نحوه دریافت خسارت از بیمه بدنه سینا؛ از تصادف تا تسویه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نحوه دریافت خسارت از بیمه بدنه سینا شامل اعلام حادثه، تشکیل پرونده، بازدید کارشناس، تعیین مبلغ خسارت و تسویه آن است. اگر خودروی شما تصادف کرده یا در حادثه‌ای آسیب دیده است، باید حداکثر ظرف ۵ روز کاری از زمان حادثه، خسارت را به شرکت بیمه اعلام کنید. برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، بهتر است پیش از تعمیر خودرو، مدارک حادثه را آماده کنید و هماهنگی لازم را با مرکز خسارت انجام دهید. در ادامه، تمام مراحل را از لحظه وقوع حادثه تا دریافت مبلغ خسارت توضیح می‌دهیم.

مراحل دریافت خسارت از بیمه بدنه سینا چگونه است؟

برای دریافت خسارت بیمه بدنه سینا، باید ۷ مرحله را طی کنید؛ در ادامه به بررسی مراحل دریافت خسارت ماشین می‌پردازیم.

مرحله ۱: از محل حادثه و خسارت خودرو عکس بگیرید

اگر تصادف کرده‌اید، ابتدا از ایمنی سرنشینان مطمئن شوید. سپس از قسمت‌های آسیب‌دیده، موقعیت خودروها، پلاک‌ها و محل وقوع حادثه عکس بگیرید. تا حد امکان وضعیت خودرو را پیش از ثبت مدارک تغییر ندهید. البته در شرایط خطرناک یا زمانی که پلیس دستور جابه‌جایی می‌دهد، رعایت مقررات و حفظ ایمنی اولویت دارد.

مرحله ۲: در صورت نیاز، گزارش پلیس یا کروکی دریافت کنید

اگر تصادف دارای مصدوم است، رانندگان درباره مقصر اختلاف دارند یا شرایط حادثه به بررسی پلیس نیاز دارد، موضوع را به پلیس اطلاع دهید. در بعضی تصادف‌های ساده، امکان رسیدگی بدون کروکی وجود دارد؛ اما این موضوع باید به تأیید واحد خسارت بیمه سینا برسد. بنابراین پیش از ترک محل حادثه، درباره ضرورت کروکی اطمینان پیدا کنید.

مرحله ۳: حادثه را حداکثر ظرف پنج روز کاری اعلام کنید

براساس ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه بدنه، بیمه‌گذار باید حداکثر ظرف پنج روز کاری از زمان اطلاع از حادثه، خسارت را به شرکت بیمه اعلام کند. برای دریافت راهنمایی اولیه می‌توانید با مرکز ارتباط مشتریان بیمه سینا به شماره ۰۲۱۲۸۰۷ تماس بگیرید. سپس طبق راهنمایی شرکت، به مرکز پرداخت خسارت مراجعه و فرم اعلام خسارت را تکمیل کنید. اگر مراجعه در این مهلت امکان‌پذیر نیست، شرایط عمومی بیمه بدنه امکان اعلام از طریق پست سفارشی را نیز پیش‌بینی کرده است. توجه داشته باشید که تماس تلفنی به‌تنهایی لزوماً جایگزین ثبت رسمی اعلام خسارت نیست.

مرحله ۴: برای تشکیل پرونده به مرکز خسارت مراجعه کنید

پس از مشخص‌شدن مرکز مناسب، مدارک خودرو و حادثه را همراه ببرید. در بخش پذیرش، فرم اعلام خسارت را با اطلاعات زیر تکمیل می‌کنید:

مشخصات بیمه‌گذار، خودرو و راننده هنگام حادثه

تاریخ، ساعت و محل وقوع حادثه

چگونگی تصادف یا خسارت واردشده

مشخصات طرف مقابل، در صورت وجود

پس از بررسی اولیه مدارک، پرونده خسارت تشکیل می‌شود. شماره پرونده یا رسید ثبت درخواست را برای پیگیری‌های بعدی نگه دارید.

مرحله ۵: خودرو را برای کارشناسی ارائه کنید

در این مرحله، کارشناس بیمه سینا قسمت‌های آسیب‌دیده را بررسی می‌کند و مشخص می‌کند چه قطعاتی نیاز به تعمیر یا تعویض دارند. اگر خودرو قابل حرکت نباشد، باید درباره نحوه بازدید یا انتقال آن با مرکز خسارت هماهنگ کنید.

نکته مهم: پیش از بازدید و دریافت موافقت بیمه سینا، خودرو را تعمیر نکنید؛ زیرا ممکن است امکان بررسی علت و میزان خسارت از بین برود.

مرحله ۶: خودرو را تعمیر و پرونده را تکمیل کنید

پس از انجام کارشناسی و دریافت موافقت واحد خسارت، می‌توانید خودرو را طبق شرایط اعلام‌شده تعمیر کنید. فاکتورهای تعمیرگاه، هزینه قطعات و مدارک مربوط به حمل خودرو را نگه دارید. ممکن است برای تکمیل پرونده، ارائه فاکتورها، قطعات تعویض‌شده یا بازدید مجدد خودرو درخواست شود.

مرحله ۷: مبلغ خسارت را دریافت کنید

پس از تکمیل مدارک، واحد خسارت مبلغ قابل پرداخت را با توجه به نظر کارشناس، شرایط بیمه‌نامه و کسورات مربوط تعیین می‌کند. در نهایت، پس از انجام مراحل تسویه و ارائه اطلاعات موردنیاز، خسارت به ذی‌نفع واجد شرایط پرداخت می‌شود.

مدارک لازم برای دریافت خسارت بیمه بدنه سینا چیست؟

برای جلوگیری از مراجعه مجدد، بهتر است اصل مدارک زیر و تصویر آن‌ها را همراه داشته باشید.

