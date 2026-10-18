به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقری صبح یکشنبه به مناسبت بزرگداشت پرستاران به مناسبت ولادت حضرت زینب(س) در جمع پرستاران با تبریک این مناسبت اظهار کرد: پرستاران و کادر درمان ستون‌های اصلی نظام سلامت هستند و خدمات آنان در مدیریت بحران‌های پزشکی و ارتقای سلامت مردم نقشی اساسی دارد.

وی با اشاره به جایگاه حضرت زینب(س) به‌عنوان الگویی از صبر، شجاعت و خدمت به انسانیت افزود: پرستاران نیز با الهام از سیره و فضائل اخلاقی ایشان، در مواجهه با سختی‌ها و مراقبت از بیماران، صبوری و ایثار را به نمایش می‌گذارند.

فرماندار بهاباد با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر پرستاری بیان کرد: پرستاران قهرمانان بی‌صدای جامعه و نگهبانان سلامت مردم هستند که با فداکاری خود، امید را در دل بیماران زنده نگه می‌دارند.

باقری تأکید کرد: مدیریت و مسئولان شهرستان قدردان خدمات کادر درمان هستند و حمایت از این قشر متخصص و فداکار باید همواره مورد توجه قرار گیرد.