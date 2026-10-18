به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی آقا یوسف وند اظهار کرد: قاچاقچیان قصد داشتند با استفاده از پوشش حمل لوله‌های فلزی آب، مأموران انتظامی را فریب دهند.

وی اضافه کرد: مأموران انتظامی ایست بازرسی شهید چغازردی شهرستان میناب هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یک دستگاه خودروی نیسان که در پوشش حمل لوله‌های فلزی آب در حال تردد بود، مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از این خودرو، سه هزار و یکصد لیتر سوخت قاچاق از نوع بنزین کشف کردند.

سرهنگ یوسف‌وند خاطرنشان کرد: در این رابطه، متهم و خودرو توقیفی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

وی با تأکید بر تداوم برخورد پلیس با قاچاق سوخت بیان کرد: مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد با عوامل انتقال غیرقانونی سوخت، با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی و جلوگیری از هدررفت منابع کشور، در دستور کار مأموران انتظامی قرار دارد.