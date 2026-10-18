به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با دوازدهمین سالگرد ارتحال آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی(ره)، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، علمی و مذهبی با هدف بزرگداشت یاد و سیره علمی، اخلاقی و سیاسی این عالم فقید در دانشگاه امام صادق(ع) و دیگر اماکن برگزار می‌شود.

از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت می‌توان به برگزاری کنگره بین‌المللی «فقیه سیاستمدار»، مراسم دعای ندبه و قرائت فاتحه بر مزار آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره)، مراسم بزرگداشت در پردیس خواهران و مسجد دانشگاه و ویژه‌برنامه هیئت میثاق با شهدا اشاره کرد.

براساس برنامه اعلام‌شده، ویژه‌برنامه هیئت میثاق با شهدا سه‌شنبه ۲۸ مهرماه، ساعت ۲۰ در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) برگزار می‌شود. همچنین مراسم بزرگداشت آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره) دوشنبه ۲۷ مهرماه، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در پردیس خواهران و مراسم دیگری چهارشنبه ۲۹ مهرماه، پس از نماز ظهر و عصر در مسجد دانشگاه برگزار خواهد شد.

مراسم دعای ندبه و قرائت فاتحه بر مزار آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره) نیز برای جمعه اول آبان‌ماه، ساعت ۷ صبح در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برنامه‌ریزی شده است.

همچنین کنگره بین‌المللی «فقیه سیاستمدار» دوشنبه ۴ آبان‌ماه در تالار مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره) دانشگاه امام صادق(ع) برگزار خواهد شد.

از دیگر برنامه‌های این هفته می‌توان به برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی «اخلاق مهدوی» با محوریت کتاب «اخلاق عملی» در مجتمع آموزشی امام صادق(ع) و برپایی نمایشگاه کتاب و رونمایی از آثار جدید مرتبط با سیره آیت‌الله مهدوی‌کنی(ره) اشاره کرد.