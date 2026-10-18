  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

اجرای «شهر پلاس» ویژه خانواده های دارای فرزند خاص

اجرای «شهر پلاس» ویژه خانواده های دارای فرزند خاص

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از برگزاری برنامه «شهر پلاس» با هدف تقویت حضور اجتماعی خانواده‌های نابینا و کم‌بینا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی با اشاره به اهداف اجرای برنامه «بازی‌شهر» اظهار کرد: بازی‌شهر یکی از ابزارهای ارتباطی ما با خانواده‌هاست که در قالب یک شهربازی سیار و با استفاده از بازی‌های خانوادگی، تلاش می‌کند زمینه تقویت ارتباط میان خانواده‌ها، افزایش حس تعلق به شهر و توسعه عاملیت اجتماعی آن‌ها را فراهم کند.

وی افزود: در این مسیر، ضروری بود امکان تجربه حضور مؤثر در فضای شهری برای خانواده‌هایی که برخی از اعضای آن‌ها با معلولیت یا محدودیت‌هایی مواجه هستند نیز فراهم شود تا بتوانیم این فرصت را برای همه خانواده‌ها، با شرایط و ویژگی‌های متفاوت ایجاد کنیم؛ لذا بازی‌ها متناسب با نیازهای خانواده‌هایی که برخی از اعضای آن‌ها دارای یک نوع معلولیت هستند، مناسب‌سازی شد تا امکان مشارکت و تجربه بازی‌های خانوادگی برای آن‌ها نیز فراهم شود.

اردبیلی تصریح کرد:این برنامه با همکاری انجمن نابینایان با انتخاب و مناسب‌سازی بازی‌ها تحت نظر متخصصان این حوزه طراحی و در نهایت، مجموعه‌ای از بازی‌ها در قالب یک سناریوی مشخص برای این خانواده‌ها در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه حدود ۳۰۰ نفر از اعضای خانواده‌های نابینا و کم‌بینا در قالب ۱۰۰ خانواده حضور داشتند و فرصت تعامل و تجربه فعالیت‌های خانوادگی برای آن‌ها فراهم شد.

اردبیلی با تأکید بر اهمیت تداوم این ارتباط اظهار کرد: تلاش می‌کنیم ارتباط شکل‌گرفته با این خانواده‌ها را حفظ کنیم و زمینه تجربه و توسعه عاملیت اجتماعی آن‌ها را در فضای شهری فراهم آوریم. همچنین درصدد هستیم این الگو را برای خانواده‌های دارای افراد با سایر معلولیت‌ها نیز طراحی و اجرا کنیم تا امکان مشارکت اجتماعی برای طیف گسترده‌تری از خانواده‌ها فراهم شود.

اجرای «شهر پلاس» ویژه خانواده های دارای فرزند خاص

کد مطلب 6981335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها