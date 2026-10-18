به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از بعدازظهر دوشنبه تا شب همان روز (۲۷ مهر)، شرایط برای وقوع رگبار شدید باران، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای در برخی مناطق استان فراهم است و در نقاطی نیز احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی سیستان‌وبلوچستان افزود: شهرستان‌های سرباز، مهرستان، سیب و سوران، سراوان، راسک، نیکشهر، قصرقند و جنوب ایرانشهر از مناطق تحت تأثیر این ناپایداری‌های جوی هستند و لازم است شهروندان و دستگاه‌های اجرایی تمهیدات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دهند.

وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری و فعالیت‌های کوهنوردی در مدت فعالیت این سامانه جوی خودداری کنند.

حیدری همچنین بر ضرورت ایمن‌سازی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی تأکید کرد و گفت: پرهیز از اسکان و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی و خودداری از چرای دام در ارتفاعات، از اقدامات ضروری برای کاهش خسارات احتمالی این شرایط جوی است.

با توجه به احتمال وقوع بارش‌های شدید و تندبادهای لحظه‌ای، رعایت توصیه‌های هواشناسی و پرهیز از حضور در مناطق پرخطر می‌تواند در کاهش حوادث احتمالی مؤثر باشد.