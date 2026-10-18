قادری: اخلاقی از تجربه و توانمندی برای تقویت بنیه دفاعی برخوردار است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مجازی امروز مجلس و در موافقت با مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، با قدردانی از تلاش‌های سردار ابراهیم رضا در دوران سرپرستی این وزارتخانه، اظهار کرد: انتخاب وزیر دفاع مستلزم هماهنگی با مجموعه‌های مختلف است و به‌طور قطع این هماهنگی‌ها برای معرفی گزینه پیشنهادی انجام شده است.



وی با اشاره به سوابق و توانمندی‌های اخلاقی گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از افراد مرتبط با ایشان و فرماندهان نظامی و انتظامی، از طریق مکاتبات رسمی با کمیسیون‌ها و همچنین گفت‌وگوهای شفاهی، وزیر پیشنهادی از تخصص، تجربه و تعهد لازم برای پذیرش این مسئولیت برخوردار است. پذیرش مسئولیت در شرایطی که مسئولان کشور در معرض ترور قرار دارند، اقدامی از سر ایثارگری و ازخودگذشتگی است.



نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به سابقه طولانی فعالیت اخلاقی در وزارت دفاع، از دوران سربازی تا سطوح بالای مسئولیتی، این تجربه را یکی از نقاط قوت وی دانست و افزود: ارتباط با کمیسیون‌های مختلف، حضور در جلسات و گفت‌وگو با نمایندگان نیز نشان‌دهنده روحیه تعامل‌پذیری، کار جمعی، تعاون و مسئولیت‌پذیری ایشان است.



قادری ادامه داد: بر اساس مستندات ارائه‌شده به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، آقای اخلاقی از نیروهای ریسک‌پذیر وزارت دفاع بوده و بیش از ۱۴۰ تقدیرنامه دریافت کرده‌اند که بخشی از آن‌ها از سوی مقام معظم رهبری، شهیدمان، صادر شده است. این تقدیرها و تأییدیه‌های فرماندهان و فعالان حوزه دفاعی، با توجه به شرایط خاص فعالیت این مجموعه‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد و بیانگر شکل‌گیری اجماعی قابل توجه در بدنه نیروهای مسلح درباره ایشان است.



وی با بیان اینکه بخش مهمی از ظرفیت‌های نظامی توسعه‌یافته کشور در سال‌های گذشته با محوریت و مدیریت اخلاقی شکل گرفته است، تصریح کرد: حضور طولانی‌مدت ایشان در وزارت دفاع می‌تواند به تقویت تخصص، تجربه، روحیه ایثارگری، همکاری، مسئولیت‌پذیری و استفاده از ظرفیت‌های داخلی این مجموعه کمک کند.



این نماینده مجلس، تقویت بنیه دفاعی را از اولویت‌های اصلی کشور دانست و گفت: برگ برنده جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۴۰ روزه و شرایط جدید، فناوری‌های نوین و به‌روزی بوده که در اختیار نیروهای مسلح قرار گرفته است. توسعه این فناوری‌ها ضرورتی جدی است و آقای اخلاقی از جمله افرادی هستند که تجربه و توانمندی لازم را برای پیشبرد این هدف دارند.



قادری با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی نیروهای مسلح اظهار کرد: تأمین مسکن، حقوق و مزایای نیروهای مسلح از موضوعات مهمی است که باید در اولویت قرار گیرد. سردار ابراهیم رضا نیز وعده داده بودند لایحه مربوط به این موضوع را هرچه سریع‌تر به مجلس ارائه کنند و مجلس آمادگی دارد برای پیشبرد آن همکاری کند. انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی نیز این موضوع را با جدیت پیگیری کند.



وی با اشاره به ظرفیت‌های فناورانه وزارت دفاع افزود: این وزارتخانه در بسیاری از حوزه‌ها در مرزهای فناوری حرکت می‌کند و لازم است دستاوردهای آن به سایر بخش‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز تسری پیدا کند. به‌ویژه در حوزه صنایع موشکی باید آثار سرریز فناوری‌های دفاعی در دیگر صنایع مورد توجه قرار گیرد تا از این توانمندی‌ها در بخش‌های مختلف کشور بهره‌برداری شود.



نماینده مردم شیراز در مجلس با تأکید بر ضرورت مردمی‌سازی صنایع دفاعی گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که باید ظرفیت‌های تولید تجهیزات و امکانات دفاعی را به سمت مشارکت گسترده‌تر مردمی سوق دهیم تا دشمن نتواند به‌آسانی به این توانمندی‌ها آسیب وارد کند. انتظار می‌رود آقای اخلاقی با توجه به شناخت عمیقی که از مجموعه وزارت دفاع دارند، این موضوع را به‌طور جدی دنبال کنند.



قادری همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان را از ظرفیت‌های ارزشمند کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: وزارت دفاع در سال‌های گذشته تجربه موفقی در استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان داشته است. در مقابل، یکی از دلایل عقب‌ماندگی برخی صنایع، از جمله صنعت خودرو، فراهم نبودن زمینه مناسب برای حضور و فعالیت این شرکت‌ها بوده است. بنابراین، باید تجربه موفق وزارت دفاع در این زمینه ادامه یابد.



