به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، جلال علمدار با اشاره به سابقه این شرکت در دریافت گواهینامه بین‌المللی صلاحیت آزمایشگاهی اظهار کرد: آبفای یزد از سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ این گواهینامه از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران شده و همچنان ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی و افزایش اعتبار نتایج آزمون‌ها را دنبال می‌کند.

وی افزود: شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌های یزد، قم، زنجان، تهران، هرمزگان و سیستان و بلوچستان موفق به دریافت این گواهینامه شده‌اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با بیان اینکه استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ نقش مهمی در ارزیابی صلاحیت فنی آزمایشگاه‌ها دارد، تصریح کرد: استقرار الزامات این استاندارد موجب افزایش قابلیت استناد نتایج آزمون‌ها و تقویت اعتماد به داده‌های آزمایشگاهی می‌شود و زمینه بهبود کیفیت خدمات مرتبط با بهداشت آب و فاضلاب را فراهم می‌کند.

علمدار ادامه داد: پیشگامی آبفای یزد در دریافت این گواهینامه، در کنار فعالیت‌های این شرکت در حوزه گواهی ایمنی آب، بیانگر توجه مستمر به ارتقای کیفیت، سلامت آب آشامیدنی و بهبود فرایندهای کنترل و پایش است.