل اساسی نیاز دارد؛ نخست، ایجاد فضای تعامل مؤثر میان وزارت دفاع و ارکان نظام، به‌ویژه دولت و نیروهای مسلح، و دوم، پشتیبانی دولت و مجلس از طریق قوانین و بودجه‌های سالانه در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت.



وی افزود: در شرایط کنونی، انسجام ملی یکی از عوامل اصلی اقتدار کشور است و انتظار داریم در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه در حوزه تقویت بنیه دفاعی و بهبود معیشت کارکنان، بازنشستگان نیروهای مسلح و رزمندگان، حمایت‌های لازم صورت گیرد.



اخلاقی در پایان تأکید کرد: در صورت اعتماد نمایندگان و سپردن این مسئولیت خطیر به من، با تمام توان و با به‌کارگیری تجربه ۴۲ سال فعالیت در عرصه پشتیبانی دفاعی، برای حفظ امنیت و اقتدار ایران اسلامی و پیروزی جبهه حق در میدان خدمت و جهاد دفاعی تلاش خواهم کرد.