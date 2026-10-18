به گزارش خبرنگار مهر، بابک نجفیان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات مصوبات عمرانی بیست‌ودومین سفر استانی دولت اظهار کرد: از مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای پروژه‌های عمرانی آذربایجان‌شرقی، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مأموریتی وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که معادل ۶۰ درصد کل اعتبارات این بخش از مصوبات سفر است.

وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها افزود: اعتبارات مورد نیاز ۱۶ مصوبه حوزه راه و شهرسازی از محل منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و اعتبارات استانی تأمین خواهد شد و اجرای این مصوبات برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برنامه‌ریزی شده است.

توسعه آزادراه‌ها و خطوط ریلی در اولویت

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی و ریلی استان را از محورهای اصلی این مصوبات برشمرد و گفت: پروژه‌های آزادراهی تبریز ـ بازرگان، زنجان ـ تبریز، تبریز ـ ارومیه و مراغه ـ هشترود، در کنار خط‌آهن میانه ـ تبریز، از جمله طرح‌هایی هستند که در چارچوب برنامه‌های عمرانی پیش‌بینی شده‌اند.

نجفیان با اشاره به دیگر پروژه‌های تعریف‌شده در این بخش بیان کرد: تکمیل و بهره‌برداری از ۶۰ کیلومتر مسیر اصلی جلفا ـ کلاله، تکمیل قطعات باقی‌مانده آزادراه‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح و بهسازی ۲۰۰ کیلومتر از مسیر رفت‌وبرگشت آزادراه زنجان ـ تبریز نیز در برنامه اجرایی قرار دارد.

وی رفع نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی راه‌های شریانی و غیرشریانی آذربایجان‌شرقی را از دیگر محورهای مورد توجه در این مصوبات عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود وضعیت راه‌های استان و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دنبال می‌شود.

تأمین اعتبار خط‌آهن خاوران-چشمه‌ثریا خارج از مصوبات سفر

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی همچنین درباره وضعیت تأمین اعتبار خط‌آهن خاوران ـ تبریز ـ چشمه‌ثریا گفت: این طرح کلان ریلی خارج از اعتبارات مصوب سفر استانی دولت پیگیری می‌شود و تأمین منابع مالی آن به‌صورت جداگانه در دستور کار قرار دارد.

بر اساس اعلام نجفیان، اعتبارات مصوب حوزه راه و شهرسازی در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برای اجرای ۱۶ مصوبه اختصاص می‌یابد و طرح‌های ریلی و آزادراهی، بهسازی مسیرهای ارتباطی و رفع نقاط حادثه‌خیز از مهم‌ترین محورهای این برنامه به شمار می‌روند.