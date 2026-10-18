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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

تغییر کاربری بوستان ولایت بدون مجوز شورا ممنوع است

تغییر کاربری بوستان ولایت بدون مجوز شورا ممنوع است

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با تأکید بر ممنوعیت تغییر کاربری بوستان ولایت بدون مجوز شورا، خواستار ارائه هرگونه طرح درباره این بوستان به شورای شهر تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، با اشاره به اخبار منتشرشده درباره تبدیل بوستان ولایت به مرکز علم و فناوری شهرداری تهران اظهار کرد: اخباری شنیده‌ام مبنی بر اینکه قرار است بوستان ولایت به مرکز علم و فناوری شهرداری تهران تبدیل شود. اگر طرحی برای بوستان‌های شهر وجود دارد، باید به شورا ارائه شود و نباید مانند برخی طرح‌های قبلی، تماشاگر انحرافات باشیم.

وی با اشاره به طرح‌های مطرح ‌شده راجع به سازمان فناوری‌های نوین افزود: این اقدامات با تاکیداتی که رهبر شهید ما درباره بوستان ولایت داشتند، مغایرت دارد.

تشکری هاشمی با تأکید بر ضرورت حفظ کاربری بوستان ها خصوصا بوستان ولایت تصریح کرد: پیش از این نیز مطرح شده بود که این بوستان نباید هیچ کاربری دیگری جز بوستان داشته باشد و تحت هیچ عنوانی نباید بدون مجوز شورا درباره آن اقدامی صورت پذیرد

کد مطلب 6981339
محدثه رمضانعلی

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