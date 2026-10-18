تغییر کاربری بوستان ولایت بدون مجوز شورا ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره تبدیل بوستان ولایت به مرکز علم و فناوری شهرداری تهران اظهار کرد: اخباری شنیده‌ام مبنی بر اینکه قرار است بوستان ولایت به مرکز علم و فناوری شهرداری تهران تبدیل شود. اگر طرحی برای بوستان‌های شهر وجود دارد، باید به شورا ارائه شود و نباید مانند برخی طرح‌های قبلی، تماشاگر انحرافات باشیم.

وی با اشاره به طرح‌های مطرح ‌شده راجع به سازمان فناوری‌های نوین افزود: این اقدامات با تاکیداتی که رهبر شهید ما درباره بوستان ولایت داشتند، مغایرت دارد.

تشکری هاشمی با تأکید بر ضرورت حفظ کاربری بوستان ها خصوصا بوستان ولایت تصریح کرد: پیش از این نیز مطرح شده بود که این بوستان نباید هیچ کاربری دیگری جز بوستان داشته باشد و تحت هیچ عنوانی نباید بدون مجوز شورا درباره آن اقدامی صورت پذیرد