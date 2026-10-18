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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

بررسی واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت

بررسی واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی در دولت

سخنگوی دولت گفت: در گفتگو با رئیس‌جمهور، موضوع چگونگی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی توانمند، با حفظ مالکیت دولت، بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در سی هفتمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: ایران در سخت‌ترین جنگ هویتی صدسال گذشته قرار گرفته است و فعالان بخش خصوصی همپای مردم برای شکستن محاصره تلاش می‌کنند. اگر امروز شاهد کمبود کالا نیستیم، بی‌تردید این وضعیت را مدیون تلاش‌های بخش خصوصی هستیم.

او افزود: رئیس‌جمهور بارها بر گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی و تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کرده است. دولت سال‌هاست تمایل دارد اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، اما موانع متعددی در این مسیر وجود داشته است.

مهاجرانی ادامه داد: در گفتگو با رئیس‌جمهور، موضوع چگونگی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی توانمند، با حفظ مالکیت دولت، بررسی شده است. بخش خصوصی از دانش و تجربه لازم برخوردار است و دولت نیز تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موجود به کار می‌گیرد.

سخنگوی دولت با تأکید بر آگاهی دولت از مشکلات فعالان اقتصادی گفت: دولت معتقد است با همکاری و همراهی بخش خصوصی می‌توان از شرایط خاص کنونی عبور کرد.
تلاش ما این است که هیچ تصمیمی بدون همراهی و مشارکت صاحبان بخش خصوصی اتخاذ نشود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که ایران نیز مانند سایر بزنگاه‌های تاریخی، از این دوره دشوار عبور کند.

کد مطلب 6981325
سمیه رسولی

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