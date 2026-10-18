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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۵

۳۰همت از اعتبارات سفر دولت به راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی اختصاص یافت

۳۰همت از اعتبارات سفر دولت به راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی اختصاص یافت

تبریز- مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به ۱۶ پروژه حوزه راه و حمل‌ونقل استان در قالب مصوبات سفر استانی دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک نجفیان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات مصوبات عمرانی بیست‌ودومین سفر استانی دولت اظهار کرد: از مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای پروژه‌های عمرانی آذربایجان‌شرقی، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حوزه مأموریتی وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که معادل ۶۰ درصد کل اعتبارات این بخش از مصوبات سفر است.

وی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها افزود: اعتبارات مورد نیاز ۱۶ مصوبه حوزه راه و شهرسازی از محل منابع سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و اعتبارات استانی تأمین خواهد شد و اجرای این مصوبات برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برنامه‌ریزی شده است.

توسعه آزادراه‌ها و خطوط ریلی در اولویت

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی، تکمیل و توسعه شبکه آزادراهی و ریلی استان را از محورهای اصلی این مصوبات برشمرد و گفت: پروژه‌های آزادراهی تبریز ـ بازرگان، زنجان ـ تبریز، تبریز ـ ارومیه و مراغه ـ هشترود، در کنار خط‌آهن میانه ـ تبریز، از جمله طرح‌هایی هستند که در چارچوب برنامه‌های عمرانی پیش‌بینی شده‌اند.

نجفیان با اشاره به دیگر پروژه‌های تعریف‌شده در این بخش بیان کرد: تکمیل و بهره‌برداری از ۶۰ کیلومتر مسیر اصلی جلفا ـ کلاله، تکمیل قطعات باقی‌مانده آزادراه‌ها و تقاطع‌های غیرهمسطح و بهسازی ۲۰۰ کیلومتر از مسیر رفت‌وبرگشت آزادراه زنجان ـ تبریز نیز در برنامه اجرایی قرار دارد.

وی رفع نقاط حادثه‌خیز و ارتقای ایمنی راه‌های شریانی و غیرشریانی آذربایجان‌شرقی را از دیگر محورهای مورد توجه در این مصوبات عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح‌ها با هدف بهبود وضعیت راه‌های استان و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی دنبال می‌شود.

تأمین اعتبار خط‌آهن خاوران-چشمه‌ثریا خارج از مصوبات سفر

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی همچنین درباره وضعیت تأمین اعتبار خط‌آهن خاوران ـ تبریز ـ چشمه‌ثریا گفت: این طرح کلان ریلی خارج از اعتبارات مصوب سفر استانی دولت پیگیری می‌شود و تأمین منابع مالی آن به‌صورت جداگانه در دستور کار قرار دارد.

بر اساس اعلام نجفیان، اعتبارات مصوب حوزه راه و شهرسازی در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ برای اجرای ۱۶ مصوبه اختصاص می‌یابد و طرح‌های ریلی و آزادراهی، بهسازی مسیرهای ارتباطی و رفع نقاط حادثه‌خیز از مهم‌ترین محورهای این برنامه به شمار می‌روند.

کد مطلب 6981343

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