وی پراکندگی ظرفیت‌های دفاعی در سراسر کشور را نیز ضروری دانست و گفت: لازم است در طرح‌ها و برنامه‌های وزارت دفاع، توزیع ظرفیت‌های تولیدی و دفاعی در مناطق مختلف کشور مورد توجه قرار گیرد و همه توانمندی‌ها در محدوده جغرافیایی مشخصی متمرکز نشود؛ چراکه تمرکز بیش از اندازه می‌تواند این ظرفیت‌ها را در معرض تهدید قرار دهد.



این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای اظهار کرد: باید با کشورهای همسایه و همسو تعامل بیشتری داشته باشیم، ظرفیت‌های دفاعی و فنی خود را در اختیار کشورهای همسو قرار دهیم و متقابلاً از توانمندی‌های آن‌ها بهره ببریم. امنیت ایران با امنیت کشورهای همسایه پیوند خورده است و حتی در صورت ایجاد محدودیت در مسیر تعامل، باید راه‌های دیگری برای حفظ ارتباط و همکاری پیدا کنیم.



قادری با تأکید بر اینکه دانش فنی و تخصص نیروهای داخلی از عوامل اصلی موفقیت‌های دفاعی کشور بوده است، افزود: توانمندی صنایع هوافضا و سامانه‌های دفاعی نشان می‌دهد که باید با تکیه بر متخصصان داخلی، تجهیزات و امکانات دفاعی را بیش از پیش توسعه دهیم. همچنین، با توجه به اینکه آقای اخلاقی از بدنه وزارت دفاع هستند، انتظار می‌رود از تجربه و ظرفیت نیروهای متخصص و باسابقه این مجموعه به بهترین شکل استفاده کنند.



وی در ادامه با تأکید بر ارتباط میان امنیت نظامی و امنیت غذایی گفت: نمی‌توان امنیت نظامی را از سایر ابعاد امنیتی جدا کرد؛ چراکه دفاع از کشور زمانی امکان‌پذیر است که امنیت غذایی نیز تأمین شده باشد. وزارت دفاع باید در حوزه‌های مکمل دفاعی نقش‌آفرینی کند، البته این مسئله به معنای ورود مستقیم به تمام جزئیات اجرایی سایر حوزه‌ها نیست، بلکه باید با تقسیم کار مشخص با دیگر وزارتخانه‌ها و از طریق راهبری و هماهنگی، از تأمین به‌موقع نیازهای اساسی مردم، از جمله غذا، اطمینان حاصل شود.



نماینده مردم شیراز با بیان اینکه تعامل خارجی باید در کنار اتکا به ظرفیت‌های داخلی دنبال شود، تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های خارجی در برخی موارد ضروری است، اما نقطه نجات کشور، توجه به توانمندی‌های داخلی و باور به توانستن است؛ همان شعاری که مقام معظم رهبری، شهیدمان، بر آن تأکید داشتند. ظرفیت‌های مورد نیاز برای پیشرفت کشور در داخل وجود دارد و باید از آن‌ها بهره گرفت.



قادری همچنین اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت را یکی از الزامات فعالیت وزارت دفاع دانست و گفت: برنامه هفتم باید محور اقدامات دستگاه‌های اجرایی باشد؛ به‌ویژه در دولت آقای پزشکیان که بر اجرای این قانون تأکید شده است. انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی نیز ظرفیت‌ها و توانمندی‌های وزارت دفاع را در چارچوب این برنامه به کار گیرد.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت از جبهه مقاومت اظهار کرد: باید از ظرفیت‌های کشور برای انتقال دانش فنی، توانمندسازی و همراهی با جبهه مقاومت استفاده کنیم. شعارهایی مانند «نه غزه، نه لبنان» امروز نادرستی خود را نشان داده‌اند. اگر جبهه خود را در سوریه به‌عنوان خط مقدم تعریف کرده بودیم، شاید امروز ناچار نبودیم در داخل ایران بجنگیم. این موضوع بخشی از باورها و رویکردهایی است که از وزیر پیشنهادی دفاع انتظار می‌رود و امیدواریم ایشان در این زمینه نیز اقدامات جدی انجام دهند.



نماینده مردم شیراز با اشاره به اهمیت انتقال دانش فنی، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و توجه به ظرفیت‌های راهبردی کشور، از جمله تنگه هرمز، خاطرنشان کرد: وزارت دفاع باید با سایر وزارتخانه‌ها تقسیم کار مشخصی داشته باشد و در چارچوب وظایف خود به تقویت توانمندی‌های کشور کمک کند. همچنین، ظرفیت‌های راهبردی مرزی و جغرافیایی کشور باید در سیاست‌های دفاعی مورد توجه قرار گیرد.



قادری در پایان ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس با رأی بالا به وزیر پیشنهادی دفاع، حمایت خود را از وی اعلام کنند و گفت: امیدواریم با رأی قاطع مجلس، آقای اخلاقی به دولت ملحق شوند و بتوانند برنامه‌های ارائه‌شده را به مرحله اجرا برسانند تا زمینه موفقیت بیشتر وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح کشور فراهم شود.