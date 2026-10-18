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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸

فرماندار بهاباد: پرستاران ستون‌های اصلی نظام سلامت هستند

فرماندار بهاباد: پرستاران ستون‌های اصلی نظام سلامت هستند

یزد- فرماندار بهاباد با تأکید بر نقش حیاتی پرستاران در حفظ سلامت جامعه گفت: پرستاران با صبر، ایثار و فداکاری فراتر از وظایف شغلی خود در مسیر آرامش بیماران و ارتقای سلامت مردم گام برمی‌دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح یکشنبه به مناسبت بزرگداشت پرستاران به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) در جمع پرستاران با تبریک این مناسبت اظهار کرد: پرستاران و کادر درمان ستون‌های اصلی نظام سلامت هستند و خدمات آنان در مدیریت بحران‌های پزشکی و ارتقای سلامت مردم نقشی اساسی دارد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) به‌عنوان الگویی از صبر، شجاعت و خدمت به انسانیت افزود: پرستاران نیز با الهام از سیره و فضائل اخلاقی ایشان، در مواجهه با سختی‌ها و مراقبت از بیماران، صبوری و ایثار را به نمایش می‌گذارند.

فرماندار بهاباد با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر پرستاری بیان کرد: پرستاران قهرمانان بی‌صدای جامعه و نگهبانان سلامت مردم هستند که با فداکاری خود، امید را در دل بیماران زنده نگه می‌دارند.

باقری تأکید کرد: مدیریت و مسئولان شهرستان قدردان خدمات کادر درمان هستند و حمایت از این قشر متخصص و فداکار باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6981334

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