مدارک توضیحات بیمه‌نامه بدنه به همراه الحاقیه‌های احتمالی کارت ملی بیمه‌گذار و در صورت نیاز راننده کارت و سند مالکیت خودرو برای احراز مشخصات و مالکیت گواهینامه راننده گواهینامه معتبر راننده بیمه‌نامه شخص ثالث برای بررسی اطلاعات بیمه خودرو کروکی یا گزارش پلیس در صورت لزوم مدارک تکمیلی مانند گزارش آتش‌نشانی، گزارش سرقت یا فاکتور حمل خودرو

مدارک دقیق ممکن است با توجه به نوع حادثه متفاوت باشند؛ بنابراین بهتر است قبل از مراجعه، فهرست مدارک را از مرکز خسارت دریافت کنید. همچنین اگر قصد بررسی روش‌های استعلام اصالت و اعتبار بیمه‌نامه یا آشنایی با پوشش‌های این شرکت را دارید، می‌توانید به صفحه استعلام بیمه سینا مراجعه کنید.

برای دریافت خسارت بیمه بدنه سینا به کجا مراجعه کنیم؟

برای تشکیل پرونده باید به یکی از مراکز پرداخت خسارت بیمه سینا که به پرونده‌های بدنه خودرو رسیدگی می‌کند، مراجعه کنید. توجه داشته باشید که تمام نمایندگی‌های فروش بیمه‌نامه، لزوماً خدمات کارشناسی و پرداخت خسارت ارائه نمی‌کنند. برای پیداکردن مرکز مناسب، با شماره ۰۲۱۲۸۰۷ تماس بگیرید و نام شهر، نوع حادثه و وضعیت خودرو را اعلام کنید. سپس نشانی مرکز، ساعت پذیرش، مدارک موردنیاز و امکان بازدید در محل را بپرسید. همچنین مشاهده لیست مراکز پرداخت خسارت تمامی شهرها از طریق منوی سایت رسمی بیمه سینا (sinainsurance.ir)، بخش «مراکز ارائه خدمات»، قسمت «مراکز پرداخت خسارت» امکان‌پذیر است.

اگر خودرو به‌دلیل شدت آسیب قابل حرکت نیست، پیش از انتقال آن با مرکز خسارت هماهنگ کنید.

لیست مراکز پرداخت خسارت بیمه سینا در تهران

برای سهولت دسترسی، لیست مراکز پرداخت خسارت بیمه سینا تهران، در جدول زیر گردآوری شده است:

مبلغ خسارت بیمه بدنه سینا چگونه محاسبه و چه زمانی پرداخت می‌شود؟

مبلغ خسارت بیمه بدنه سینا براساس نظر کارشناس و تعهدات بیمه‌نامه تعیین می‌شود. عواملی مانند فرانشیز، استهلاک قطعات و کمتر بودن ارزش بیمه‌شده خودرو از قیمت واقعی آن می‌توانند مبلغ پرداختی را کاهش دهند. براساس شرایط عمومی بیمه بدنه، خسارت حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تکمیل مدارک و توافق بر سر مبلغ آن پرداخت می‌شود. در صورت اعتراض به مبلغ کارشناسی، می‌توانید درخواست بررسی مجدد ثبت کنید و در صورت حل‌نشدن اختلاف، از طریق بیمه مرکزی پیگیری کنید.

نکات پایانی برای دریافت خسارت بیمه بدنه سینا

برای دریافت خسارت بدون مشکلات اضافی، سه موضوع را جدی بگیرید: اعلام حادثه در مهلت قانونی، ارائه مدارک کامل و خودداری از تعمیر خودرو قبل از موافقت بیمه‌گر. پس از تشکیل پرونده نیز شماره پیگیری را نگه دارید و درباره مدارک باقی‌مانده و زمان تسویه از مرکز خسارت سؤال کنید. این اقدامات به شما کمک می‌کنند پرونده را با پیگیری کمتر و بدون مراجعه‌های غیرضروری تکمیل کنید.

سوالات متداول درباره دریافت خسارت بیمه بدنه سینا

آیا دریافت خسارت بیمه بدنه سینا بدون کروکی امکان‌پذیر است؟

در بعضی حوادث ساده امکان رسیدگی بدون کروکی وجود دارد، اما تصمیم نهایی به شرایط حادثه و تأیید واحد خسارت بیمه سینا بستگی دارد.

آیا می‌توان قبل از بازدید کارشناس، خودرو را تعمیر کرد؟

خیر. بدون موافقت شرکت بیمه نباید خودرو را تعمیر کنید. ابتدا خسارت را اعلام کنید و منتظر بررسی کارشناس و هماهنگی لازم برای تعمیر بمانید.

اگر خودروی پارک‌شده آسیب ببیند و مقصر مشخص نباشد، بیمه سینا خسارت می‌دهد؟

اگر آسیب ناشی از حادثه‌ای تحت پوشش بیمه بدنه باشد، امکان بررسی خسارت وجود دارد. از محل برخورد عکس بگیرید و در صورت نیاز گزارش پلیس تهیه کنید. تشخیص نهایی با بررسی مدارک و کارشناسی انجام می‌شود.

اگر راننده دیگری مقصر تصادف باشد، از کدام بیمه خسارت بگیریم؟

معمولاً ابتدا می‌توانید برای جبران خسارت به بیمه شخص ثالث راننده مقصر مراجعه کنید. اگر خسارت به‌طور کامل جبران نشود، امکان استفاده از بیمه بدنه سینا برای بخش باقی‌مانده، مطابق شرایط قرارداد، قابل بررسی است.

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