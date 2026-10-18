نقدعلی: برنامه وزیر پیشنهادی دفاع باید متناسب با شرایط جنگی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) مجلس و در مخالفت با مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اظهار کرد: مخالفتی که در این جایگاه مطرح می‌کنم، به معنای نادیده گرفتن ویژگی‌های مثبت شخصیتی وزیر پیشنهادی نیست، بلکه انتقادات من ناظر بر سوابق مدیریتی و برنامه‌های ارائه‌شده از سوی ایشان است و تلاش دارم با دقت، نکاتی را درباره عملکرد مدیریتی و محتوای برنامه‌های وی بیان کنم.



وی با انتقاد از تأخیر دولت در معرفی وزرای دفاع و اطلاعات، گفت: این تأخیر در دولت‌ها رکورد جدیدی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که وزارت دفاع به مدت هشت ماه بدون وزیر مانده و تاکنون نیز وزیر اطلاعات معرفی نشده است. ما از دولت محترم بابت این تأخیر گلایه داریم؛ چراکه وزارت دفاع یکی از ارکان اصلی دفاعی کشور است و انتخاب سکاندار این وزارتخانه باید با بررسی دقیق سوابق و برنامه‌های فرد پیشنهادی صورت بگیرد.



نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حدود ۲۰ سال سابقه فعالیت وزیر پیشنهادی در وزارت دفاع، تصریح کرد: در بررسی سوابق و عملکرد ایشان، چه از نظر شاخص‌های کمی و چه از نظر شاخص‌های کیفی، توسعه قابل‌توجهی مشاهده نکردم.



نقدعلی افزود: اگر تلاش‌های سایر بخش‌های وزارت دفاع و نیروهای مسلح وجود نداشت، مشخص نبود که در دوران دفاع ۱۲روزه و جنگ و دفاع سوم، شرایط کشور به چه سمتی پیش می‌رفت.



وی در ادامه، درباره میزان تسلط وزیر پیشنهادی بر برخی حوزه‌های تخصصی و نحوه حضور و عملکرد وی در جلسات بررسی برنامه‌ها انتقاداتی مطرح کرد و گفت: در برخی حوزه‌ها، ایشان انجام کار را به همکارانی که قرار است با وی همکاری کنند، ارجاع می‌داد. همچنین در جلسه نخست، مطالبی از سوی همکاران ایشان نوشته می‌شد که پس از تذکر، خود وزیر پیشنهادی قلم را به دست گرفت.



این نماینده مجلس با انتقاد از آنچه کم‌تحرکی و کم‌حضوری وزیر پیشنهادی در حوزه مسئولیت خود عنوان کرد، اظهار داشت: در شرایطی که کشور به کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی، به‌ویژه در وضعیت جنگی، نیاز دارد، لازم است این موضوع با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.



نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس با اشاره به برخی مسئولیت‌های پیشین وزیر پیشنهادی دفاع بیان کرد: در دوران مسئولیت ایشان، برخی موضوعات کلیدی بلاتکلیف باقی ماند. سخنانی که از امام شهید درباره شهید تهرانی‌مقدم نقل شده است، مبنی بر اینکه ایشان هر وعده‌ای دادند، به آن عمل کردند، در این زمینه قابل تأمل است. من جزئیات این موضوع را در جلسات خصوصی‌تر مطرح کرده‌ام.



نقدعلی همچنین با اشاره به برخی ویژگی‌های شخصی و سبک زندگی وزیر پیشنهادی گفت: این موارد نیز با توجه به انتظاراتی که از کار جهادی، بی‌رغبتی به دنیا و ویژگی‌های لازم برای یک مجاهد فی‌سبیل‌الله وجود دارد، قابل بررسی و تذکر است.



وی با تأکید بر اینکه حضور در دوران دفاع مقدس به‌خودی‌خود امتیازی مثبت به شمار می‌رود، افزود: حضور در جبهه‌های دفاع مقدس ارزشمند است، اما در کنار این سابقه باید عملکرد و سوابق بعدی افراد را نیز مورد توجه قرار داد.



نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود پیشکسوتان شریف جهاد و شهادت در میان نیروهای نظامی کشور، این پرسش مطرح است که چرا رئیس‌جمهور از گزینه‌های دیگر عبور کرده و این فرد را برای تصدی وزارت دفاع انتخاب کرده است.



نقدعلی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از محتوای برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی دفاع، اظهار کرد: برنامه ایشان را مطالعه کردم و این پرسش را مطرح می‌کنم که اگر یک حاکمیت لائیک قصد تدوین برنامه‌ای را داشت، چه تفاوتی میان برنامه آن حاکمیت و برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی وجود داشت؟



وی تصریح کرد: در برنامه ارائه‌شده، حتی یک آیه از قرآن کریم درباره جهاد و دفاع به‌عنوان مبنای کار قرار نگرفته است؛ در حالی که آیات قرآن می‌توانند مبنای تدوین یک دکترین دفاعی و جهادی باشند.



نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تناسب برنامه‌های وزارت دفاع با شرایط کنونی کشور، خواستار توجه جدی‌تر به ابعاد جهادی و مبانی دفاعی در تدوین برنامه‌های این وزارتخانه شد.



نقدعلی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه‌ای متناسب با شرایط کنونی کشور اظهار کرد: وزیر پیشنهادی دفاع باید برنامه‌ای متناسب با دوران جنگ به مجلس ارائه می‌کرد، اما آنچه در برنامه ایشان مشاهده می‌شود، تفاوت محسوسی با برنامه‌هایی ندارد که در دوران صلح تدوین شده‌اند.



