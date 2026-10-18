اجرای «شهر پلاس» ویژه خانواده های دارای فرزند خاص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، مریم اردبیلی با اشاره به اهداف اجرای برنامه «بازی‌شهر» اظهار کرد: بازی‌شهر یکی از ابزارهای ارتباطی ما با خانواده‌هاست که در قالب یک شهربازی سیار و با استفاده از بازی‌های خانوادگی، تلاش می‌کند زمینه تقویت ارتباط میان خانواده‌ها، افزایش حس تعلق به شهر و توسعه عاملیت اجتماعی آن‌ها را فراهم کند.

وی افزود: در این مسیر، ضروری بود امکان تجربه حضور مؤثر در فضای شهری برای خانواده‌هایی که برخی از اعضای آن‌ها با معلولیت یا محدودیت‌هایی مواجه هستند نیز فراهم شود تا بتوانیم این فرصت را برای همه خانواده‌ها، با شرایط و ویژگی‌های متفاوت ایجاد کنیم؛ لذا بازی‌ها متناسب با نیازهای خانواده‌هایی که برخی از اعضای آن‌ها دارای یک نوع معلولیت هستند، مناسب‌سازی شد تا امکان مشارکت و تجربه بازی‌های خانوادگی برای آن‌ها نیز فراهم شود.

اردبیلی تصریح کرد:این برنامه با همکاری انجمن نابینایان با انتخاب و مناسب‌سازی بازی‌ها تحت نظر متخصصان این حوزه طراحی و در نهایت، مجموعه‌ای از بازی‌ها در قالب یک سناریوی مشخص برای این خانواده‌ها در نظر گرفته شد.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه حدود ۳۰۰ نفر از اعضای خانواده‌های نابینا و کم‌بینا در قالب ۱۰۰ خانواده حضور داشتند و فرصت تعامل و تجربه فعالیت‌های خانوادگی برای آن‌ها فراهم شد.

اردبیلی با تأکید بر اهمیت تداوم این ارتباط اظهار کرد: تلاش می‌کنیم ارتباط شکل‌گرفته با این خانواده‌ها را حفظ کنیم و زمینه تجربه و توسعه عاملیت اجتماعی آن‌ها را در فضای شهری فراهم آوریم. همچنین درصدد هستیم این الگو را برای خانواده‌های دارای افراد با سایر معلولیت‌ها نیز طراحی و اجرا کنیم تا امکان مشارکت اجتماعی برای طیف گسترده‌تری از خانواده‌ها فراهم شود.