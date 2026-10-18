به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در سی هفتمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به شرایط دشوار کشور گفت: ایران در سخت‌ترین جنگ هویتی صدسال گذشته قرار گرفته است و فعالان بخش خصوصی همپای مردم برای شکستن محاصره تلاش می‌کنند. اگر امروز شاهد کمبود کالا نیستیم، بی‌تردید این وضعیت را مدیون تلاش‌های بخش خصوصی هستیم.

او افزود: رئیس‌جمهور بارها بر گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی و تبدیل تهدیدها به فرصت تأکید کرده است. دولت سال‌هاست تمایل دارد اقتصاد را به بخش خصوصی واگذار کند، اما موانع متعددی در این مسیر وجود داشته است.

مهاجرانی ادامه داد: در گفتگو با رئیس‌جمهور، موضوع چگونگی واگذاری مدیریت به بخش خصوصی توانمند، با حفظ مالکیت دولت، بررسی شده است. بخش خصوصی از دانش و تجربه لازم برخوردار است و دولت نیز تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات موجود به کار می‌گیرد.

سخنگوی دولت با تأکید بر آگاهی دولت از مشکلات فعالان اقتصادی گفت: دولت معتقد است با همکاری و همراهی بخش خصوصی می‌توان از شرایط خاص کنونی عبور کرد.

تلاش ما این است که هیچ تصمیمی بدون همراهی و مشارکت صاحبان بخش خصوصی اتخاذ نشود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که ایران نیز مانند سایر بزنگاه‌های تاریخی، از این دوره دشوار عبور کند.