انتقاد از نبود راهکارهای اجرایی برای ارتقای معیشت نیروهای مسلح



وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده در صفحه ۵۵ برنامه وزیر پیشنهادی دفاع در حوزه امنیت غذایی گفت: در این بخش، موضوعاتی از جمله توسعه زیرساخت‌های تولید و استفاده از نژادهای برتر دام و طیور و آبزیان مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که اگرچه بخشی از موضوع امنیت غذایی به وزارت دفاع مربوط می‌شود، انتظار می‌رفت برنامه ارائه‌شده به مجلس با شرایط جنگی کشور تناسب بیشتری داشته باشد.



نقدعلی در ادامه با اشاره به بخش مربوط به حقوق نیروهای مسلح در برنامه وزیر پیشنهادی تصریح کرد: در این برنامه صرفاً به ارتقای حقوق نیروهای مسلح اشاره شده است، اما شرایط کنونی ایجاب می‌کند راهکارهای اجرایی، مشخص و قابل تحقق برای بهبود وضعیت حقوقی و معیشتی این نیروها ارائه شود.



نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: نیروهای سپاه و ارتش با فیش‌های حقوقی ناچیزی مواجه هستند که واقعاً از بیان میزان دریافتی آنان احساس شرمندگی می‌کنیم. چند روز پیش، به همراه ۴۰ نفر از نمایندگان، در قم نشستی برگزار کردیم و در آن دست‌کم سه راهکار اجرایی برای افزایش حقوق این نیروها مورد بررسی قرار گرفت.



وی ادامه داد: با این حال، در برنامه وزیر پیشنهادی دفاع صرفاً به‌صورت کلی به ارتقای معیشت اشاره شده است و مشخص نیست این هدف چگونه و از چه منبعی تأمین خواهد شد. همچنین در برنامه ارائه‌شده، راهکار مشخصی برای تأمین مسکن نیروهای مسلح در نظر گرفته نشده است.



نقدعلی با انتقاد از نبود اشاره به تنگه هرمز در برنامه وزیر پیشنهادی دفاع اظهار کرد: در این برنامه حتی نامی از تنگه هرمز نیامده است؛ تنگه‌ای که اخیراً در پیام مقام معظم رهبری از آن با عنوان «تنگه پرخیر و برکت هرمز» یاد شده است.



وی خطاب به وزیر پیشنهادی دفاع گفت: شما قرار است مسئولیت وزارت دفاع را بر عهده بگیرید و از دستاوردها و سرمایه‌های کشور در دفاع مقدس سوم صیانت کنید. بنابراین، چگونه برنامه‌ای تدوین شده است که حتی یک کلمه درباره تنگه هرمز در آن وجود ندارد؟ انتظار می‌رفت برنامه شما سرشار از راهکارهایی برای حفظ و تقویت دستاوردهای دفاعی کشور باشد، اما چنین مواردی در آن دیده نمی‌شود.



این نماینده مجلس تصریح کرد: این برنامه به‌گونه‌ای نیست که بتواند کشور را در مسیر دفاع مقدس سوم به‌خوبی پیش ببرد. حتی اگر مجلس به ایشان رأی اعتماد بدهد، سوابق فردی و مدیریتی وی را با دقت و حساسیت نظارتی دنبال خواهیم کرد و انتظار داریم بسیاری از رویه‌های گذشته اصلاح شود.



نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه، با اشاره به بند ۱۷ صفحه ۲۳ برنامه وزیر پیشنهادی دفاع درباره ایجاد محیطی جذاب برای نخبگان گفت: در دوران مسئولیت ایشان، شاهد تعطیلی بسیاری از پژوهشکده‌های هوافضا بوده‌ایم و موضوع به‌کارگیری نیروهای حزب‌اللهی نیز در سوابق گذشته ایشان با انتقاداتی همراه بوده است.



نقدعلی همچنین با انتقاد از برخی موارد درج‌شده در صفحه ۵۱ برنامه پیشنهادی، از جمله برنامه‌ریزی برای بازدید هیئت‌رئیسه مجلس از برنامه‌ها، اظهار کرد: آیا درج چنین مواردی در یک برنامه کلان برای وزارت دفاع، متناسب با ماهیت و سطح این برنامه است؟ همچنین برنامه‌ریزی برای جلوگیری از استیضاح و سؤال از وزیر چه جایگاهی در یک برنامه راهبردی دارد؟



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف آمریکا و برخی کشورهای اروپایی گفت: امروز شاهد حضور جمعیت‌های میلیونی در شهرهایی مانند واشنگتن، فیلادلفیا، نیویورک، شیکاگو، بوستون و سن‌دیگو در مخالفت با ترامپ هستیم. این تحولات چه معنایی دارد؟ ما باید ظرفیت‌ها و شرایط موجود را به‌درستی مورد توجه قرار دهیم.



نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگر قرار بود برنامه وزیر پیشنهادی دفاع متناسب با شرایط دفاع مقدس سوم تدوین شود، باید فصل کاملی به این موضوع اختصاص می‌یافت، اما در برنامه ارائه‌شده حتی یک کلمه نیز درباره دفاع مقدس سوم مشاهده نکردم.



درخواست نقدعلی برای فراهم شدن امکان حضور مجازی حجت‌الاسلام رسایی در جلسات مجلس



نقدعلی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به غیبت حجت‌الاسلام حمید رسایی در جلسه مجلس اظهار کرد: یکی از همکاران ما در زندان به سر می‌برد و هیئت‌رئیسه مجلس باید مطابق آیین‌نامه، امکان حضور مجازی وی در جلسه امروز را فراهم می‌کرد.



وی خاطرنشان کرد: حفظ شأن مجلس شورای اسلامی و صیانت از حقوق نمایندگی از وظایف هیئت‌رئیسه است؛ از این رو درخواست دارم اقدامات لازم برای فراهم شدن امکان حضور مجازی حجت‌الاسلام رسایی در جلسات مجلس انجام شود.